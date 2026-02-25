"داعش" في سورية.. استعادة نشاط أم عمليات محدودة لا تهدد الاستقرار؟

- تصاعد هجمات "داعش" في سوريا: أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم في الرقة، مع تهديدات بمواجهة الإدارة السورية الجديدة بسبب انضمامها للتحالف الدولي ضد الإرهاب، وزيادة الهجمات في الرقة ودير الزور. - تداعيات الإفراج عن عناصر "داعش": إطلاق "قسد" سراح قادة "داعش" أدى لفرارهم، مما دفع التحالف الدولي لنقل المعتقلين للعراق، مع توقعات بزيادة نشاط التنظيم في مناطق "قسد" السابقة. - التحديات الأمنية المستقبلية: يستغل "داعش" الفراغ الأمني بعد انتقال السيطرة للجيش السوري، ويتطلب القضاء عليه تعاونًا دوليًا وحل الملفات الداخلية لتحقيق الاستقرار.

أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن هجوم طاول حاجزا لقوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة السورية، هو الأول من نوعه منذ استعادة دمشق السيطرة على هذه المدينة من قوات "سوريا الديمقراطية" المعروفة اختصارا بـ "قسد"، الشهر الفائت، ما يدفع للاعتقاد أن التنظيم بصدد تنفيذ وعيده بحشد طاقاته لقتال الإدارة السورية الجديدة بسبب انضمامها إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب. وذكرت وكالة "أعماق" (الذراع الإعلامية للتنظيم المتطرف)، مساء أمس الثلاثاء أن مسلحي التنظيم شنّوا الاثنين هجوما وصفته بـ "الانغماسي"، على موقع "الأمن الداخلي" في بلدة "السباهية" عند المدخل الغربي لمدينة الرقة، مشيرة إلى أنهم استهدفوه بنيران كثيفة من مسافة قريبة ما أدى إلى وقوع 4 قتلى وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة. كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات أخرى جرت خلال الأيام القليلة الفائتة في الرقة ودير الزور، مشيرا إلى أن هذه الهجمات جاءت استجابة لدعوة المتحدث الرسمي باسم التنظيم، الذي يعرف باسم أبو حذيفة الأنصاري، لجعل قتال الإدارة السورية الجديدة "أولوية وحشد كل الطاقات لذلك"، بحسب الوكالة المذكورة.

وكان مصدر أمني قال للوكالة الرسمية للأنباء (سانا)، إن 4 من عناصر الأمن الداخلي قتلوا الاثنين جراء الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش على حاجز السباهية غرب مدينة الرقة، في حادث هو الأول على هذا المستوى منذ استعادة الدولة السيطرة على هذه المدينة الشهر الفائت. إلى ذلك، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إن أحد عناصر الجيش قتل الأحد نتيجة استهداف من قبل مجهولين في قرية الواسطة بريف الرقة الشمالي، كما قتل أحد عناصر الجيش السوري السبت نتيجة استهداف مجهولين مقراً للجيش في محيط مدينة الميادين شرق دير الزور. وجاءت هذه العمليات في خضم تهديد ووعيد أطلقه التنظيم السبت على لسان المتحدث باسمه. وقال في بيان مسجل إن سورية "انتقلت من الاحتلال الإيراني إلى الاحتلال التركي الأميركي". ووصف الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه "حارس" التحالف العالمي، وبأنه "دمية بلا روح"، تتحكم بها دول غربية، مضيفاً أن مصيره لن يختلف عن مصير بشار الأسد. ويأتي التصعيد الحاد من قبل التنظيم بعد نحو شهر واحد من استعادة الدولة السورية السيطرة على محافظة الرقة وجانب من ريفي دير الزور والحسكة كانا تحت سيطرة "قسد". كما يأتي في ظل تسارع خطى التحالف الدولي ضد التنظيم، لإخلاء قواعده في سورية ونقل المسؤولية الأمنية الى دمشق، التي انضمت إلى هذا التحالف رسميا، أواخر العام الفائت، وهو ما وصفته واشنطن في حينه بأنه "لحظة مفصلية بتاريخ سورية والحرب العالمية ضد الإرهاب".

ويُعتقد أن قوات "قسد"، أطلقت بشكل متعمد سراح العشرات من قادة وعناصر تنظيم "داعش" الشهر الفائت كانوا في سجن بمنطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، عندما انسحبت باتجاه الشمال إثر انهيارها في تلك المنطقة. وقدرت أعداد الهاربين من السجن المذكور بـ 120 سجينا، وفق الحكومة السورية، بينما قالت "قسد"، إن السجن خرج عن سيطرتها، وإن أكثر من 1500 من عناصر التنظيم تمكنوا من الفرار. ولاحقا أعلنت دمشق القبض على 80 فارا من السجن.

ويبدو أن ما حدث في الشدادي دفع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية منتصف الشهر الجاري إلى نقل آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش"، من السجون في شمال شرقي سورية، إلى مراكز احتجاز شديدة التحصين في العراق لتخفيف الأعباء عن الحكومة السورية التي ما تزال في طور بناء قواها الأمنية والعسكرية. وبقيت قوات "قسد" الذراع البرية للتحالف الدولي لمدة عشر سنوات لمواجهة تنظيم "داعش"، إلى أن تولت الحكومة السورية العام الفائت هذه المسؤولية، وهو ما أدى إلى انتهاء الدور الوظيفي الذي لعبته هذه القوات ذات الصبغة الكردية.

بقيت قوات "قسد" لمدة عشر سنوات لمواجهة تنظيم "داعش"، إلى أن تولت الحكومة السورية العام الفائت هذه المسؤولية

وشن التنظيم منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول العام قبل الفائت عدة هجمات في سورية لعل أخطرها وأوسعها الهجوم الذي تم في ديسمبر العام الفائت في مدينة تدمر في قلب البادية السورية وأدى الى مقتل ثلاثة أميركيين واستدعى غارات جوية مكثفة على ما يُعتقد أنها مخابئ لعناصر التنظيم في المنطقة.

تعبئة الساخطين

ورجح الباحث في شؤون الجماعات الجهادية عبد الرحمن الحاج في حديث مع "العربي الجديد" تحول عناصر تنظيم داعش الذين فروا الشهر الفائت من سجون القوات الكردية "بسبب سوء الإدارة من قبل قوات قسد أو التعمد في إطلاق سراحهم إلى أعضاء ناشطين خلال الفترة الحالية". وأشار الحاج إلى أن "العمليات التي تُنسب لداعش في شمال شرقي سورية خلال الأيام القليلة الفائتة، جرت حتى الآن في مناطق كان ينشط التنظيم فيها سابقا، وبالتالي لا نستطيع التحدث عن اتساع نطاق نشاط التنظيم بعد خروج قوات قسد من المنطقة".

وأضاف: "حسب البيانات الإحصائية، أكثر من 90% من عمليات التنظيم خلال السنوات الفائتة كانت في مناطق سيطرة قوات قسد في شمال شرقي سورية؛ ولا سيما في ريف دير الزور الشرقي". وبرأيه، إن "التحولات الكبيرة التي جرت الشهر الفائت في شمال شرقي سورية وحسم مصير ملف مليشيا قسد أثر بشكل كبير على موارد التنظيم المالية"، معربا عن اعتقاده ان التنظيم المتطرف "قرر عدم الاستسلام للوضع الحالي". وأضاف أنه "يعمل على إرباك حكم الرئيس أحمد الشرع ومنع استقراره، وأخذ زمام المبادرة، والاتجاه لحشد الساخطين من خيارات الرئيس الشرع من الجهاديين السلفيين، وتعبئتهم للقيام بعمليات ضد القوات الحكومية أو تنفيذ عمليات في المدن". ورأى الباحث السوري أن التنظيم "سيعمل في المرحلة المقبلة على توسيع نطاق توسيع عملياته مع الانسحاب الأميركي المتسارع من القواعد في شمال شرقي سورية، للاستفادة من المساحات المفتوحة من جهة، وللتأكيد على أن التنظيم سيبقى تحديا ولن يستطيع الحكم الجديد في سورية حل ملفه".

ويرى الحاج أن القضاء على تنظيم "داعش"، في سورية لن يتم "في وقت قصير المدى"، مرجحا أن يتم "بشكل متدرج وبالتعاون مع التحالف الدولي الذي يمتلك التكنولوجيا المتقدمة التي ستتاح للحكومة السورية، وعبر تبادل المعلومات بالإضافة إلى الإسناد الجوي لقوات التحالف الدولي". وتابع: "تحقيق التقدم في النواحي الأمنية داخل البلاد مرهون أيضا بنجاح الحكومة الانتقالية في حل الكثير من الملفات الداخلية، وبتوسيع قاعدة الحكم الاجتماعية".

ارتباك أمني لا أكثر

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن التنظيم الذي تلقّى خلال السنوات الفائتة ضربات قلّصت نفوذه إلى الحدود الدنيا بخاصة في شمال شرقي سورية يستغل الفراغ الذي نشأ نتيجة انتقال السيطرة من قوات قسد إلى الجيش السوري، وهو ما يفسر نجاحه بشن عمليات ما تزال حتى اللحظة محدودة ولا تشكل خطرا داهما وتهديدا جديا للأمن والاستقرار في سورية. وبهذا الصدد، رأى رئيس تحرير موقع "الشرق نيوز"، فراس علاوي، في حديث لـ"العربي الجديد" أن التنظيم في الوقت الراهن "ربما يسبب ارتباكا في الحالة الأمنية لا أكثر"، مضيفا: "عودة التنظيم إلى نشاط أكبر وأشمل مرتبط بالحالة العراقية وليس بالسورية فقط".