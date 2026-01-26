- انطلقت الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-السنغالية في الرباط، بهدف تعزيز التعاون القطاعي بين البلدين في مجالات مثل الفلاحة والطاقة والتجارة والاقتصاد الرقمي. - أكدت المباحثات بين رئيس الحكومة المغربي ونظيره السنغالي على تطوير التعاون المشترك، مما يعزز الاستقرار الإقليمي ويؤكد على نموذج التعاون جنوب-جنوب. - يعكس انعقاد اللجنة نضجاً دبلوماسياً ويعزز العلاقات الاقتصادية، ويدعم مشاريع استراتيجية مثل أنبوب الغاز الأطلسي، مما يحول العلاقات السياسية إلى برامج تعاون عملية.

انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة الرباط، أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية - السنغالية، في وقت ألقت فيه، خلال الأيام الماضية، تداعيات الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي ظلالها على علاقة البلدين.

وبدا لافتاً خلال المباحثات الرسمية التي أجراها رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، اليوم، في الرباط، مع نظيره السنغالي أوسمان سونكو، "تأكيد الجانبين حرص الرباط ودكار على تعزيز التعاون المشترك وتطويره على مستويات متعددة، تماشياً مع تطلعات رئيسي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس باسيرو ديوماي فاي".

وحسب بيان لرئاسة الحكومة، "شكل اللقاء مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تبادل الزيارات الوزارية، وتطوير الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي، إضافة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات بين البلدين منذ تولي الرئيس السنغالي الحالي رئاسة بلاده".

وتأتي الدورة الـ15 للجنة العليا المختلطة "لتعزيز التعاون القطاعي بين المغرب والسنغال من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة في مجالات الفلاحة والطاقة والتجارة والاقتصاد الرقمي وغيرها، بما ينسجم مع الرؤية المشتركة لتطوير الشراكة الاستراتيجية"، وفق بيان رئاسة الحكومة المغربية.

وبينما مرت العلاقات بين الرباط ودكار طيلة الأسبوع الماضي بفترة توتر عابرة أعقبت نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 الذي جمع المنتخبين في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وما رافقه من سجال واسع على منصات التواصل الاجتماعي، يحمل انعقاد اللجنة العليا المختلطة المغربية السنغالية على مدى يومين دلالات عدة.

"مسار تراكمي"

وفي السياق، قال رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية نبيل الأندلوسي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المختلطة "لا تمكن قراءته حدثاً بروتوكولياً معزولاً، بل يندرج ضمن مسار استراتيجي تراكمي يعكس عمق العلاقات الثنائية، وانتقالها من منطق التعاون التقليدي إلى منطق الشراكة المتقدمة ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والرمزية"، مشيراً إلى أن اختيار التوقيت والمكان "يؤشر على إرادة مشتركة لإعادة شحن هذه العلاقة بزخم مؤسساتي متجدد".

ورأى الأندلوسي أن انعقاد اللجنة يؤكد أن العلاقات المغربية-السنغالية "ليست علاقات ظرفية أو مرتبطة بسياقات عابرة، بل تقوم على رؤية استراتيجية بعيدة المدى، مؤطرة بإرادة سياسية عليا في البلدين، تجعل من الشراكة أداة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وترسيخ نموذج أفريقي للتعاون جنوب-جنوب، قائم على الثقة، والاستمرارية، وتكامل المصالح".

واعتبر أن احتضان الرباط أعمال اللجنة "يعكس مكانة المغرب شريكاً موثوقاً لدى السنغال، وفاعلاً محورياً في غرب أفريقيا، كما يترجم نجاح الدبلوماسية المغربية في بناء شبكات شراكة قائمة على الفعل وليس على الخطاب، وعلى تحويل العلاقات السياسية الجيدة إلى برامج تعاون عملية ومشاريع ملموسة".

ورأى أن الدورة تشكل من الناحية السياسية "رسالة واضحة مفادها أن الرباط ودكار حريصتان على تحصين علاقتهما من أي تشويش محتمل، داخلياً أو إقليمياً، عبر تفعيل الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، بدل ترك العلاقات رهينة للتأويلات أو الظرفيات، ومنها تداعيات مباراة النهائي بين منتخبي البلدين في نهائي كأس أمم إفريقيا. وهو ما يعكس نضجاً دبلوماسياً في تدبير الشراكات الأفريقية".

"دلالات سياسية وعملية"

من جهته، قال مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية عبد الفتاح الفاتيحي: "هناك تقدير دبلوماسي لما يمكن أن تحدثه الانفعالات الناتجة عن المباراة النهائية لكأس أفريقيا بين المغرب والسنغال، والتي من شأنها أن تتطور إلى المساس بعراقة وأصالة العلاقات التاريخية والدينية والحضارية التي تجمع البلدين، لا سيما أن هناك أتباعاً كثراً من السنغاليين للزاوية التيجانية، ولذلك لا تنقطع الرحلات التي يحج خلالها التيجانيون السنغاليون إلى مقام مؤسس الزاوية التيجانية بمدينة فاس".

ورأى الفاتيحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "التسريع بعقد اللجنة المختلطة لها أكثر من دلالة سياسية وعملية، منها تحجيم تداعيات التنافس الرياضي الكروي، إلى الارتهان إلى المكتسبات التي تربط بين الشعبين المغربي والسنغالي في ما هو دبلوماسي وحضاري وديني، وفي ما هو اجتماعي واقتصادي".

وأوضح أن المغرب "يحرص على أن يحافظ على علاقات نظامية ومنتظمة مع جمهورية السنغال لدواعٍ جيوستراتيجية تتجاوز حدود اصطناع أي توتر مهما كانت جديته إلى أن يكون تنافساً رياضياً خالصاً والذي يجب أن يبقى في حدود المستطيل الأخضر للعبة".

من جهة ثانية، اعتبر الفاتيحي أن انعقاد اللجنة المختلطة "تأكيد لتطور العوائد الاقتصادية الهائلة بين البلدين، فضلاً عن رهانات جيواقتصادية عبر العديد من المشاريع الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف، كما هو الحال بالنسبة لأنبوب الغاز الأطلسي ومشاريع المبادرة الأطلسية والعديد من المشاريع الاستثمارية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إيكواس".