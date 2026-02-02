دمشق تبحث مع المجلس الوطني الكردي وحدة سورية وحقوق الأكراد

- استقبل وزير الخارجية السوري وفداً من "المجلس الوطني الكردي" في دمشق، حيث تم التأكيد على وحدة الأراضي السورية وحقوق الأكراد ضمن إطار المواطنة المتساوية، مع الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم (13) كخطوة لتعزيز الاستقرار والشراكة الوطنية. - بدأت قوات وزارة الداخلية السورية بالانتشار في محافظة الحسكة لتعزيز الأمن وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، مع دمج قوات "الأسايش" ضمن هيكلية الوزارة لتوحيد المرجعيات الأمنية. - تم منع دخول الصحافيين إلى الحسكة مؤقتاً لتجنب الاستفزازات وضمان سلامة الإعلاميين، مع استمرار القوات في مواقعها وفق خطة الانتشار في القامشلي.

أعلنت وزارة الخارجية السورية، مساء اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني استقبل في العاصمة دمشق وفداً من "المجلس الوطني الكردي" برئاسة محمد إسماعيل. وشهد اللقاء تأكيداً مشتركاً لوحدة وسلامة الأراضي السورية، وضرورة الحفاظ على سورية موحدة أرضاً وشعباً.

وبحسب بيان الخارجية، شدّد الشيباني على حقوق المواطنين الأكراد في سورية ضمن إطار يُعزز مبدأ المواطنة المتساوية، ويحفظ خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية في ظل الدولة السورية الواحدة، مؤكداً أن هذه الحقوق تمثل جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني. من جانبه، رحّب وفد المجلس بالمرسوم الرئاسي رقم (13) واصفاً إياه بالخطوة المهمة نحو تمكين الأكراد من حقوقهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الشراكة الوطنية.

وفي سياق متصل، كشف قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة العميد مروان العلي، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، أن قوات تابعة لوزارة الداخلية بدأت بالدخول إلى المحافظة تمهيداً لتعزيز الانتشار الأمني وتنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة.

وأوضح العلي أن وفداً أمنياً زار مدينتي الحسكة والقامشلي قبل يومين، وأجرى جولات ميدانية لتقييم الأوضاع، مشيراً إلى أن وحدات وآليات تابعة للوزارة دخلت الحسكة اليوم، على أن تتبعها تعزيزات مماثلة إلى القامشلي. وأضاف أن قوات "الأسايش" والقوى الأمنية الأخرى ستُدمج ضمن هيكلية وزارة الداخلية عقب استكمال بنود الاتفاق، بهدف توحيد المرجعيات الأمنية.

وفي ما يخص التغطية الإعلامية، أشار العلي إلى اتخاذ قرار بمنع دخول الصحافيين إلى مدينة الحسكة مؤقتاً لتجنب أي "استفزازات" محتملة نظراً إلى ضبابية المشهد الميداني في البداية، وحرصاً على سلامة الإعلاميين، مؤكداً أن القوات الحالية ستحافظ على مواقعها بالتزامن مع خطة الانتشار المقررة في القامشلي.

