خيارات هرتسوغ تتلاشى: نتنياهو يريد عفواً رئاسياً بلا مقابل

- يرفض بنيامين نتنياهو تقديم تنازلات مقابل العفو الرئاسي، مما يضع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في موقف صعب لعدم وجود مقابل واضح للعفو، ويعقد الأمور بشكل غير مسبوق. - يسعى نتنياهو للحصول على العفو دون ثمن سياسي أو أخلاقي، مما قد يعرض العفو للطعن أمام المحكمة العليا، ويكشف عن رغبته في الانتصار على الجهاز القضائي والنيابة العامة. - يتوقع نتنياهو رفض العفو ويستخدم لغة التحدي لترسيخ رواية "الملاحقة"، مستثمراً موقع "الضحية" استعداداً للجولات السياسية المقبلة.

تدلّ التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أنه لا ينوي تقديم أي تنازل فعلي مقابل العفو الرئاسي المحتمل، إذ أعلن أولاً أنه لن ينسحب من الحياة السياسية، ثم عاد لاحقاً ليصرّ، في تصريح لموقع "واينت" العبري، على رفض أي فكرة عن التخلي عن مشروع "الانقلاب القضائي" مقابل الحصول على الحصانة، وهو بذلك يضع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أمام وضع يكاد يخلو من أي "مقابل" يمكن أن يبرر اتخاذ قرار العفو، الأمر الذي يجعل المهمة أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

وبحسب "واينت"، تكشف مواقف نتنياهو المتشددة رغبته في الحصول على العفو من دون دفع أي ثمن سياسي أو أخلاقي: لا اعتذار، ولا اعتراف بالذنب، ولا قبول بأي وصمة عار أو استعداد للتنحي. ويضيف الموقع أن نتنياهو يسعى للخروج من معركة العفو منتصراً في مواجهة الجهاز القضائي والنيابة العامة، وكأنه هو من يملي الشروط وليس المتهم الذي يطلب عفواً.

ويرى "واينت" أن جزءاً من خطاب نتنياهو موجّه إلى قاعدته السياسية، لكن المشكلة ستظهر بوضوح إذا حمل هذه المواقف نفسها إلى الطاولة في أي مفاوضات خلفية مع هرتسوغ، إذ إن غياب أي تنازل من جانبه يُفقد العفو أساسه المفترض، خاصة وأن التقليد الدستوري الإسرائيلي يوجِب وجود "مقابل" يبرّر الإجراء. ورغم ذلك، لا يستبعد الموقع أن تكون تصريحات نتنياهو العلنية مجرد استعراض، فيما يتولى محاموه عرض موقف أكثر مرونة في الكواليس.

كما يطرح "واينت" احتمالاً آخر مفاده أن نتنياهو يستخدم هذه التصريحات بمثابة تكتيك تفاوضي قبل الدخول في نقاشات حول صفقة محتملة، بهدف رفع سقف المواقف والإيحاء بأنه غير مستعد للتراجع. لكن هذا المسار، وفق الموقع، سيصعّب على هرتسوغ إقناع الجمهور بجدوى القرار، وسيجعل العفو عرضة للطعن أمام المحكمة العليا، ما قد يفقده قيمته من الأساس.

ويشير الموقع أيضاً إلى سيناريو يرى أن نتنياهو يتوقع مسبقاً رفض هرتسوغ أو رفض المحكمة العليا للطلب، ولذلك لا يرى جدوى في تقديم تنازل قد لا يعود عليه بأي فائدة. وإن صحت هذه القراءة، فإن نتنياهو يستخدم لغة التحدي بهدف ترسيخ رواية "الملاحقة" التي يخاطب بها جمهوره منذ سنوات، وتحويل أي قرار قضائي ضده إلى دليل إضافي على استهدافه من قبل "النخب".

كما يلفت "واينت" إلى أن نتنياهو قد يفضّل كسب الوقت وانتظار نتائج الانتخابات، إذ لا حاجة لاتخاذ قرار فوري. فإذا فاز، ستتعزز مكانته وقد ترتفع احتمالات حصوله على العفو، وفي حال الخسارة، فقد يصبح أكثر استعداداً للتنازل، فيما يبقى قرار المحكمة العليا العامل الحاسم في نهاية المطاف.

ويؤكد الموقع أن قائمة "المقابل" الذي يمكن أن يقدمه نتنياهو تكاد تكون فارغة، في ضوء استبعاده التراجع عن خطة إضعاف القضاء، ورفض التخلي عن الحياة السياسية، وعدم استعداده للمساس بقانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، فضلاً عن أنه لا يقترب من فكرة الاعتراف بالذنب. وفي ظل هذا المشهد، يرى "واينت" أن هرتسوغ لا يملك الأساس الضروري لمنح العفو، بينما تتعزز الرواية القائلة بأن نتنياهو ربما لا يريد العفو أصلاً، بل يسعى إلى استثمار موقع "الضحية" أمام قاعدته، استعداداً للجولة السياسية المقبلة.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني قدّم نتنياهو طلباً رسمياً للعفو إلى الرئيس الإسرائيلي في إطار محاكمته بقضايا الفساد، وقد تضمن الطلب وثيقتين: رسالة تفصيلية أعدّها محاموه، وأخرى قصيرة تحمل توقيعه الشخصي. وادّعى نتنياهو في الرسالتين أنّ الانقسامات العميقة التي تشهدها إسرائيل في السنوات الأخيرة تستدعي إنهاء محاكمته، معتبراً أنّ المسار القضائي بحقه تحوّل إلى مصدر لجدالات وطنية واسعة، وأنّه يتحمل "مسؤولية عامة وقيمية" حيال تداعياته، مطالباً بطيّ الملف القضائي رغم رغبته المعلنة في "إثبات براءته الكاملة"، زاعماً أنّ إنهاء المحاكمة سيسهم في تهدئة الأزمة السياسية والاجتماعية.