دعوات لوقف الهجمات بالطائرات المسيّرة في السودان

طالبت مجموعة "محامو الطوارئ" في السودان، اليوم الأحد، بإيقاف الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف المدنيين وتسفر عن سقوط عشرات القتلى خلال الشهر الجاري. وقالت مجموعة "محامو الطوارئ"، في بيان صحافي: "استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش أول أمس الجمعة سوق منطقة أبوزعيمة بولاية شمال كردفان، مما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة ثلاثين آخرين بجروح متفاوتة، من بينهم نساء وأطفال، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مدينة الدبة بولاية الشمالية لتلقي العلاج".

وأضافت أنها تدين هذا الاستهداف الذي طاول سوقًا وموقعًا مدنيًا، مؤكدة أن "استهداف الأسواق والمناطق المدنية يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب، لما يمثله من خرق لمبدأي التمييز والتناسب". وأكدت مجموعة "محامو الطوارئ" أن "حماية المدنيين واجب قانوني لا يقبل المساومة"، مطالبة بـ"إيقاف الهجمات بالطائرات المسيّرة على المواقع المدنية فورًا، واحترام مبدأ الضرورة العسكرية والالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حق الضحايا وذويهم في العدالة وجبر الضرر".

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الهجمات بالطائرات المسيّرة بين الطرفين المتنازعين وسط مخاوف من اتساع نطاق الاستهداف وارتفاع وتيرة التهديدات الأمنية في مختلف الولايات. وكانت قوات الدعم السريع في السودان أعلنت أمس السبت إسقاط طائرةً مُسيّرة في منطقة الفرشاية بولاية جنوب كردفان.

كما أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت، مقتل مدنيين استهدفتهما طائرة مسيرة لـ"قوات الدعم السريع" بمدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد. وقالت الشبكة في بيان: "استهدفت طائرة مسيّرة انتحارية للدعم السريع والحركة الشعبية/شمال، المتحالفة معها، حي فتح الرحمن بمدينة الدلنج".

وكانت مصادر ميدانية قالت أمس إن "وحدات الدفاعات الأرضية التابعة للجيش السوداني تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة انتحارية في جنوب كردفان".

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أسابيع اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن نزوح عشرات آلاف المدنيين خلال الآونة الأخيرة. ومنذ إبريل/نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات آلاف السودانيين، ونزوح نحو 13 مليون شخص.

(أسوشييتد برس، الأناضول)