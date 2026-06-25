خمسة قتلى في ضربات أوكرانية على القرم وروسيا

- شنت أوكرانيا هجمات ليلية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، في روسيا وشبه جزيرة القرم، وأدت إلى حريق في مستودع نفط بجنوب روسيا، بينما تسعى لقطع طرق الإمداد الروسية في القرم. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 269 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في عدة مناطق روسية، مما يعكس تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين. - صرف الاتحاد الأوروبي دفعة أولى بقيمة 3 مليارات يورو من قرض ضخم لدعم أوكرانيا، بهدف سد العجز المالي وتعزيز القدرات العسكرية، في إطار جهود تعافي وإعادة إعمار البلاد.

أسفرت هجمات شنتها أوكرانيا خلال الليل عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، في روسيا وشبه جزيرة القرم، متسبّبة بحريق في مستودع للنفط في الجنوب الروسي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الخميس.

وفي منشور على تليغرام، قال سيرغي أكسيونوف، محافظ شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا إلى إراضيها: "قتل شخصان، بينهما طفل، إثر هجمات ليلية من العدو"، وأفاد بإصابة شخصين آخرين. ويسعى الجيش الأوكراني إلى قطع طرق الإمداد في القرم التي ضمّتها روسيا سنة 2014، وتستخدمها لدعم عملياتها العسكرية بمواجهة القوّات الأوكرانية.

وقتل مدني آخر ليلا "في هجوم للقوّات الأوكرانية" على منطقة بلغورود، وفق ما جاء في بيان صادر عن السلطات المحلية. كما أودت ضربات بمسيّرات أوكرانية بشخصين في منطقة براينسك الحدودية، هما سائق في الثالثة والعشرين من العمر وفتاة في الخامسة عشرة، بحسب السلطات الإقليمية. وفي منطقة كراسنودار (جنوب روسيا)، اندلع حريق في مستودع بولتافسكايا للنفط في كراسنوارمييسكي "إثر تساقط حطام مسيّرة"، وفق ما أفاد المسؤول المحلي ألكسندر خاريتونوف عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 269 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدة مناطق روسية. وقال البيان "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساء يوم 24 يونيو/حزيران الجاري إلى الساعة 7:00 من صباح اليوم الخميس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 269 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

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وأضاف البيان أنه "تم تدمير المسيرات فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وكالوغا وكورسك، وأوريول وساراتوف وسمولينسك وروستوف وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود".

الاتحاد الأوروبي يصرف أول دفعة من قرض ضخم لدعم أوكرانيا

من جهة أخرى، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، الخميس، صرف دفعة أولى تبلغ ثلاثة مليارات يورو من قرض جديد ضخم مخصص لأوكرانيا. ويهدف القرض الذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو إلى مساعدة كييف على سد العجز المالي الحاد وتعزيز قدراتها العسكرية على مدار أربع سنوات. وقالت فون ديرلاين خلال مؤتمر تستضيفه بولندا حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها: "نحول اليوم الشريحة الأولى من هذا القرض... وهي تبلغ بالضبط 3.2 مليارات يورو".

وأضافت "سنبدأ في صرف الدفعة الأولى من الستة مليارات يورو المخصصة لإنتاج الطائرات المسيّرة خلال الأيام المقبلة". وتأتي هذه الأموال فيما يبدو أن أوكرانيا بصدد قلب الموازين لصالحها في مواجهة موسكو، من خلال الصمود في ساحة المعركة وتوجيه ضربات مؤثرة للبنى التحتية الروسية.

(فرانس برس، العربي الجديد)