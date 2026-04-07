دبلوماسية الساعات الأخيرة: رسائل أميركية جديدة إلى إيران

- تسعى الولايات المتحدة لعقد لقاء مع إيران لوقف إطلاق النار، مع استبعاد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف من المفاوضات، واقتراح التفاوض مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لفتح مسار تفاوضي جدي. - تلقت إيران اتصالات من قادة خمس دول صديقة وثمانية أجهزة استخبارات لبحث وقف إطلاق النار، بينما تعمل باكستان كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، رغم رفض الطرفين للمقترح الباكستاني. - قدمت إيران ردًا على خطة ترامب المكونة من 15 بندًا، مشددة على إنهاء دائم للحرب، وطرحت مطالب تشمل إنهاء المواجهات وإعادة الإعمار ورفع العقوبات.

قبيل ساعات من انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران مساء اليوم الثلاثاء، زادت التحركات الدبلوماسية والرسائل إلى إيران في سبيل الوصول إلى تفاهم قد يؤجل أو يوقف التهديد الأميركي بقصف البنية التحتية في الجمهورية الإسلامية. وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلاً عن "مصدر مطّلع" أن الرئيس الأميركي يسعى بـ"شكل واضح" إلى عقد لقاء مع إيران والتوصل إلى وقف إطلاق نار معها.

وبحسب المصدر، فإن المقترح الذي قدمته واشنطن إلى طهران يتضمن استبعاد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف من مسار المفاوضات، بسبب قربه من دائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع طرح فكرة إجراء مفاوضات مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بهدف فتح مسار تفاوضي أكثر جدية.

وأضاف المصدر أن إيران تلقت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اتصالات منفصلة من قادة خمس دول صديقة، إضافة إلى ثمانية أجهزة استخبارات، تناولت مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

من جهة أخرى، كتب رضا أميري مقدم، سفير إيران في إسلام آباد، على منصة إكس إن "النهج الإيجابي والبنّاء لباكستان لوقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قد وصل إلى مرحلة حساسة وحرجة". وتعمل باكستان حاليًا كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران. وقد رفضت الولايات المتحدة وإيران أمس المقترح الباكستاني المكوّن من مرحلتين لوقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز. وكانت طهران قد سلمت باكستان، الاثنين، ردها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 15 بندًا لإنهاء الحرب، وذلك بعد أسبوعين من استلامها الخطة من إسلام أباد، وفق ما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وقال "إرنا" إن الرد الإيراني جاء بعد "دراسات شاملة في مختلف المستويات العليا للنظام"، مؤكدة أنه يشمل 10 بنود، ويرفض وقف إطلاق نار مؤقت، ويشدد على ضرورة إنهاء دائم للحرب مع مراعاة ملاحظات إيران. وتابعت أن الرد يشمل أيضًا مجموعة مطالب إيرانية حول إنهاء المواجهات في المنطقة، وبروتوكولًا خاصًا بالعبور الآمن من مضيق هرمز، وإعادة الإعمار ورفع العقوبات.