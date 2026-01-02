"درع الوطن" تسيطر على معسكر الخشعة في حضرموت وسط تصعيد متبادل

- أعلنت قوات "درع الوطن" بقيادة سالم الخنبشي عن نجاحها في دحر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من معسكر اللواء 37، مع سيطرة على معسكر الخشعة، بدعم من غارات التحالف بقيادة السعودية. - تصاعدت التوترات في حضرموت مع تبادل الاتهامات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى المحلية، حيث أدان الانتقالي الغارات السعودية، بينما أكد مؤتمر حضرموت الجامع دعم عمليات "درع الوطن" لتعزيز سلطة الدولة. - قيادة المنطقة العسكرية الثانية الموالية للانتقالي ترفض تسليم المعسكرات، وسط مخاوف من انزلاق حضرموت إلى مواجهة مفتوحة تهدد استقرارها.

أعلن محافظ حضرموت، قائد قوات "درع الوطن"، سالم الخنبشي، اليوم الجمعة، عن دحر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من معسكر اللواء 37، والاتجاه نحو مدينة سيئون عاصمة مديريات وادي حضرموت شرقي اليمن. ويأتي ذلك في وقت شنّ فيه طيران التحالف بقيادة السعودية غارات جوية على معسكر المنطقة العسكرية الأولى في سيئون الواقعة تحت سيطرة "الانتقالي".

بدوره، أعلن رئيس الدائرة الإعلامية في حلف قبائل حضرموت أنّ قوات "درع الوطن"، التي قال إنها تتشكّل من أبناء المحافظة، تمكّنت من السيطرة على معسكر الخشعة بعد إخراجه من سيطرة قوات المجلس الانتقالي، معتبراً الخطوة "مدخلاً لاستعادة القرارَين الأمني والعسكري المحليين". وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي قوله إنّ سبعة قتلى وأكثر من 20 جريحاً سقطوا جراء غارات جوية سعودية استهدفت قوات جنوبية، في تطور اعتبره مراقبون مؤشراً على احتمال توسّع رقعة المواجهات في المحافظة النفطية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لقوات التحالف بقيادة السعودية إنّ القوات البحرية الملكية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب لتنفيذ عمليات تفتيش ومكافحة التهريب، من دون أن يربط ذلك مباشرة بالتطورات الميدانية في حضرموت. وفي خطاب وُصف بـ"التصعيدي"، قال المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المقدم محمد النقيب، إنّ "حرباً شمالية جنوبية بدأت صباح اليوم في حضرموت"، مؤكداً أن قواته تخوض "معركة دفاع مصيرية ووجودية على جميع الاتجاهات"، ومعلناً صدّ هجوم واسع شنته، على حد تعبيره، "جماعات شمالية" على حدود المحافظة، مجدداً نفيه لأي دور لقوات "درع الوطن" في المواجهات الجارية.

بدورها، أدانت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، في بيان، ما وصفته بـ"العدوان السعودي الشمالي السافر"، معتبرة أن القصف الجوي "يشكل انتهاكاً لسيادة الجنوب وأمن حضرموت، ودعماً لقوات شمالية غازية"، ودعت الهيئة إلى التعبئة العامة، محملة الجهات التي نفذت القصف "كامل المسؤولية عن تبعات التصعيد".

وبالتوازي، شدد مؤتمر حضرموت الجامع، في بيان صدر اليوم الجمعة، على أنّ عملية "استلام المعسكرات" التي تقودها قوات "درع الوطن" بإشراف محافظ حضرموت "ليست عملية عسكرية هجومية، بل تحرك سلمي ومنظم يهدف إلى تسلم المواقع العسكرية وتعزيز سلطة الدولة ومنع انزلاق المحافظة نحو الفوضى". وأكد الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، أكرم العامري، في خطاب موجه إلى أبناء حضرموت، أن العملية تحظى بإسناد واسع من المكونات الحضرمية والوجهاء والمشايخ، وتهدف إلى إنهاء وجود قوات قادمة من خارج حضرموت في المرافق العسكرية والأمنية.

في المقابل، أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، الموالية لـ"لانتقالي" ومقرّها مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، بياناً أكدت فيه تمسّكها الكامل بالمعسكرات والمواقع العسكرية التابعة لها، ورفضها تسليم أي منها، باعتبارها "جزءاً أصيلاً من المؤسّسة العسكرية". وشدد البيان على أن قوات النخبة الحضرمية، التابعة للمنطقة الثانية، اضطلعت منذ تأسيسها بدور محوري في محاربة "التنظيمات المتطرفة"، وأسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت، مؤكّدة التزامها بحماية الساحل والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الاجتماعي.

وتشهد محافظة حضرموت، شرقي اليمن، تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، في ظل تبادل الاتهامات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوى حضرمية محلية، بالتوازي مع غارات جوية سعودية، ما يثير مخاوف من انزلاق المحافظة، التي تعد من أهم المناطق النفطية والاستراتيجية في البلاد، إلى مواجهة مفتوحة تهدّد استقرارها وتنعكس على المشهد اليمني برمته.