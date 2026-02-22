داعش" يدعو في تسجيل صوتي لمهاجمة سورية ويتبنى مقتل عنصري أمن

- بث تنظيم "داعش" تسجيلاً صوتياً يدعو لشن هجمات ضد الدولة السورية، متبنياً مقتل عنصرين من الأمن السوري في الرقة، ومعتبراً أن تعيين الرئيس السوري الجديد يثبت صحة نضاله ضد الجماعات الموالية للغرب. - أعلن التنظيم عن "مرحلة جديدة من الصراع"، محذراً من أن النظام السوري الجديد "كافر ومرتد"، وداعياً مقاتليه لمواجهته، كما أرسل رسالة لأسرى التنظيم لدى "قسد" في العراق. - أكد التنظيم استمراره في شن هجمات عابرة للقارات، مستهدفاً الأميركيين والإماراتيين وأفريقيا، محذراً الأمن السوري من هجمات جديدة.

بثّ تنظيم "داعش" الإرهابي عبر معرفات تابعة له تسجيلاً صوتياً للمتحدث باسمه، السبت، دعا فيه مقاتليه لشن هجمات ضد الدولة السورية، وقد نشرته "مؤسسة الفرقان الإعلامية" التابعة له، كما تبنى مقتل اثنين من عناصر الأمن السوري في قرية الواسطة بريف محافظة الرقة شمال شرقي البلاد. وقال التنظيم في التسجيل إنّ "المنطقة شهدت أحداثاً مهمة، ومنها إزاحة النفوذ الإيراني عن سورية وتعيين قائد موال للغرب والأتراك"، في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبراً أنّ "هذا يثبت صحة نضال التنظيم ضد الجماعات الموالية للغرب".

وأعلن في التسجيل "مرحلة جدية من الصراع في المنطقة"، متوعّداً بأنّ "مستقبل الشرع لن يكون أفضل من مستقبل قائد قسد مظلوم عبدي وبشار الأسد". ورأى أنّ "النظام السوري الجديد بحكومة علمانية كافر ومرتد، وعلى عناصر التنظيم أن يقاتلوه"، محذراً باقي الجماعات. وتوجه برسالة إلى أسرى التنظيم لدى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الذين نقلوا إلى العراق، قائلاً إنّ "العالم يخشى حتى من أبنائهم، وهذا ما حال دون حسم مصيرهم"، مع الإشارة إلى أنّ تنظيم "داعش" "انتشر في أرجاء العالم"، معتبراً ذلك "مقياس نجاح".

وأكد أنّ التنظيم لا يزال موجوداً ويضرب في كل مكان بعد عشرين عاماً من بدايته في العراق، وأن مقاتليه يشنون هجمات عابرة للقارات. ولفت إلى أنّ هجماته استهدفت الأميركيين والإماراتيين وبونتلاند في نيجيريا ومالي ومطار نيامي وموزمبيق والكونغو الديمقراطية. وقال إنّ "أفريقيا ساحة معركة تُعرقل جهود التحالف". وحذر الأمن العام السوري من هجمات جديدة بالقول: "أنتم هدف لجميع أجهزة استخبارات العالم، لا يعفي التأييد الرقمي من يقدمه من الجهل".