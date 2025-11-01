دعم مجلس الأمن للحكم الذاتي في الصحراء: تحوّل في مسار النزاع

- تبنى مجلس الأمن قراراً يعتبر الخطة المغربية للحكم الذاتي الأساس الوحيد لتسوية نزاع الصحراء، مما يمثل تحولاً حاسماً في مسار النزاع الذي استمر لعقود. - القرار يعزز موقف المغرب ويضعه في موقع مريح، حيث يكرس مبادرة الحكم الذاتي كحل عملي وحيد، ويؤكد على ضرورة التوافق لتنفيذ هذه الصيغة، مما يعزز النهج الأممي لتسريع الحسم النهائي للنزاع. - القرار حسم مستقبل قضية الصحراء تحت السيادة المغربية، داعياً الأطراف إلى الحوار وتجسير الهوة بين المغرب والجزائر، ويضغط على البوليساريو والجزائر للانخراط في الديناميكية الجديدة.

دخل نزاع الصحراء مرحلة جديدة بعد أن تبنّى مجلس الأمن، أمس الجمعة، قراراً يعتبر الخطة المغربية للحكم الذاتي الأساس الوحيد لتسوية النزاع، منهياً عقوداً من المراوحة والجمود. ومع ما وصفته الرباط بـ"اليوم التاريخي" و"التحول الحاسم"، تتجه الأنظار إلى كيفية ترجمة القرار على الأرض، في ظل قناعة متزايدة بأن ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لن يشبه ما قبله في مسار هذا الملف الذي يشهد واحدة من أطول الأزمات الإقليمية في المنطقة.

ويُعتبر قرار مجلس الأمن الصادر أمس الجمعة رابع أهم حدث في تاريخ النزاع بعد الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، وانسحاب إسبانيا عام 1975 من المنطقة، ثم توقيع الهدنة بين المغرب وجبهة "البوليساريو" عام 1991 بعد حرب دامت 16 سنة. وكأي حدث يشكل تحوّلاً، خاصة إذا ارتبط بقرار أممي غير مسبوق في تاريخ النزاع، يثير دعم مجلس الأمن لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء أسئلة حول مآل النزاع وتأثيره على مواقع الأطراف المتنازعة.

وبينما تبدو الرباط، بعد موقف مجلس الأمن المعبر عنه أمس، في "موقف مريح"، لما له من تأثير على موقع الأطراف المتنازعة وعلى تحريك المياه السياسية الراكدة، رأى مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الإستراتيجية، عبد الفتاح الفاتيحي، أن قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء يشكل نقلة نوعية وتاريخية لكون صياغته تتأسس على مبدأ التراكمية في تطور قراراته سنة بعد أخرى، معتبراً أن ذلك هو جوهر التحول الذي لا يمكن التراجع عنه في تصور أي حل لنزاع الصحراء المغربية.

وأوضح الفاتيحي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن القرار وإن غيّرت المشاورات في صيغته الجازمة، إلا أن جوهره يخلص إلى مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل العملي الوحيد لنزاع الصحراء، بل ويكرّس مختلف الأفكار والمقترحات لخدمة التوافق على الانطلاق نحو التنفيذ الأمثل لصيغة الحكم الذاتي المتوافق عليها. ولفت إلى أن القرار وإن يمنح المعترضين فرصة زمنية بإطالة أمد النزاع، إلا أن هذه الاعتراضات لم تُنهِ الخط التصاعدي للنهج الأممي باعتماد قرارات تؤسس مستقبلاً لتسريع عملية الحسم النهائي لنزاع الصحراء على أساس مقاربة واقعية وعملية باعتبارها الحل القابل للتنفيذ.

ورأى أن ضمان انسجام مجلس الأمن الدولي في تدبير نزاع "جدّ معقد" ربما هو الذي استدعى التخفيف من صيغته الأولى للحاجة إلى مزيد من الوقت للتفاوض على التفاصيل، "وإن كان الجميع ينتبه إلى أن الصورة واضحة لشكل الحل القائم على مبادرة الحكم الذاتي". وفي السياق ذاته، اعتبر المحامي والخبير في القانون الدولي، صبري الحو، أن "قضية الصحراء المغربية تم الحسم فيها بشكل نهائي من طرف مجلس الأمن، سواء على مستوى السيادة المغربية التي أصبحت مطلقة أو من حيث الاعتراف الأممي بها بعد أن صدر عن الهيئة التقريرية للأمم المتحدة، وهي مجلس الأمن".

وقال الحو، لـ"العربي الجديد"، إن ما كان يسعى إليه المغرب منذ عام 1991 قد تحقق اليوم، موضحاً أن الرباط، وحتى في مبادرتها للحكم الذاتي، كانت "تبحث عن وثيقة ولائحة وقرار يصدر عن مجلس الأمن يزيل كل اللبس والغموض والإبهام الذي خلقته حقبة الاستعمار، سواء في إطار اتفاق مدريد أو في إطار التحالف المرحلي مع موريتانيا في تقسيم تلك المرحلة".

وأوضح أن "المغرب الآن قد ضرب صفحاً عن كل الوقائع التي كانت تتخذها الجزائر للتشكيك في حقيقة حقوقه ذات الشرعية التاريخية والقانونية والقضائية والشعبية، والآن يتم تعزيزها بوثيقة وبلائحة وبقرار صادر عن مجلس الأمن". وتابع: "شرعية المغرب اليوم أصبحت شرعية تاريخية وقانونية وقضائية وجماعية، وتم تأكيدها بإشهاد أممي صادر عن مجلس الأمن، ما يجعل المغرب يدخل مرحلة جديدة قائمة على الثقة والوضوح والسيادة الكاملة".

من جهته، رأى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، سعيد الصديقي، أن القرار "حسم مستقبل قضية الصحراء، وأن مستقبلها لن يكون إلا في شكل حكم ذاتي تحت السيادة المغربية بعد أن أنهى وقطع مع جميع الخيارات الأخرى من قبيل الاستفتاء والانفصال"، مشيراً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن ما كانت تطرحه جبهة "البوليساريو" لم تتم الإشارة إليه في القرار الجديد خلافاً لما كان عليه الأمر في قرارات سابقة، حيث كانت ترد جملة أن مجلس الأمن أخذ علماً بمقترح الجبهة.

وأوضح الصديقي أن قرار مجلس الأمن حسم في أن أي تفاوض سيكون على أساس شكل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، داعياً الأطراف، بما في ذلك الجزائر، إلى الحوار، كما ربط ضمنياً قضية الصحراء بالوضع الإقليمي في المنطقة المغاربية، مؤكداً أن الجهد الدبلوماسي والسياسي القادم لن يكون الآن على شكل الحكم الذاتي وتفاصيله، وإنما على تجسير الهوة بين المغرب والجزائر. وأضاف: "مفتاح الحل لا تملكه الجزائر وحدها، وإنما جميع الأطراف، لكن لا بد من أن يكون هناك استمرار للجهود الدولية لإقناع الجزائر بالدخول في هذه الديناميكية الجديدة التي حدد إطارها القرار الجديد".

وبالنسبة للقيادي السابق في "البوليساريو"، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، فإن القرار ثبّت الحكم الذاتي كحل وحيد لنزاع الصحراء، ما يعني ضمنياً الاعتراف بالسيادة المغربية على الإقليم، معتبراً ذلك "مكسباً تاريخياً للمغرب ظل يناضل من أجله طيلة الخمسين سنة الفائتة". وقال إن من أولى نتائج ذلك المكسب هي "الأريحية التي سيكون عليها المفاوض المغربي بعد أن حقق ما يريد"، لافتاً بالمقابل إلى أنه "لا يمكننا الحديث عن نهاية المشكل قبل أن يحصل توافق بين جميع الأطراف على تفاصيل الحل".

ورأى، في حديث مع "العربي الجديد"، أن القرار "سيكون ضاغطاً على البوليساريو والجزائر، لأن المغرب اعترف له بما يريد، ولا يضيره إن استمروا في المعاكسة، ما دام قد اقترح مبادرة للحل وأقرها المجتمع الدولي". ولا يستبعد المتحدث ذاته أن تحقق "هذه النقلة النوعية حلحلة كبيرة في جمود مسلسل التسوية المستمر منذ عقود دون تقدم"، متوقعاً أن يشكل دخول الولايات المتحدة الأميركية على خط السلام بين المغرب والجزائر حافزاً قوياً للوصول إلى تسوية نهائية للنزاع في الصحراء.