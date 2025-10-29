دعوات دولية إلى التزام اتفاق وقف النار في غزة إثر تصعيد الاحتلال

- شهد قطاع غزة غارات مكثفة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 35 طفلاً، وإصابة العشرات، وذلك بعد مزاعم إسرائيلية بالرد على إطلاق نار تعرضت له قواتها. - دعت دول مثل ألمانيا وفرنسا وتركيا إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شددت على ضرورة ضبط النفس من قبل إسرائيل واحترام الاتفاق من قبل حماس، ووصفت تركيا الهجمات بأنها انتهاك واضح للاتفاق. - تسعى الدول المعنية بالتعاون مع الولايات المتحدة إلى إرساء الاستقرار في غزة من خلال مناقشة تفويض قوة دولية ودعم الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم.

طالبت دول عدة بالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد ليلة دامية عاشها القطاع المحاصر، إثر شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة أدت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، قبل أن يعلن، عند العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، استئناف وقف إطلاق النار بناءً على توجيهات المستوى السياسي.

ودعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إسرائيل إلى "ضبط النفس عسكرياً لتجنب معاناة جديدة في غزة"، وحضّ حركة حماس على "احترام جزئيتها من الاتفاق، وإلقاء سلاحها"، وعلى أن "تسلّم رفات الرهائن المتوفين". وأضاف، في بيان قبل توجهه إلى الأردن ولبنان والبحرين، أنّ "المعلومات الأخيرة عن تجدد المعارك تقلقني بشدة". ويعتزم فاديفول البحث مع "شركاء لألمانيا" خلال زياراته الأردن ولبنان والبحرين، في "كيفية مواكبة برلين بشكل ملموس الخطوات التالية" من خطة وقف إطلاق النار في غزة، و"أين" ينبغي أن تفعل.

وأعرب الوزير عن رغبته في "مواصلة دعم" الأردن، ملاحظاً أنه "مركز للمساعدات الإنسانية" وأنه "بذل جهوداً جبارة في السنوات الأخيرة لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة". من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنّ وقف إطلاق النار في غزة "مهدد"، ويجب "العودة إليه في أسرع وقت". ونقلت المتحدثة باسم الحكومة مود بروجون عن الوزير قوله: "في غزة، تجددت العمليات العسكرية الاسرائيلية أمس، بعد هجمات لحماس وبطئها في إعادة جثث رهائن".

وقالت المتحدثة: "إنّ أولويتنا هي المشاركة في الإطار الذي وضعه الأميركيون لإرساء الاستقرار في القطاع، وفي موازاة ذلك نناقش مع الأميركيين تفويض القوة الدولية المقبلة لإرساء الاستقرار، وندفع الفلسطينيين إلى أن يشكلوا سريعاً اللجنة المكلفة إدارة غزة". وقبل ذلك، وصفت تركيا، أمس الثلاثاء، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها تشكّل انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار، معربة عن قلقها جراء تقارير تفيد بسقوط ضحايا مدنيين نتيجة هذه الهجمات.

وجدّدت وزارة الخارجية التركية، في بيان صدر عنها، دعوتها إسرائيل إلى التزام وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال تُقوّض السلام والاستقرار. وأكدت أن الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار أمر حيوي للحفاظ على أمل السلام الدائم وإرساء الأمن الإقليمي، مشيرة إلى أن تركيا ستحافظ على تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة. كذلك صدرت تصريحات عن المتحدث باسم الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشليك، تُدين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعاشت غزة ليلة دامية بعد شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة، مختلقاً مزاعم واهية للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني المحاصر. وبعد غارات كثيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، واصل جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، غاراته مستهدفاً عدة منازل في مدينة غزة، ومدرسة في بيت لاهيا، شمالي القطاع، ما أوقع أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين، قبل أن يعلن عند العاشرة من صباح اليوم استئناف وقف إطلاق النار بناءً على توجيهات المستوى السياسي.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 35 طفلاً، في مجازر متفرقة خلال أقل من 12 ساعة. وبدأ جيش الاحتلال قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً على غزة منذ مساء الثلاثاء، قبل أن يعلن الأربعاء العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس. وادعى الجيش أنه يرد بهذا القصف على إطلاق نار تعرضت له قواته جنوبي قطاع غزة، وأدى إلى مقتل جندي، فيما نفت "حماس" أي علاقة لها بالأمر.