دعوات لوقف الحرب على غزة في ذكرى 7 أكتوبر

- تتزايد الدعوات الدولية لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، حيث وافقت إسرائيل وحماس على خطة من 20 بنداً قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبدأت محادثات في شرم الشيخ لبحث آليات تطبيقها. - ندد قادة دوليون بالإرهاب ودعوا إلى إنهاء الإبادة الجماعية وفتح ممر إنساني، مع التأكيد على أهمية تحقيق سلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين. - أعربت قيادات أوروبية عن قلقها من تجاوز الرد العسكري الإسرائيلي لمبادئ التناسب، مشددين على ضرورة إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات إلى غزة.

مع دخول حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عامها الثالث، وحلول الذكرى الثانية لـ7 أكتوبر/ تشرين الأول، توالت الدعوات الدولية لوقف الحرب، وإنهاء الأزمة الإنسانية المتصاعدة في القطاع. وارتفع في الأيام الأخيرة منسوب التفاؤل باحتمال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة، مع تقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لوقف الحرب

الأمم المتحدة

، من 20 بنداً، أبدت إسرائيل وحركة حماس موافقتهما عليها، في وقت انطلقت أمس الاثنين محادثات في شرم الشيخ لبحث آليات تطبيقها والتوصل لاتفاق.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ عامين في غزة وتداعياتها، بأنها "كارثة إنسانية لا يمكن تصورها". ودعا في الذكرى الثانية لحرب الإبادة الإسرائيلية، إلى إنهاء الحرب بقوله: "هذه كارثة إنسانية لا يمكن تصورها، يجب أن ينتهي الصراع في غزة وإسرائيل والمنطقة فوراً"، مطالباً بالتوقف عن جعل المدنيين يدفعون الثمن بأرواحهم ومستقبلهم". وأكد ضرورة "اختيار الأمل بعد عامين من الصدمة"، مضيفاً: "يمثل المقترح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة لا بد من اغتنامها لإنهاء هذا الصراع المأساوي". وشدد غوتيريس على أن وقف إطلاق نار دائما وعملية سياسية ذات مصداقية أمران أساسيان لمنع المزيد من إراقة الدماء، وتمهيد الطريق للسلام.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة كذلك، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة، وإنهاء الأعمال العدائية في القطاع وإسرائيل والمنطقة، مشدداً على الحاجة الملحة إلى "إطلاق سراح الرهائن، فوراً دون قيد أو شرط... وإنهاء معاناة الجميع، ووضع حدٍّ للأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة الآن".

إسبانيا

ندّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ"الإرهاب بكلّ أشكاله"، و"حضّ" نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "وضع حدّ للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني". وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي في منشور على منصة إكس: "تصادف اليوم الذكرى الثانية للهجمات المروّعة التي ارتكبتها حماس. وهي مناسبة للتأكيد على إدانتنا الشديدة للإرهاب بكلّ أشكاله، وللمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين ولحضّ نتنياهو على وضع حدّ للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وفتح ممرّ إنساني". وأضاف سانشيز أن "الحوار وتوطيد أسس الدولتين هما الحلّ الوحيد الممكن لإنهاء النزاع وتحقيق مستقبل يعمّه السلم".

المفوضية الأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين: "لن ننسى أبداً الرعب الذي بثته هجمات حماس في 7 أكتوبر، والألم الذي سببته للضحايا الأبرياء وعائلاتهم وشعب إسرائيل بأكمله قبل عامين. إننا نكرم ذكراهم بالعمل بلا كلل من أجل السلام. وقد أصبح الإفراج الفوري عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار الآن في متناول اليد... ويجب اغتنام هذه اللحظة لتمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين".

فرنسا

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة فرنسا لإطلاق سراح جميع المحتجزين، ووقف إطلاق النار دون تأخير، قائلاً: "أكرر بعد مرور عامين على الرعب الذي لا يوصف الذي تسبب فيه إرهاب حماس، لا يزال الألم قائما. نحن لا ننسى".

إيطاليا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: "لقد أثار عنف حماس أزمة غير مسبوقة في الشرق الأوسط، وتجاوز الرد العسكري الإسرائيلي أي مبدأ من مبادئ التناسب، وحصد الكثير من الأرواح البريئة بين سكان غزة المدنيين"، مشددة على أنه "من واجبنا جميعاً أن نبذل كل ما في وسعنا لضمان نجاح هذه الفرصة الثمينة والهشة في الوقت نفسه، خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب".

بريطانيا

وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف غزة بأنه "أسوأ هجوم على الشعب اليهودي منذ الهولوكوست"، وقال: "منذ ذلك اليوم المروع، عانى الكثيرون من كابوس حقيقي.. لا تزال أولويتنا في الشرق الأوسط كما هي: إطلاق سراح الرهائن، زيادة المساعدات إلى غزة، ووقف إطلاق النار الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم وعادل كخطوة باتجاه حل الدولتين. إسرائيل آمنة ومطمئنة، جنباً إلى جنب مع دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء".

اليونان

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "مع مضي المحادثات في إطار خطة الرئيس الأميركي، نحث جميع الأطراف على التحلي بالشجاعة وضبط النفس، للتوصل لوقف إطلاق نار دائم، وتحرير جميع الرهائن، ومستقبل يسوده السلام والأمن للجميع".

(الأناضول، رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)