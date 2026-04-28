"داعش" يتبنى هجوماً دامياً في نيجيريا

- أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم في ولاية أداماوا النيجيرية، أسفر عن مقتل 29 شخصاً، مما يبرز التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. - أنقذت قوات الأمن في ولاية كوجي 15 تلميذاً بعد اختطاف 23 طفلاً وزوجة صاحب مدرسة، وسط تزايد حالات الخطف في نيجيريا وضعف الأمن. - رغم تعهدات الحكومة، تستمر عمليات الخطف الجماعي في تعطيل الحياة اليومية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة السلطات في مواجهة التهديدات الأمنية.

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، في بيان، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 29 شخصاً على الأقل في ولاية أداماوا النيجيرية.

من جانبها، أعلنت حكومة ولاية كوجي بوسط نيجيريا أن قوات الأمن أنقذت 15 تلميذاً بعد أن خطف مسلحون 23 طفلاً وزوجة صاحب مدرسة، خلال هجوم وقع في وقت متأخر من يوم السبت على مدرسة ودار أيتام غير مسجلة. وأكد كينجسلي فيمي فانو؛ مفوض الإعلام بولاية كوجي، إنقاذ 15 تلميذاً، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لضمان الإفراج عن الباقين. وتتزايد حالات خطف التلاميذ في معظم أنحاء نيجيريا، وسط ضعف الأمن ومطالب الجناة بفدى قبل الإفراج عن المخطوفين.

وعلى الرغم من تعهدات الحكومة المتكررة بمنع مثل هذه الحوادث، لا تزال عمليات الخطف الجماعي تعطّل التعليم والتجارة والسفر، ما يدفع السكّان المحبطين إلى إثارة تساؤلات حول كفاءة السلطات في التصدي لهذا التهديد.

وقبل أسبوعين، قُتل عشرات الأشخاص، في غارات نفذتها طائرات عسكرية أثناء ملاحقتها عناصر من جماعة "بوكو حرام" في ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أفاد به سكان محليون ومنظمة العفو الدولية. وتباينت حصيلة الضحايا بين المصادر؛ إذ ذكرت منظمة العفو الدولية، في منشور على منصة إكس، أنّ عدد القتلى تجاوز 100 شخص، مع إصابة 35 آخرين بجروح خطرة، فيما قدّر زعيم محلي عدد القتلى والجرحى بنحو 200.

(رويترز، فرانس برس)