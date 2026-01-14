دعم فلسطيني لتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة

- أعلنت الرئاسة الفلسطينية دعمها لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، مشيدة بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذ خطة السلام وقرار مجلس الأمن 2803، مع تأكيد التواصل مع المبعوثين الأميركيين والدول الوسيطة مثل مصر وقطر وتركيا. - شددت الرئاسة على أهمية الربط بين مؤسسات السلطة في الضفة وغزة، ورفض أي نظم تُرسّخ الانقسام، مع العمل على وقف التوسع الاستيطاني والإفراج عن الأموال المحتجزة. - دعت الرئاسة والفصائل الفلسطينية إلى تحمل المسؤولية الوطنية والعمل بروح الشراكة لإنجاح المرحلة الانتقالية، مع دعم جهود الوسطاء للضغط على إسرائيل لوقف العدوان وفتح المعابر.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، دعمها تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في هذه المرحلة الانتقالية، مرحبة، في بيان، بالجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاستكمال تنفيذ خطته لوقف الحرب في غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك تشكيل مجلس السلام وهيئاته التنفيذية. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنها كانت على تواصل وثيق مع المبعوث الخاص للسلام ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، والطواقم الأميركية، ونيكولاي ملادينوف، لدعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك إعادة الإعمار.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها العميق وامتنانها للقيادة الحازمة التي أبداها الرئيس دونالد ترامب، من خلال مشاركته المباشرة وعزمه على خلق فرصة جديدة للسلام والاستقرار والحكم الرشيد في غزة. وأقرت الرئاسة الفلسطينية بالدور المهم والجهود الكبيرة التي اضطلعت بها الدول الوسيطة والضامنة وهي: مصر، ودولة قطر، وتركيا في دعم هذه الجهود.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أهمية الربط بين مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم إنشاء أي نظم إدارية أو قانونية أو أمنية، تُرسّخ الازدواجية أو الانقسام أو الفصل أو التقسيم، مع التمسك بمبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أهمية العمل مع الولايات المتحدة، والشركاء المعنيين، لاتخاذ خطوات حاسمة في الضفة الغربية بالتوازي مع المرحلة الانتقالية في غزة، بما يضمن وقف الأعمال أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، وتوقف مخططات التوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، وتفرج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وتمنع التهجير والضم، وتحول دون تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمنع تقويض حل الدولتين.

ودعت الرئاسة الفلسطينية جميع الفصائل الفلسطينية، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، وجميع شرائح المجتمع الفلسطيني، إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، والعمل بروح الشراكة والمسؤولية العليا، من أجل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة.

من جهتها، أعلنت الفصائل الفلسطينية بعد اجتماعها في القاهرة، اليوم الأربعاء، عن دعمها لجهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، داعيةً "مجلس السلام" بالتنسيق مع الوسطاء للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وفتح المعابر، مشيرةً إلى أنه جرى الاتفاق على مواصلة العمل لتوحيد المواقف الفلسطينية لتجاوز المرحلة الحرجة الحالية.