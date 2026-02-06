- تم دفن سيف الإسلام القذافي في بني وليد وسط إجراءات أمنية مشددة، بمشاركة حشود من أنصاره، بعد رفض شروط دفنه في سرت من قبل قيادة اللواء خليفة حفتر. - أصدر الفريق السياسي لسيف الإسلام بياناً يرفض الزج بأسماء في القضية دون قرارات قضائية، مشدداً على أن التحقيقات في مقتل سيف الإسلام لا تزال جارية دون نتائج قاطعة. - شهدت منطقة البياضة احتجاجات للمطالبة بالكشف عن مصير النائب إبراهيم الدرسي، حيث أطلقت مليشيا تابعة لحفتر الرصاص على المحتجين، مع استمرار التحقيقات دون نتائج معلنة.

وسط ترتيبات أمنية مشددة، دُفن سيف الإسلام القذافي، اليوم الجمعة، في مقبرة في مدينة بني وليد (180 كيلومتراً جنوب شرق طرابلس) التي وصل جثمانه إليها أمس بعد انتهاء إجراءات التحقيق في مقتله مساء الثلاثاء في مدينة الزنتان غرب العاصمة الليبية. وشاركت في تشييع الجنازة حشود غفيرة من أنصاره الذين توافدوا من داخل المدينة، إضافة إلى آخرين قدموا من مدينة سرت، مسقط رأسه. وقبيل مراسم التشييع، أعلنت مديرية أمن بني وليد أن حضور مراسم الدفن في المقبرة سيقتصر على أفراد عائلة القذافي وعدد من أعيان قبيلتي ورفلة والقذاذفة، فيما سُمح بالمشاركة في صلاة الجنازة التي أُقيمت في إحدى ساحات المدينة لأنصاره الذين حملوا شعارات النظام السابق وراياته، وهتفوا بـ"شهادة" سيف الإسلام من أجلهم.

ومنذ ليل أمس، نشرت مديرية الأمن، بالتنسيق مع وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وحدات أمنية وآليات تابعة لها حول المستشفى الذي كان فيه جثمان سيف الإسلام، إضافة إلى مداخل المدينة ومخارجها، في إطار خطة أمنية وُصفت بالمشددة. وقررت أسرة سيف الإسلام القذافي دفنه في مدينة بني وليد التي تُعد المعقل الرئيسي لقبيلة ورفلة، إحدى أبرز القبائل الداعمة له، والتي سبق أن احتضنت جثمان شقيقه خميس عام 2011، بدلاً من مدينة سرت، معقل قبيلة القذاذفة.

وجاء هذا القرار وسط تصريحات للفريق السياسي التابع لسيف الإسلام القذافي تحدثت عن سماح قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر

بدفنه في سرت، لكنها فرضت "شروطاً قاسية وغير إنسانية"، من بينها "منع التعبير عن مشاعر الحزن"، وحظر رفع صوره أو "أي شعارات ذات صلة به"، إضافة إلى تحديد مدة العزاء بثلاثة أيام فقط، وهو ما دفع الأسرة إلى تغيير مكان الدفن إلى بني وليد.

وأصدر الفريق السياسي للقذافي بياناً بالتزامن مع تشييع الجنازة، أعلن فيه رفضه "بشكل قاطع الزج بأسماء أشخاص أو جهات في سياق القضية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي دون قرارات قضائية"، مطالباً بـ"الكف عن نشر أو إعادة نشر أي معلومات أو شائعات قد تضر بسير التحقيق أو سلامته". وجاء البيان على خلفية الجدل الواسع الذي رافق ظروف مقتله الغامضة، واتهامات من أنصاره للمجلسين الاجتماعي والعسكري في الزنتان بالتقصير في حمايته، وهتافات رافقت موكب الجنازة اليوم اتهم خلالها أنصاره أفراداً من المجلسين بالتورط في اغتياله، لا سيما في ظل منع ممثلي الزنتان من حضور مراسم التشييع.

وأكد الفريق في بيانه أنّ مقتل سيف الإسلام القذافي "لا يزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة، ولم يصدر حتى تاريخ اليوم أي بيان أو نتائج رسمية بشأن ملابساتها"، مشدداً على أن "تداول أو تسريب أي معلومات أو أسماء أو معطيات من جهات غير مختصة يُعد مساساً خطيراً بسير التحقيق، وقد يؤدي إلى التأثير على مجرياته وعرقلة الوصول إلى الحقيقة الكاملة".

وفي السياق نفسه، أكد مصدر قضائي مقرّب من مكتب النائب العام، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الفريق النيابي المكلف بالتحقيق في مقتل القذافي يواصل أعماله دون التوصل إلى نتيجة قاطعة حتى الآن، لافتاً إلى بروز عدد من المعطيات الجديدة، من بينها أنه لم يكن برفقته أي شخص أثناء اقتحام منزله، إضافة إلى وجود ضعف أمني كان يعانيه مقرّ إقامته منذ عدة أسابيع.

وكان الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي قد أعلن وفاته الثلاثاء الماضي، موضحاً أنه قُتل على يد أربعة مسلحين اقتحموا مقر إقامته في مدينة الزنتان، وعطلوا كاميرات المراقبة قبل أن يدخلوا معه في اشتباك مسلح أدى إلى مقتله. وأكد مكتب النائب العام أنه قُتل من جراء إصابته بأعيرة نارية، مشيراً إلى استمرار التحقيقات في الحادث.

مليشيا تابعة لحفتر تطلق الرصاص على محتجين

من جهة أخرى، تداول نشطاء من شرق ليبيا مقطع فيديو يظهر إطلاق عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الرصاص على تجمع لأبناء قبيلة الدرسة في منطقة البياضة، أثناء وقفة دعي إليها لمتابعة آخر التطورات المتعلقة باختفاء النائب إبراهيم الدرسي المغيب منذ مايو/ أيار 2024.

وبالتزامن مع الإعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي، دعت أسرة الدرسي عامة أبناء قبيلة الدرسة للتجمع عصر اليوم الجمعة في منطقة البياضة، معقل القبيلة، من أجل التشاور بشأن مصير ابنهم المختفي، ومطالبة جميع مكونات القبيلة بالحضور والمشاركة للمطالبة بالكشف عن مصيره.

وتعود قضية الدرسي إلى العام 2024، حين سرب مقطع فيديو صادم ظهر فيه النائب شبه عارٍ وفي عنقه سلسلة حديدية داخل أحد السجون السرّية التابعة لمليشيات حفتر وهو يناشد العفو عنه، ما أثار موجة واسعة من الغضب، أعقبتها احتجاجات واجتماعات قبلية طالبت بالكشف عن مصيره ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه.

وفي حين سارع جهاز الأمن الداخلي التابع لحفتر إلى نفي صحة الفيديو واصفاً إياه بأنه "مفبرك بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي"، عاد لاحقاً ليقرّ بصحته، معلناً تشكيل فريق للتحقيق في قضية اختفاء الدرسي، قبل أن يسود الصمت مجدداً من جانب الجهاز وقيادة حفتر، دون الإعلان عن أي نتائج أو معلومات تكشف مصير النائب حتى الآن.