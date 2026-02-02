دعاوى لعزل نائبة رئيس الفيليبين سارة دوتيرتي

02 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 15:12 (توقيت القدس)
خلال تقديم الدعاوى ضد سارة دوتيرتي في مانيلا، 2 فبراير 2026 (فرانس برس)
- تواجه نائبة الرئيس الفلبيني، سارة دوتيرتي، دعاوى لعزلها بتهم إساءة استخدام الأموال العامة والتهديد باغتيال الرئيس السابق ماركوس، وسط إجراءات قانونية متجددة.
- في الوقت نفسه، يواجه الرئيس ماركوس اتهامات بالفساد واختلاس مليارات الدولارات لمشاريع بنية تحتية وهمية، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا في البلاد.
- تُعد دوتيرتي مرشحة محتملة للانتخابات الرئاسية 2028، بينما تتصاعد الضغوط لمحاسبتها، حيث يعبر محاموها عن ثقتهم في براءتها من التهم الموجهة إليها.

رفعت شخصيات من المجتمع المدني في الفيليبين وأعضاء ائتلاف يساري، اليوم الاثنين، دعاوى تطالب بعزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، مُستأنفين بذلك إجراءات أوقفتها المحكمة العليا العام الماضي. وتُتهم دوتيرتي بإساءة استخدام الأموال العامة خلال فترة توليها منصب وزيرة التعليم، وكذلك بالتهديد باغتيال حليفها السابق الرئيس فرديناند ماركوس.

وتأتي هذه الدعاوى في وقت بدأت لجنة العدل في مجلس النواب جلسات الاستماع بشأن دعاوى لعزل ماركوس المتهم بالفساد المرتبط بمشاريع وهمية للبنية التحتية لتصريف مياه الأمطار، بموجب الدستور الفيليبيني، يُؤدي قرار مجلس النواب بعزل الرئيس إلى محاكمته أمام مجلس الشيوخ، وفي حال إدانته، يُعزل من منصبه ويُحظر عليه العمل السياسي مدى الحياة.

وتُعد دوتيرتي، ابنة الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، مرشحة محتملة للانتخابات الرئاسية عام 2028 في الفيليبين. وقالت النائبة ليلى دي ليما "حان الوقت لمحاسبة نائبة الرئيس سارة". وتتمحور الشكاوى حول مزاعم تتعلق بإنفاق عشرة ملايين دولار على نحو غير مبرر خلال توليها وزارة التعليم، إضافة إلى اتهامها بالتهديد باغتيال الرئيس، وأعرب محامو نائبة الرئيس عن ثقتهم في ثبوت عدم صحة هذه الاتهامات.

أهالي ضحايا رئيس الفيليبين السابق بمؤتمر صحفي، ما نيلا 9 سبتمبر2025 (تيد الجيبي/فرانس برس)
"الجنائية الدولية" ترفض طلباً للإفراج عن رئيس الفيليبين السابق

ويواجه الرئيس ماركوس، على نحوٍ منفصل، دعاوى لعزله بتهمة اختلاس مليارات الدولارات للإنفاق على مشاريع وهمية. ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أشهر في الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 116 مليون نسمة، بسبب هذه المزاعم بعد أن غمرت مياه الفيضانات الناجمة عن أعاصير قوية مدناً بأكملها خلال العام الماضي.

(فرانس برس)

