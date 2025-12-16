خوسيه أنطونيو كاست... من جذور نازية ألمانية إلى رئاسة تشيلي

- فوز خوسيه أنطونيو كاست في الانتخابات التشيلية بنسبة 58% يعكس تحولاً سياسياً كبيراً نحو اليمين المتطرف، مما يعيد النقاش حول صعود هذا التيار في أمريكا اللاتينية بعد عقود من هيمنة الوسط السياسي. - كاست مرتبط بإرث عائلي ألماني وديكتاتورية بينوشيه، حيث كان والده نازياً وشقيقه وزيراً في حكومة بينوشيه، مما يثير الانقسام في المجتمع التشيلي بسبب تعاطفه مع تلك الحقبة. - يعتمد كاست في خطابه السياسي على الكاثوليكية المحافظة والقومية المتشددة، مع التركيز على الأمن والهجرة والليبرالية الاقتصادية، متعهداً ببناء جدار حدودي وتقليص البرامج الاجتماعية.

قبيل توجه نحو 15 مليون ناخب من أصل عشرين مليون تشيلي إلى صناديق الاقتراع ضمن التصويت الإلزامي لاختيار رئيسهم الجديد، ارتدى أنصار المرشح اليميني المتشدد خوسيه أنطونيو كاست قبعات حمراء كُتب عليها شعار "لنجعل تشيلي عظيمة مجدداً"، في محاكاة مباشرة لشعار الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فوز انتخابي يعيد الجدل حول اليمين المتطرف

. ولم تكن هذه المحاكاة شكلية فحسب، بل عكست تقارباً عميقاً في الخطاب السياسي، يقوم على القومية الشعبوية، ومعاداة الهجرة، والتشدد الأمني، بوصفها مفاتيح لاستعادة "النظام" و"الهيبة" المفقودة.

فوز كاست بنسبة تقارب 58% من الأصوات، متقدماً بفارق مريح على منافسته اليسارية جانيت خارا، شكّل لحظة فاصلة في التاريخ السياسي الحديث لتشيلي، فقد أعاد البلاد إلى واجهة النقاش حول صعود اليمين المتطرف في أميركا اللاتينية، ورسّخ تحولاً حاداً في المزاج الشعبي بعد أكثر من ثلاثة عقود من هيمنة الوسط السياسي منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية عام 1990، في نتيجة وصفها مراقبون بأنها أكبر انعطافة يمينية تشهدها البلاد منذ سقوط حكم أوغستو بينوشيه.

جذور عائلية ألمانية وإرث نازي ثقيل

تبدأ سيرة كاست السياسية من تاريخ عائلي ثقيل، لا يزال يلقي بظلاله على صورته العامة. فوالده، الذي هاجر من ألمانيا إلى تشيلي بعد الحرب العالمية الثانية، كان جندياً سابقاً وعضواً في الحزب النازي خلال الحقبة الهتلرية، وفق ما أقرّ به كاست نفسه. جاءت الهجرة ضمن موجة غير معلنة شملت آلاف الألمان الذين غادروا أوروبا المدمّرة بعد سقوط الرايخ الثالث، بينهم عسكريون وموظفون سابقون في النظام النازي، بحثوا عن بداية جديدة في أميركا اللاتينية، حيث وفّرت دول مثل تشيلي والأرجنتين ملاذاً اجتماعياً واقتصادياً غالباً من دون مساءلة سياسية أو قانونية.

استقر الأب في تشيلي، وأنشأ عائلة كبيرة تربّت في بيئة كاثوليكية محافظة صارمة، تقدّس النظام والانضباط والطاعة، وهي قيم يقول منتقدو كاست إنها شكّلت جزءاً من شخصيته السياسية لاحقاً. لا يُحمِّل كاست نفسه مسؤولية ماضي والده، لكنه لم يسعَ يوماً إلى القطيعة الرمزية معه، بل يتعامل مع ذلك الإرث كجزء من تاريخ عائلي، وهو موقف يثير حفيظة خصومه الذين يرون فيه مؤشراً على نظرته الملتبسة للأنظمة الاستبدادية عموماً.

بينوشيه: الماضي الذي لم يغادر الحاضر

يتعزز الجدل حول كاست مع ارتباط اسمه الوثيق بإرث الديكتاتورية العسكرية، إذ شغل شقيقه الأكبر، ميغيل كاست، منصباً وزارياً في حكومة أوغستو بينوشيه، وكان من مهندسي السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي حولت البلاد إلى مختبر مفتوح لأفكار السوق الحرة. ولم يُخفِ كاست تعاطفه مع تلك المرحلة، إذ صوّت في استفتاء عام 1988 لصالح تمديد الحكم العسكري، معتبراً أن تلك الحقبة، رغم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفّرت الاستقرار والأمن، وهو موقف ظل أحد أبرز مصادر الانقسام في المجتمع التشيلي.

من الهامش إلى الصدارة: الأمن والهجرة في صميم الخطاب

دخل كاست (في العقد السادس) الأب لتسعة أبناء، الحياة السياسية مبكراً برلمانياً محافظاً، وبنى مسيرته على خطاب يجمع الكاثوليكية المحافظة، والقومية المتشددة، والليبرالية الاقتصادية الصارمة. وعلى مدى سنوات، ظل حضوره محدوداً، إذ حصل في انتخابات 2017 على 8% فقط، قبل أن تفتح تحولات اجتماعية واقتصادية مثل ارتفاع الجريمة، والهجرة غير النظامية، وتراجع النمو الاقتصادي، الباب أمامه للصعود بسرعة إلى واجهة المشهد السياسي.

ركز كاست حملته على الأمن والهجرة، مقدماً نفسه رجل "القانون والنظام"، وربط بين تصاعد الجريمة وتدفق أكثر من 300 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من فنزويلا. وتعهد ببناء جدار حدودي، وترحيل المهاجرين، وتشديد العقوبات، ونشر الجيش في الأحياء المضطربة، في خطاب يستحضر ممارسات الحقبة العسكرية. كما أبدى إعجابه بتجربة الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، وقام بزيارة السجن شديد الحراسة عام 2024، وساعدت مقاطع الفيديو المنتشرة لممارساته القاسية في تعزيز جاذبية خطاب "القوة والحسم" لدى شريحة من الرأي العام في تشيلي.

ليبرالية جديدة على خطى بينوشيه

إلى جانب الملف الأمني، شن كاست هجوماً على ما يسميه "أيديولوجيات اليقظة"، متعهداً بوقف تشريعات الإجهاض، وزواج المثليين، وقضايا الجندر. ورغم عدم الإجماع الشعبي على هذه المواقف، تعززت صورته زعيماً محافظاً لا يساوم على القيم التقليدية، وكسب دعم القاعدة اليمينية المتشددة. اقتصادياً، يتبنى رؤية ليبرالية جديدة تستلهم إرث بينوشيه الاقتصادي، الذي حوّل تشيلي إلى مختبر لسياسات السوق الحرة بمساعدة اقتصاديين مثل ميلتون فريدمان، مع تعهده بخفض الإنفاق العام بمليارات الدولارات وتقليص البرامج الاجتماعية، معتبراً أن التشيليين متعطشون لـ"تغيير جذري"، رغم المخاوف من تعميق الفجوة الاجتماعية في واحدة من أكثر دول المنطقة تفاوتاً.

تشيلي في قلب الموجة اليمينية اللاتينية

فوز كاست يعكس موجة يمينية صاعدة في أميركا اللاتينية، من الأرجنتين إلى الإكوادور والسلفادور. وغالباً ما يُشبَّه كاست بدونالد ترامب أو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، سواء في الخطاب الشعبوي أو التركيز على الأمن والهجرة، وهو ما يثير قلق المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، رغم فوزه الكبير، لن يكون طريقه سهلاً، إذ سيضطر للتفاهم مع أحزاب يمينية أكثر اعتدالاً في البرلمان، فيما يبقى المجتمع التشيلي منقسماً حول إرث الماضي وحدود التحول نحو اليمين.

أسئلة مفتوحة على المستقبل

في خطاب النصر، وعد كاست بأن "تعود تشيلي خالية من الجريمة، خالية من القلق، خالية من الخوف". لكن تحقيق هذا الوعد يصطدم بواقع اجتماعي هش، وذاكرة جماعية ما زالت تستحضر انتفاضة عام 2019 التي اندلعت بسبب غياب العدالة الاجتماعية. ومع اقتراب موعد تنصيبه في مارس/ آذار 2026، يبقى السؤال: هل يمثّل صعود كاست بداية عهد يميني طويل، أم مجرد ردة فعل على أزمة سياسية واجتماعية عميقة قد تعيد إشعال الشارع مرة أخرى؟