دعوات دولية لإدراج لبنان ضمن الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران

- دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أهمية السلم الإقليمي للبنان وسط استمرار القصف الإسرائيلي على حزب الله. - أكدت مصر على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فوراً، مشددة على صون سيادة لبنان وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وجددت دعمها الكامل للبنان حكومة وشعباً. - أعربت دول أوروبية عن ضرورة شمول لبنان في وقف إطلاق النار، حيث اعتبرت إسبانيا استمرار الحرب غير مقبول، بينما شددت ألمانيا على أن التحركات الإسرائيلية يجب أن تكون دفاعية فقط.

دعت عدة دول، الأربعاء، إلى ضرورة أن ينعكس اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران على لبنان، فيما شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على ضرورة أن يشمل هذا "السلم الإقليمي" بلاده أيضاً. وقال عون، في بيان، إن بيروت "تواصل جهودها لكي يشمل السلم الإقليمي لبنان، بشكل ثابت ودائم".

وتضاربت المعلومات المتداولة بشأن ما إذا كان الاتفاق يشمل أيضاً لبنان، ففي حين قالت الوساطة الباكستانية إن الهدنة تشمله، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها لا تشمله، فيما يلتزم بها "حزب الله" حتى الساعة رغم قصف إسرائيلي متواصل.

وصرح مصدر لبناني رسمي رفيع للأناضول، بأن عون يجري اتصالات لضمان شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لم نُبلغ بأي موقف واضح حتى الآن بخصوص (شمول لبنان في اتفاق) وقف إطلاق النار، والاتصالات لا تزال مستمرة"، وفي حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، الأربعاء، وقف إطلاق النار على إيران، قال إنه "يواصل القتال والعمليات البرية ضد حزب الله". وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت آلاف الشهداء والجرحى.

مصر: يتعين أن ينعكس وقف إطلاق النار على لبنان

وشددت مصر، الأربعاء، على ضرورة أن ينعكس اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فوراً. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن الوضع في لبنان لا يزال حرجاً وسط التطورات التي تشهدها المنطقة، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية فيها لمدة أسبوعين.

وأكدت أنه "يتعين أن ينعكس هذا الإعلان في توقف إسرائيل فوراً عن اعتداءاتها المتكررة على لبنان الشقيق، بما يصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبما يوفر الظروف اللازمة لعودة النازحين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم". وجددت مصر دعمها وتضامنها الكامل مع لبنان حكومة وشعباً في هذه المرحلة الدقيقة، بما يعزز من قدرته على تجاوز التحديات الراهنة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وفق البيان.

دول أوروبية: لا بد أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان

واعتبر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الأربعاء، أن "من غير المقبول" أن تواصل إسرائيل الحرب في لبنان بعد الهدنة التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ألباريس، في تصريح لإذاعة "RNE": "من غير المقبول أن تستمر حرب إسرائيل، وغزوها لبلد ذي سيادة مثل لبنان". إلى ذلك، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً ضرورة احترام بنوده بشكل كامل في جميع أنحاء المنطقة، ومشدداً على أهمية أن يشمل لبنان في ظل وضعه الحرج.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن وزير الخارجية يوهان فاديفول أبلغ نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بضرورة أن تقتصر عمليات إسرائيل في لبنان على ما تفرضه اعتبارات الدفاع عن النفس في مواجهة حزب الله. وأضاف المتحدث في مؤتمر صحافي دوري في برلين "خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، شدد الوزير على أن أي تحرك إسرائيلي يجب ألا يتجاوز نطاق الدفاع الضروري عن النفس في مواجهة حزب الله".