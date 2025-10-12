دعوة مصرية لعراقجي بعد رفض بزشكيان حضور قمة شرم الشيخ بشأن غزة

- رفضت إيران دعوة مصر لحضور قمة شرم الشيخ، وبدلاً من ذلك وُجهت دعوة لوزير الخارجية الإيراني، دون تأكيد مشاركته. - أكدت مصادر إيرانية أن طهران لن تشارك في القمة، مشيرة إلى أن الأجواء الحالية تجعل المشاركة غير مرجحة، رغم الدعوات الرسمية. - شدد وزير الخارجية الإيراني على رفض إيران لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل، ورفض أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً دعم إيران لوقف الإبادة الجماعية هناك.

أفاد التلفزيون الإيراني بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لن يشارك في قمة شرم الشيخ، مضيفاً أنه "في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأحد، قدّم وزير الخارجية عباس عراقجي

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية المحافظة ذكرت، في وقت سابق، أن طهران ستتخذ مساء الأحد قراراً بشأن المشاركة في قمة شرم الشيخ بشأن غزة، فيما نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر وصفته بالمطلع أن إيران لن تشارك رغم الدعوة التي تلقتها. وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلاً عن مصادر، أن إيران من بين الدول التي وُجهت إليها دعوات لحضور القمة التي ستبحث ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب الوكالة، فقد أدى توجيه دعوة رسمية من الولايات المتحدة إلى إيران لمشاركة الرئيس بزشكيان في المؤتمر إلى إثارة تكهنات متباينة منذ صباح اليوم على منصات التواصل الاجتماعي. وأضافت "فارس" أنها بعد متابعاتها، لم تحصل حتى الآن على تأكيد رسمي من الحكومة بشأن القرار النهائي حول سفر الوفد الإيراني إلى مصر. ونقلت فارس عن مصدر في الحكومة الإيرانية قوله إن احتمال مشاركة إيران في قمة شرم الشيخ يبدو ضعيفاً في ظل الأجواء الحالية.

من جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن طهران لن تشارك في القمة. وأكد وزير الخارجية الإيراني، مساء السبت رداً على تصريحات الرئيس الأميركي، بأن إيران ستكون "جزءًا" من عملية السلام في الشرق الأوسط التي تعمل عليها إدارته، أن طهران لن تنضم أبداً إلى ما يسمى "اتفاقات أبراهام" الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل، موضحاً أن هذه الاتفاقات تشكل "مشروع خيانة يرمي إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، ومنح الشرعية لكيان مزيف ومحتل، وتطبيع العلاقات مع كيان غاصب يمارس الجرائم ويقترف الإبادة الجماعية ويقتل الأطفال".

وشدّد عراقجي على أن إيران لم تُجر أي مفاوضات أو تبادل رسائل مع الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن تصريحات ترامب حول دعم إيران لوقف إطلاق النار "تعكس فهمه الخاص لبيان وزارة الخارجية بهذا الشأن"، ومؤكداً أن طهران لطالما شدّدت على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة، وتدعم أي مبادرة تضع حداً لها.