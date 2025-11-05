دروس مستفادة من الانتخابات الأميركية: كيف استعاد الديمقراطيون قوتهم؟

- شهدت الولايات المتحدة تحولًا سياسيًا مع اكتساح الديمقراطيين لانتخابات الولايات في فرجينيا ونيوجيرسي وكاليفورنيا وبنسلفانيا، مما يعزز فرصهم في استعادة السيطرة على مجلس النواب وأجندة ترامب. - كانت الانتخابات الأخيرة غير مواتية للرئيس ترامب، حيث فاز الديمقراطيون بمناصب حاكمة في ولايات رئيسية، وفشل تأييد ترامب لبعض المرشحين في وقف تقدمهم. - برز زهران ممداني كزعيم ديمقراطي جديد في نيويورك، معتمدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما عزز غافين نيوسوم فرص الديمقراطيين بتعديل خريطة الدوائر الانتخابية.

شهدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تحولًا سياسيًا لافتًا مع اكتساح الحزب الديمقراطي لانتخابات الولايات في فرجينيا ونيوجيرسي وكاليفورنيا وبنسلفانيا، في ما وُصف بـ"موجة ديمقراطية" جديدة وجّهت صفعة قوية للرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، مقابل انتعاش لافت في صفوف الديمقراطيين الذين استعادوا الثقة بعد عام من الإخفاقات السياسية. وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، سيتبع نتائج هذه الانتخابات صراع شرس يستمر عامًا كاملًا، أولًا في معارك إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ثم في انتخابات التجديد النصفي، للسيطرة على مجلس النواب وأجندة ترامب. وتوجز الصحيفة في ما يأتي أهم الدروس المستفادة من انتخابات يوم أمس الثلاثاء:

الديمقراطيون يستعيدون روح المواجهة

حقق الحزب الديمقراطي انتصارات واسعة في انتخابات الولايات الأميركية، وجاءت هذه النتائج بعد عام قضاه الديمقراطيون خارج السلطة في واشنطن، في محاولات فاشلة للحد من نفوذ ترامب. ويعتبر قادة الحزب أن هذه النتائج تمهد لموجة ديمقراطية جديدة في انتخابات العام المقبل.

ليلة سيئة لدونالد ترامب

كانت ليلة انتخابية سيئة لترامب، إذ فازت الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر بمنصب حاكمة فيرجينيا بعد حملة ركزت على قراراته بإقالة الموظفين الفيدراليين وتأثير إغلاق الحكومة. وفي نيوجيرسي، أنهت ميكي شيريل حملتها الناجحة بمهاجمة مطالبة ترامب بإلغاء مشروع نفق نهر هدسون. أما في نيويورك، فقد فشل تأييد ترامب للحاكم السابق أندرو كومو في وقف تقدم زهران ممداني، فيما صوّت الناخبون في كاليفورنيا لصالح إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بما يمنح الديمقراطيين مكاسب جديدة.

ممداني زعيماً جديداً للديمقراطيين

في غضون عام واحد، تحول زهران ممداني من ناشط مجهول إلى رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب، ليصبح أحد أبرز وجوه السياسة الديمقراطية في البلاد. واعتمد ممداني كثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون مع المؤثرين لتوصيل رسالته بطرق مبتكرة وجذابة. ورغم أن سياساته التقدمية قد تواجه مقاومة خارج نيويورك، إلا أن أساليبه وطريقة عمله الإعلامي قد تلهم الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

الفضائح لم تؤثر في الديمقراطيين

في الأسابيع الأخيرة من حملة انتخابات المدعي العام في فرجينيا، تورط المرشح الديمقراطي جاي جونز في جدل بعد إرسال رسائل نصية عنيفة وضبطه يقود بسرعة 116 ميلاً في الساعة. رغم ذلك، لم يطالب أي ديمقراطي بارز باستقالته. ومع الإقبال الكبير للناخبين الديمقراطيين، تمكن من الفوز في السباق الانتخابي. ورغم أن الفضائح قد تحد من مستقبله السياسي، إلا أن الفوز منح جونز ليلة احتفال ونجاحاً شخصياً.

استفادة الديمقراطيين من غياب ترامب

يدفع ترامب أنصاره الجمهوريين إلى المشاركة فقط عندما يكون اسمه على بطاقة الاقتراع، ما يترك الديمقراطيين يهيمنون على الانتخابات غير الرئاسية منذ 2017. وتجلّى هذا الأمر في انتخابات المحكمة العليا بولاية ويسكونسن والعديد من الانتخابات الخاصة، حيث فاز المرشحون الليبراليون بسهولة. وتجلى هذا النمط نفسه في انتخابات أمس الثلاثاء.

نيوسوم يساعد نواب الحزب الديمقراطي

سعى حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم منذ فترة لجذب "الانتباه الوطني"، وحقق نجاحًا بارزًا بفوزه الساحق في استفتاء تعديل خريطة الدوائر لصالح الديمقراطيين. هذا الفوز ساعد حزبه في انتخابات التجديد النصفي، وأظهر قدرته على حشد الناخبين في سباقات حاسمة. وقد يكون هذا النجاح دافعًا للولايات الزرقاء الأخرى لإعادة ترسيم دوائرها قبل الانتخابات المقبلة.