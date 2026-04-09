دعم دولي متزايد لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

- الدعم الدولي المتزايد: شهد المغرب دعماً سياسياً متزايداً لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، حيث دعمت كينيا المخطط المغربي واعتبرته الحل الواقعي للنزاع، وأشادت بقرار مجلس الأمن رقم 2797. - تحولات أوروبية ودعم مصري: أعلنت هولندا دعمها للمبادرة المغربية، مما يعكس تحولاً في مواقف بعض الدول الأوروبية. كما دعمت مصر خريطة الطريق الأممية، مما يعزز دورها الإقليمي. - المبادرة المغربية الجديدة: قدم المغرب نسخة جديدة من مبادرته للحكم الذاتي، تضمنت وثيقة قانونية تحدد صلاحيات المؤسسات المحلية، مع احتفاظ الدولة بصلاحيات الدفاع والأمن.

تمكن المغرب من كسب دعم سياسي جديد لخطته للحكم الذاتي في الصحراء، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جلستين مرتقبتين بمجلس الأمن الدولي، نهاية إبريل/ نيسان الحالي، حول تطورات النزاع، والبت في التمديد لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو).

ومع دخول النزاع، الذي عمّر لما يقارب نصف قرن، مرحلة حاسمة، بدا لافتاً كسب المقترح المغربي لمنح الصحراء حكماً ذاتياً في إطار السيادة المغربية، خلال الساعات والأيام الماضية، المزيد من التأييد عربياً وأفريقياً وأوروبياً. وكان آخره إعراب كينيا، في بيان مشترك جرى توقيعه عقب أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون المغربية الكينية، المنعقدة اليوم الخميس في نيروبي، عن دعمها للمخطط الذي كانت قد تقدمت به الرباط في عام 2007، مؤكدة عزمها على التعاون مع الدول التي تتقاسم وجهة النظر ذاتها لتعزيز تكريسه.

وفي البيان المشترك، الذي وُقع بحضور كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا موساليا مودافادي، نوهت نيروبي بـ"التوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية"، واصفة الحكم الذاتي بأنه "الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء".

وفيما أشادت جمهورية كينيا بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2797، الذي يكرس "مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ومستدامة ومتوافق بشأنها للنزاع"، يعتبر موقف نيروبي، برأي مراقبين، ضربة جديدة لجبهة "البوليساريو"، التي كانت تلقى دعماً من الرئيس السابق أوهورو كينياتا، الذي أعاد إحياء الاعتراف بالجبهة عام 2014، بعدما ظل مجمداً لسنوات بقرار من حكومة الرئيس الأسبق مواي كيباكي عام 2007.

ويأتي التأييد الكيني للمخطط المغربي بعد 48 ساعة من إعلان هولندا، على لسان وزير خارجيتها توم بيريندسن، عقب لقاء جمعه بنظيره المغربي في الرباط أول من أمس الثلاثاء، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب حلاً للنزاع حول الصحراء، معتبراً أن هذا المقترح "الأكثر قابلية للتطبيق"، ما يعكس تحولاً نوعياً في مواقف عدد من الدول الأوروبية والغربية، التي باتت ترى في المبادرة المغربية إطاراً واقعياً لتسوية نزاع طال أمده.

وبينما لا يمكن قراءة الموقف الهولندي بمعزل عن الدينامية الدولية المتسارعة التي تعرفها قضية الصحراء خلال السنوات الأخيرة، لقي المغرب دعماً جديداً من القاهرة، التي عبّرت، في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية - المصرية، التي انعقدت الاثنين الماضي برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن دعمها لخريطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.

وفي وقت تعد فيه الخطوة المصرية ذات دلالة قوية، بالنظر إلى ثقل القاهرة الإقليمي ودورها في القضايا العربية والأفريقية، تؤكد المواقف الدولية المعبر عنها في الآونة الأخيرة اتساع دائرة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، وجني الرباط المزيد من المكاسب الدبلوماسية استباقاً لاستحقاقات ممثلة في عقد جلستين، نهاية الشهر الجاري، حول تطورات النزاع والبت في التمديد لبعثة "المينورسو"، إلى جانب جلسة رابعة من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية، وقد عقدت منها ثلاث جلسات في كل من الولايات المتحدة وإسبانيا.

وكان المغرب قد قدم، في فبراير/ شباط الماضي، في العاصمة الإسبانية مدريد، نسخة جديدة ومفصلة من مبادرته للحكم الذاتي في الصحراء، في خطوة اعتبرها مراقبون نقلة نوعية في مسار البحث عن حل سياسي للنزاع. وجاءت المبادرة في وثيقة قانونية ودستورية موسعة من أربعين صفحة، وتعد بمثابة نظام أساسي متكامل يحدد بدقة صلاحيات المؤسسات المحلية والإقليمية.

وينص المشروع على إنشاء برلمان جهوي منتخب ديمقراطياً يمثل سكان المنطقة، وحكومة محلية تتولى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى سلطة قضائية إقليمية تخضع لرقابة دستورية. في المقابل، تحتفظ الدولة المركزية بصلاحيات الدفاع والأمن الوطني والعلاقات الخارجية والعملة، بما يضمن الجمع بين السيادة الوطنية والخصوصية المحلية. وبحسب موقع "أتالايار" الإسباني، فإن الوثيقة الجديدة تتجاوز المبادرة التي قدمها المغرب في عام 2007، إذ لم تعد مجرد إطار عام، بل تحولت إلى وثيقة عملية قابلة للتنفيذ تعكس إرادة المغرب في تقديم حل نهائي للنزاع على أساس التفاوض والواقعية.