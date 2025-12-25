دلالات الاتفاق العسكري بين حفتر وباكستان: أبعد من صفقة أسلحة

- زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى بنغازي ولقائه مع خليفة حفتر تأتي لتعزيز التعاون الأمني والعسكري، وتعتبر تطوراً في العلاقات العسكرية بين الجانبين. - تم توقيع اتفاق لبيع معدات عسكرية بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، مما يثير تساؤلات حول قدرة حفتر على تمويله في ظل الوضع الليبي المعقد. - الاتفاق يعكس تحالفات جديدة في المنطقة، حيث تلعب السعودية دوراً محورياً، مما قد يؤثر على التوازنات الإقليمية ويضع باكستان في موقف متناقض مع تركيا.

تطرح زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير

، لبنغازي نهاية الأسبوع الماضي، تساؤلات في ليبيا عن دلالاتها السياسية والعسكرية، خصوصاً أنها تأتي في توقيت ليبي دقيق يتسم بالجمود السياسي والتحولات في موازين النفوذ. أما في إسلام أباد، فتباينت الآراء بين من اعتبر أنها خطوة جديدة من ضمن سياسات الجيش الباكستاني الرامية إلى الحصول على الدعم المالي، ومن عبّر عن مخاوفه من تداعياتها السياسية والاستراتيجية.

وتعدّ الزيارة، التي جرت برفقة وفد عسكري رفيع، الأولى من نوعها بهذا المستوى، حيث التقى اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مقره العسكري بالرجمة لبحث آفاق التعاون العسكري والدفاعي، في خطوة أعادت تسليط الضوء على التحركات العسكرية الخارجية المرتبطة بالملف الليبي، والرسائل التي تحملها مثل هذه اللقاءات في مرحلة تتسم بالتعقيد وتشابك التوازنات.

وبحسب بيان صادر عن قيادة حفتر، وُقِّع خلال الزيارة اتفاق يهدف إلى "تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وفتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك، بما يُعزز جهود دعم الاستقرار الإقليمي". وأوضح البيان أن صدام، نجل حفتر ونائبه في قيادة ما يُعرف بـ"الجيش الوطني"، هو مَن وقّع الاتفاق مع رئيس أركان الجيش الباكستاني، فيما لم يعلن الجانب الباكستاني تفاصيل الاتفاق أو حجمه أو الجدول الزمني لتنفيذه.

غير أن وكالة رويترز كشفت، نقلاً عن مصادر باكستانية، أنّ الاتفاق تضمن صفقة لبيع معدات عسكرية تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، تشمل شراء 16 طائرة مقاتلة من طراز JF-17، و44 دبابة من طراز حيدر، إضافة إلى 12 طائرة تُستخدم في التدريب الأساسي للطيارين، مشيرة إلى أن الصفقة تشمل أيضاً معدات برية وبحرية وجوية، وتمتد على مدى عامين ونصف.

باكستان لم يسبق لها الانخراط في الملف الليبي، سواء على المستوى السياسي أو العسكري

وجاءت زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني لبنغازي بعد خمسة أشهر من زيارة أجراها صدام لإسلام أباد في يوليو الماضي، ما يعكس تطوراً تدريجياً في مستوى التواصل العسكري بين الطرفين، الذي بدأ بالإعلان في إسلام أباد عن توقيع مذكرة تفاهم فنية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، وانتهى في بنغازي بتوقيع اتفاقية رسمية. كذلك تكتسب هذه الزيارة دلالة إضافية بالنظر إلى أن باكستان لم يسبق لها الانخراط في الملف الليبي، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، ما يجعل هذا الانخراط تطوراً جديداً في طبيعة العلاقة بين الجانبين.

ويندرج اتفاق حفتر مع باكستان ضمن تحركات سابقة لعقد تفاهمات عسكرية مع أطراف دولية خلال السنوات الأخيرة، من بينها زيارات أجراها نجلاه، صدام لأنقرة في إبريل/ نيسان الماضي، وخالد لموسكو في مايو/ أيار الماضي، غير أن الانخراط الباكستاني يُعَدّ جديداً من حيث طبيعته وتوقيته. ويرى الباحث الليبي المتخصص في الشأن الأمني هدية الغرابلي، خلال حيث مع "العربي الجديد"، أن خطوة خليفة حفتر باتجاه الارتباط بباكستان لا تنطلق من موقع قوة، بل تعكس "حالة قلق داخل بنية معسكره ومحاولة لضبط وضع يخشى انفلاته ببطء". ويشير إلى أن حفتر يدير "توازناً هشاً بين مراكز قوة متداخلة "تقوم على ولاءات قبلية وتناقضات داخل الدائرة العائلية نفسها، ولا سيما بين نجليه، صدام وخالد، لكل منهما حساباته وطموحاته الخاصة". ووفق الغرابلي، فإن الاستقرار القائم في مناطق سيطرة حفتر لا يستند إلى مؤسسة عسكرية راسخة، بل إلى "توازن مؤقت مهدّد بالتآكل مع طول أمد الوقت وتراجع الموارد"، ما يجعل الاتفاق المعلن في بنغازي "أقرب إلى أداة لإدارة القلق داخل المعسكر وتأجيل الصراعات"، منه إلى مشروع فعلي لتطوير القدرات العسكرية.

ويشكك الغرابلي في قدرة حفتر على تمويل اتفاق بهذا الحجم وتنفيذه، في ظل اعتماده على اقتصاد حرب وعلى الفوضى، مؤكداً أن "بناء منظومة جوية متقدمة لا يقتصر على شراء المعدات، بل يتطلب بنى تحتية لوجستية قادرة، كالمهابط والمنشآت الخاصة والعناصر المدربة، وهو ما يحتاج حفتر وقتاً طويلاً وكلفة عالية لتوفيره". ويثير الغرابلي تساؤلات عن الضمانات التي قد تكون بنت عليها باكستان وغيرها من الأطراف مواقفها "للدخول في اتفاق طويل الأمد مع قائد بلغ مرحلة عمرية متقدمة، وفي بيئة سياسية وعسكرية غير مستقرة".

وفيما يلفت الغرابلي إلى الاتفاقات التي وقعها حفتر مع موسكو وأنقرة، التي "لم يتحقق منها شيء"، يخلص إلى أن خطوته مع باكستان هي الأخرى كسابقاتها، معتبراً أن الاتفاق الجديد "لا يتجاوز كونه محاولة لإبقاء المنظومة قائمة في لحظة تآكل بطيء، لكنه لا يحل التناقضات داخل معسكره، وخصوصاً في قمة الهرم بين أبنائه، ما يجعل محاذير الأطراف الخارجية، ومن بينها باكستان، أكبر تجاه الانخراط في تسليح أحد أطراف العائلة دون آخر".

المسار السعودي- الباكستاني يشكل محورا جديدا لإعادة تموضع أوسع في عدد من الملفات الإقليمية

في المقابل، يرى الأكاديمي الليبي وأستاذ العلاقات الدولية رمضان النفاتي خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن الاتفاق بين حفتر وباكستان لا ينبغي قراءته على أنه صفقة سلاح دون النظر إليه من زاوية تشابكه بالسياقات الإقليمية والدولية التي تختلط فيها الاعتبارات العسكرية بالتموضع داخل خرائط التحالفات المتغيرة. ووفق قراءة النفاتي، فإن انخراط باكستان في الملف الليبي جاء عبر مسارين متوازيين، موضحاً أن الأول يرتبط بالصين، مستشهداً في ذلك بالظل الصيني الواضح في خلفية صناعات أبرز المعدات العسكرية التي تضمنها الاتفاق، مثل مقاتلات JF-17 والدبابة حيدر، لافتاً إلى أنها مشاريع باكستانية صينية معلنة، ما يجعل أحد أبعاد هذا الاتفاق انعكاساً "لنفوذ صناعي وتقني صيني غير مباشر" داخل المشهد الليبي الذي تتقاطع فيه حسابات قوى دولية وإقليمية متعددة.

أما المسار الثاني، برأي النفاتي، فيرتبط بتحالفات إقليمية بدأت في التشكل أخيراً، تتصدرها المملكة العربية السعودية، التي عززت خلال الفترة الأخيرة علاقتها مع باكستان بتوقيع اتفاق دفاع مشترك في سبتمبر الماضي، حيث يضع النفاتي هذا التطور ضمن سياق أوسع يضم مصر إلى جانب السعودية "لإعادة ضبط توازنات إقليمية في ملفات متداخلة، لفرملة الدور الإماراتي في المناطق الملتهبة، وأهمها السودان الذي تدخل فيه أبوظبي من بوابة حفتر".

وفيما يعتبر النفاتي أن المسار السعودي-الباكستاني يشكل محوراً جديداً لإعادة تموضع أوسع في عدد من الملفات الإقليمية، يلفت إلى أن هذا المسار يكتسب وزناً إضافياً في ظل البعد الأميركي، إذ إن "العلاقات الوثيقة بين باكستان وواشنطن تمنح التحركات الباكستانية الخارجية غطاءً سياسياً، بما في ذلك في الملف الليبي، واستعداد واشنطن لاستقبال رئيس الأركان الباكستاني في زيارة هي الثالثة خلال العام الجاري يعزز هذا الانطباع، فلا بد من أن اتفاقاً بهذا الحجم في بنغازي يصعب فصله عن سياقات تتجاوز الحسابات الإقليمية إلى أبعاد دولية أوسع".

على الجانب الآخر، احتفت وسائل الإعلام المحلية في باكستان بالاتفاق، إلا أن الجيش الباكستاني، وكذلك الحكومة، التزما الصمت، نظراً لما للقضية من الحساسية، بسبب الحظر الدولي على قوات حفتر، ولأن الصفقة مناهضة لاستراتيجيات بعض الدول الحليفة لباكستان في المنطقة، مثل تركيا التي تدعم بكل قوة الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، بالتالي، فإن دعم باكستان لقوات حفتر سيجعل تركيا على نقيض منها، لكن المراقبين يرون أن الأهم لباكستان في هذه المرحلة هو الحصول على الدعم المالي، وهو يحصل من خلال إتمام الصفقة مع حفتر، ولو أدى هذا إلى استياء أنقرة.

في المقابل، يرى معارضون للجيش أن هذه الأعمال ستُخسر باكستان حلفاءها في المنطقة من أجل الحصول على بعض الأموال. ويقول المحلل السياسي الباكستاني عبد الله خان لـ"العربي الجديد"، إن "باكستان بدعمها لقوات حفتر بالمعدات العسكرية تتبع خطى دولة الإمارات التي تمشي على الطريق نفسه في اليمن وليبيا والسودان، هي تدافع عن القوى الخارجة عن القانون والمحظورة دولياً".

ويرى أن السعودية لعبت دوراً كبيراً في إتمام هذه الصفقة وإقناع باكستان بأن تبيع المعدات العسكرية علناً لقوة محظورة مثل قوة حفتر، موضحاً أن "السعودية أيضاً بعد اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان ستجرّ قدم باكستان إلى اليمن، وهذا سيكون في القريب العاجل. وفي ليبيا كان بصورة توفير الأسلحة، ولكن في اليمن قد يكون بإرسال القوات، وهذا الأمر قد يكون معلناً أو غير معلن".

وبحسب عبد الله خانو، فإن الجيش الباكستاني لا يهمه الولاءات بقدر ما تهمه الأموال، مشدداً على أن في الملف الليبي ستكون باكستان على النقيض من موقف تركيا تماماً، وهي غير مكترثة بذلك، خصوصاً أن مصالحها في الوقت الحالي مع واشنطن التي لن تبالي بهذه الصفقة، كذلك فإن باكستان خسرت إلى حد كبير تركيا وقطر في ملف أفغانستان، وفي الصراع الحالي القائم بين كابول وإسلام أباد.

المسألة لا تقتصر على بيع الأسلحة فحسب، بل تمثل أيضًا فرصة لتعزيز النفوذ الباكستاني في أفريقيا

من جهته، يرى المحلل الأمني الباكستاني ممتاز علي شاه، أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً كبيراً للجيش الباكستاني، مؤكداً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن هوية الجهة التي تشتري السلاح ليست هي القضية الأساسية، بل الأهم قدرة باكستان على تصنيعه وتسويقه وفتح أسواق جديدة له. ويضيف: "إذا نظرنا إلى الأمور من زاوية ضيقة، كما يفعل البعض، فلن نصل إلى أي مكان. انظروا إلى طالبان الأفغانية؛ سيطرت على أفغانستان في تسعينيات القرن الماضي، لكن إلى أين وصلت؟ إلى لا شيء، بسبب سياساتها. نحن لا يمكننا اعتماد هذه النظرة المحدودة، بل علينا أن نثبت وجودنا وقدرتنا على الإنجاز".

ويوضح شاه أن المسألة لا تقتصر على بيع الأسلحة فحسب، بل تمثل أيضاً فرصة لتعزيز النفوذ الباكستاني في أفريقيا، والدخول إلى القارة عبر البوابة الليبية. ويشير إلى أن خليفة حفتر يتمتع بثقل سياسي وعسكري، وقد راهن عليه الروس، كذلك تربطه علاقات وثيقة بمصر والسعودية والإمارات، وهي دول تضع ثقلها خلفه، ما يستدعي، بحسب تعبيره، أن تراهن باكستان عليه بدورها، مع تحقيق مكاسب مالية في الوقت نفسه. ويؤكد المحلل أن إسلام أباد ستراعي مصالح حلفائها الإقليميين، ولا سيما أن لها شركاء قد يحتاجون إلى الدعم والمساندة، مثل السعودية والإمارات ومصر.

ويلفت إلى أن التعاون الاستخباراتي والاستراتيجي بين القاهرة وإسلام آباد شهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ما يجعل من الصعب تجاهل مطالب هذه الدول أو الانسحاب من المشهد. كذلك لا يستبعد شاه أن تكون لكل من القاهرة والرياض أدوار في تسهيل الوصول إلى هذه الصفقة، فضلاً عن احتمال وجود علاقات غير معلنة بين حفتر وإسلام أباد تعود إلى سنوات سابقة.