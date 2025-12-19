دعوات سياسية في الجزائر إلى عفو شامل عن معتقلي الرأي

- جددت الأحزاب السياسية الجزائرية دعوتها للرئيس عبد المجيد تبون لاتخاذ خطوات جريئة تشمل الإفراج عن معتقلي الرأي وتوسيع الحريات السياسية والإعلامية، وفتح حوار وطني شامل، في سياق التحضير للانتخابات النيابية المقبلة. - دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى إصدار عفو شامل عن معتقلي الرأي والنقابيين، بينما طالب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، بالإفراج عن جميع سجناء الرأي ووقف ملاحقة النشطاء والصحافيين. - دعا نائب رئيس حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، إلى إطلاق حوار وطني لاستعادة ثقة الجزائريين، وأكد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، على ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي ووقف الملاحقات القضائية.

جددت أحزاب سياسية بارزة في الجزائر مطالبتها الرئيس عبد المجيد تبون باتخاذ خطوات تشمل الإفراج عن معتقلي الرأي، وتوسيع هامش الحريات السياسية والإعلامية، وفتح حوار وطني شامل، بما يسهم في تهيئة المناخ العام لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في ربيع العام المقبل، ويعزز تماسك الجبهة الداخلية في ظل ما تعتبره هذه القوى مخاطر وافدة من الخارج. لكن، ورغم تكرار هذه الدعوات وإلحاح القوى السياسية على حزمة مطالب مرتبطة بالمجالين السياسي والإعلامي، لا تُظهر السلطة، حتى الآن، انفتاحاً واضحاً في هذا الاتجاه، إذ لا تزال القيود قائمة، وتستمر ملاحقة عدد من النشطاء على خلفية تعبيراتهم السياسية، كان آخرها توقيف قيادي سابق في حزب العمال الاشتراكي (منحل) ونقابيين في قطاعي التعليم والنقل.

وفي هذا السياق، تواصل قوى جزائرية الضغط باتجاه مبادرات تهدئة سياسية تقود إلى انفراج في الساحة الداخلية، إذ لا تكاد تخلو خطابات قيادات الأحزاب، بما فيها الموالية والمشاركة في الحكومة، من الدعوة إلى هذه الخطوات. وقالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الجمعة، خلال اجتماع لكوادر حزبها، إن على الرئيس تبون إصدار قرار عفو شامل يشمل معتقلي قضايا التعبير عن الرأي والمواقف السياسية والنقابيين وغيرهم، في إطار تهدئة سياسية شاملة. وعبّرت حنون عن تطلعها إلى أن تكون سنة 2026 "سنة تهدئة سياسية تفتح المجال أمام حلول وطنية شاملة" لتحقيق الاستقرار الداخلي، داعية إلى إقرار انفتاح إعلامي وسياسي واسع، ورفع القيود المفروضة على النشاط النقابي، وتكريس الحريات العامة والديمقراطية التي قالت إنها تراجعت خلال السنوات الماضية.

وفي السياق نفسه، طالب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز، خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب الجمعة، بـ"الإفراج عن جميع سجناء الرأي، دون تمييز أو حسابات أو مساومة"، معلناً انضمام حزبه إلى الأصوات المطالبة بعفو شامل عن سجناء الرأي ونشطاء الحراك. وحذّر التجمع مما وصفه بـ"التراجع الحاد للحريات الأساسية"، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع، معتبراً أن هذه الحريات "مقيدة بشكل ممنهج". ودعا إلى وقف ملاحقة النشطاء والصحافيين والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني بسبب مواقفهم ونشاطهم السلمي قائلاً: "إننا نواجه قمعاً للحريات وسجناء رأي، وندعو أصحاب السلطة إلى فتح أبواب المستقبل قبل أن تُغلق تحت وطأة التاريخ".

من جهته، دعا نائب رئيس حركة مجتمع السلم، كبرى قوى المعارضة في البرلمان، أحمد صادوق، الخميس، إلى إطلاق حوار وطني يسهم في استعادة ثقة الجزائريين وبعث الحياة السياسية وتعزيز الحريات. وقال إن "الفرصة تبدو مؤاتية اليوم للرئيس عبد المجيد تبون لتتويج مسار العمل السياسي بإطلاق مصالحة وطنية شاملة وجامعة". وأضاف أن هذه المصالحة "ينبغي أن تقوم على الشجاعة في تقديم التنازلات اللازمة لنجاحها، وألا تستثني أحداً من أبناء الوطن في الداخل والخارج، باستثناء من ثبت تورطه في الخيانة العظمى أو العمالة أو الفساد الكبير"، مؤكداً ضرورة "بناء رؤية وطنية طويلة المدى تعيد الأمل إلى الشباب وتصلح البيئة الداخلية لتصبح جاذبة وآمنة ومستقرة".

وكان السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش قد أكد، خلال لقاء مع كوادر الحزب في مدينة عنابة شرقي الجزائر، ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي ووقف الملاحقات القضائية المرتبطة بالتعبير عن المواقف والآراء السياسية. وقال إن "الكرة اليوم في ملعب السلطة لتحمّل مسؤوليتها في توسيع الفضاءات الديمقراطية، وإعادة الاعتبار للكلمة السياسية، وفتح باب المشاركة الحقيقية". وأشار أوشيش إلى أن الظرفية السياسية الراهنة تفرض حلولاً سياسية بالأساس، عبر الانفتاح والتشاور وإطلاق حوار وطني صادق مع مختلف القوى الوطنية، وفي مقدمتها المعارضة، بما يعيد الاعتبار إلى الفعل السياسي ويرفع القيود عن المجالات السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية، معتبراً أن "هذا المسار وحده كفيل بإعادة الثقة وتقليص مخاطر التدخل الخارجي".