دخان السردية

- في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، برزت جبهة إعلامية شرسة، حيث امتلكت الولايات المتحدة وإسرائيل وسائل إعلام عملاقة أثرت في الرأي العام، بينما كانت إيران تفتقر لأدوات مماثلة. - كشفت التجربة أن وسائل الإعلام الغربية لم تعكس الواقع بدقة، حيث نشرت معلومات موجهة وغير دقيقة، مما أدى إلى توقعات خاطئة حول المفاوضات النووية الإيرانية. - أظهرت الحرب الإعلامية قوتها في تشكيل الانطباعات، حيث كانت المفاجأة كبيرة عند نشر مذكرة التفاهم، مما يبرز أهمية مراجعة السرديات الإعلامية بحذر.

في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، كانت هناك جبهة أخرى لا تقل ضراوة، وربما تقدمت أحياناً على المعركة العسكرية نفسها: جبهة السردية والإعلام. واليوم، بعد أن وضعت الحرب أوزارها مؤقتاً، وجرى التوصل إلى تفاهم إطار، تبدو الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في الروايات التي صاغتها وسائل إعلام عالمية، ليتبين إلى أي مدى عكست واقع الميدان والدبلوماسية، وإلى أي حد كانت مجرد صور مصنوعة بعناية داخل غرف الأخبار و"رسائل موجهة" من قبل "مسؤولين" أميركيين.

كما في الميدان العسكري، لم تكن المعركة الإعلامية متكافئة منذ البداية. فقد امتلك الطرف الأميركي، ومعه إسرائيل، شبكة واسعة من المؤسسات الإعلامية العملاقة العابرة للحدود، وهي مؤسسات غالباً ما لا تكتفي بنقل الخبر، بل تصنع الإطار الذي يُفهم من خلاله الخبر، وتؤثر في الرأي العام العالمي بوصفها مرجعاً موثوقاً. في المقابل، لم تكن طهران تملك أدوات مماثلة من حيث الانتشار أو التأثير أو القدرة على صناعة الأجندة الإعلامية الدولية. وزاد المشهد تعقيداً حضور شخصية مثل دونالد ترامب، الذي أتقن توظيف الإعلام ومنصات التواصل بوصفها أدوات مباشرة للحرب النفسية، عبر تصريحات متلاحقة ورسائل صادمة، ومواقف مصممة لإرباك العدو وتوجيه الانطباعات.

على الضفة الإيرانية، بدت الرواية الرسمية في كثير من الأحيان أسيرة موقع الدفاع والاندفاع، تلاحق الأخبار عن المفاوضات بالنفي والتوضيح، عكس الطرف الأميركي المبادر إلى صياغة روايته الخاصة. صحيح أن السرديات والدعاية الإيرانية غير الرسمية أظهرت نشاطاً ملحوظاً أثناء الحرب، عبر مقاطع مبتكرة ووسائط رقمية مثل فيديوهات "ليغوي" حاولت التأثير في الرأي العام الإقليمي والدولي، إلا أن الرواية الرسمية في ما يتعلق بالمفاوضات بقيت أضعف، بالمقارنة مع رواية الطرف الآخر وأسيرة عبارات فضفاضة.

غير أن انقشاع الغبار كشف جانباً مهماً من الحقيقة. فقد بينت هذه التجربة أن شهرة الوسيلة الإعلامية الغربية ومرجعيتها المتراكمة لا تعنيان بالضرورة أن ما تبثه يعكس الواقع بدقة. بل إن ما نشرته قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم أظهر مقداراً لافتاً وكبيراً من المعلومات الموجهة أو غير الدقيقة. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، بينما لم يكن الملف النووي بتفاصيله مطروحاً أصلاً في تلك المرحلة التفاوضية، كانت تقارير كثيرة يومية تتحدث عن قبول إيران بوقف التخصيب لـ20 أو 25 سنة، أو عن نقل مخزونها من اليورانيوم إلى الخارج، وحتى الولايات المتحدة وما شابه ذلك. وكانت تتحول هذه المزاعم إلى أساس لتحليلات لتقييم نتائج الحرب، والطرف الرابح والخاسر فيها حتى لدى بعض المتابعين داخل إيران نفسها.

لذلك، حين نُشر نص المذكرة، جاءت المفاجأة كبيرة وعلى مستوى عالمي، لأنه خالف كثيراً من التوقعات التي نسجتها الماكينة الإعلامية الأميركية. وهكذا بدا واضحاً أن الحرب الإعلامية قد تكون أشرس من حرب السلاح، وأن أول ضحاياها ليس سوى الحقيقة نفسها. وهذه التجربة الحية تفرض وقفة تأمل ومراجعة وحذر.