دمشق تتسلّم سجن الأقطان في الرقة عقب انسحاب "قسد"

أعلنت وزارة العدل السورية، مساء الجمعة، أن الجهات الأمنية المختصة تسلّمت سجن الأقطان في محافظة الرقة شمال شرقي سورية، عقب انسحاب عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منه، في خطوة قالت إنها تأتي في إطار "بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات إلى عملها وفق أحكام القانون".

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تتابع أوضاع السجناء داخل السجن، مؤكدة أنه يجري "الاطمئنان على سلامتهم وأمنهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية"، بما يشمل تأمين الطعام والمياه والدواء، ووفق ما وصفته بـ"القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة".

وأوضحت الوزارة أنها شكّلت لجاناً قضائية مختصة تتولى دراسة الأوضاع القانونية لجميع السجناء ومراجعة ملفاتهم "بدقة"، تمهيداً للبت فيها "بالسرعة الممكنة وفق الأصول القانونية"، مشددة على أن هذه الخطوة تهدف إلى "تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون". كما أكدت الاستمرار في متابعة هذا الملف "بكل مسؤولية وشفافية"، مع تطمين أهالي السجناء إلى أن اللجان القضائية باشرت عملها فوراً.

ويأتي بيان وزارة العدل بعد دخول قوات من وزارة الدفاع السورية، فجر اليوم الجمعة، إلى سجن الأقطان داخل مدينة الرقة، عقب مفاوضات استمرت أربعة أيام مع "قسد" في محيط السجن، أفضت، بحسب ما أُعلن، إلى اتفاق يقضي بانسحاب مقاتلي التنظيم الذين كانوا متحصنين داخله باتجاه مدينة عين العرب/ كوباني في ريف حلب الشرقي.

وعقب الاتفاق، انسحب عدد من القيادات الكردية من داخل السجن، من بينهم القيادي في تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (PKK) أنكيل الجبل، والقيادي العسكري عبد الملك برد (أبو علي برد)، إضافة إلى عبسي الطه (أبو عمر الإدلبي)، قائد "لواء الشمال الديمقراطي" ضمن تشكيلات "قسد".