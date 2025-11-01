خليل معتوق... محامٍ غيّبته سجون الأسد وأُعلن رحيله حين انطفأ الأمل

- أُعلن عن وفاة المحامي والحقوقي السوري خليل معتوق بعد اختفائه في معتقلات نظام بشار الأسد منذ أكتوبر 2012، حيث أعلنت ابنته عن وفاته عبر "فيسبوك"، معبرة عن نهاية انتظار طويل لعائلته وأصدقائه. - اعتُقل معتوق في أكتوبر 2012 ولم يُشاهد إلا من خلال روايات غير رسمية، حيث أنكر النظام وجوده. كان معتوق من المدافعين عن حقوق الإنسان وتوقع اعتقاله في أي لحظة. - نعى حقوقيون وكتاب سوريون خليل معتوق، مشيدين بشجاعته وإيمانه بالعدل، واعتبروه رمزاً للشجاعة وخسارة كبيرة للحركة الحقوقية.

بعد ثلاثة عشر عاماً من الغياب، أُعلن أخيراً عن رحيل المحامي والحقوقي السوري خليل معتوق، الذي اختفى في معتقلات نظام بشار الأسد في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012، في خبر لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان إعلاناً لنهاية انتظارٍ طويل خيّم على عائلته وأصدقائه، الذين ظلّوا يتمسكون بخيطٍ ضعيف من الأمل منذ سقوط نظام الأسد.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت رنيم معتوق، ابنة خليل، وفاة والدها الذي فُقد في معتقلات نظام الأسد المخلوع منذ نحو 13 عاماً، وذلك في منشور مؤثر عبر صفحتها على "فيسبوك"، بعد سنوات طويلة من البحث والانتظار دون جدوى. وكتبت رنيم: "أعلن أنا ابنته، نيابة عن والدتي وأخي، وفاة خليل معتوق رسمياً، ذلك الإنسان الذي أتقن الضحك في كل الظروف، وربما أيضاً في لحظاته الأخيرة، قبل إعدامه، بعد أن أثقلنا الانتظار وأرهقنا الأمل بعودته أو بالعثور على أي أثر له، قررنا أخيراً أن نقطع حبال الأمل، ونحرّر روحه لتغادرنا بسلام".

وقالت معتوق إنها بما كتبته تنهي رحلة حياة لا تليق بها إلّا أكاليل الشهادة، لتضيف في حديثها عن والدها أنه "شهيد الحق والكلمة، شهيد العدل والإنسانية"، إذ تنتهي قصة خليل معتوق، وأضافت: "قريباً، سيجري الإعلان عن موعد الجنازة في سورية وألمانيا، مدينة لايبزيغ، لنودعه بالسلام، ونضيء الشموع لروحه".

وولد خليل معتوق في بلدة المشيرفة التابعة لمنطقة تلكلخ في ريف حمص الغربي وسط سورية في عام 1959، وحصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 1982، وبعد دراسة الحقوق تخصص في قضايا حقوق الإنسان والقضايا التي تخصّ معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في سورية، وشغل إدارة المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وكان رئيساً للمركز السوري للدفاع عن سجناء الرأي.

وبرز معتوق في الدفاع عن معتقلي الرأي بعد إعلان دمشق - بيروت، إذ تولى الدفاع عن كل من مشعل تمو والحقوقي أنور البني والكاتب والصحافي السوري الراحل ميشيل كيلو، وتطوع أيضاً في الدفاع عن طل الملوحي التي اعتقلت من نظام الأسد في عام 2009. حُظر معتوق من السفر ما بين عامَي 2005 و2011 بسبب مواقفه ودوره في الدفاع عن معتقلي الرأي، وكان من الأصوات البارزة في مناهضة المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة خلال حكم نظام الأسد، وناهض علناً ممارسات حرمان موكليه من حقهم في المحاكمات العادلة، كما ترأس لجنة الدفاع عن معتقلي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".

اعتقلت قوات نظام الأسد الحقوقي خليل معتوق في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، بعد توقيفه على إحدى نقاط التفتيش القريبة من منزله في مدينة صحنايا بريف دمشق، إذ أوضحت "منظمة العفو الدولية" في بيان صدر بعد اعتقاله أنه اختفى أثناء توجهه في سيارته إلى عمله من منزله في صحنايا.

وقالت في بيانها إنه "لم تثبت مشاهدة خليل معتوق إلّا من خلال روايات جاءت من مصادر غير رسمية قال أصحابها إنه شوهد في فروع مختلفة تابعة للأجهزة الأمنية، لا سيّما فرع أمن الدولة (الفرع 285) في كفر سوسة بدمشق، وأحد فروع المخابرات الجوية في العاصمة أيضاً"، مضيفة "أن آخر مرة شوهد فيها كانت في سبتمبر/أيلول 2013 داخل فرع فلسطين (الفرع 235) سيّئ الصيت والتابع للمخابرات العسكرية في دمشق".

وأكدت المنظمة في بيانها أن نظام الأسد لم يجب على الطلبات المتكرّرة التي تقدمت بها عائلة معتوق لمعرفة أي معلومات بشأنه، إذ أنكر أنه موجود في عهدته في فبراير/شباط من عام 2013، وذلك بعد طلب رسمي تقدم به عدد من المحامين. وفي بداية الثورة السورية كان خليل معتوق من أكثر المؤمنين بها، ومن أكثر المتفائلين بانتصارها، وكان واحداً من محامين قلائل فضلوا مواجهة النظام بالقانون من خلال الدفاع عن معتقلي الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين كان يتوقع أنه في أيّ لحظة قد يكون أحدهم، وهو ما حصل بعد سنة وسبعة شهور على انطلاقتها.

ونعى حقوقيون سوريون وكتاب خليل معتوق، فكتب علي سفر عبر فيسبوك أن كلمات ابنته كسرت صمت الانتظار الطويل، وبدت كأنها تودع ليس والدها فحسب بل زمناً من الأمل المعلق، وكتب: "رحل خليل معتوق المعتقل الشهيد، ولم يرحل حضوره، يبقى اسمه شاهداً على أن الكلمة قادرة على أن تصمد حتى حين يُكمم ويقيد أصحابها، ويساقون إلى الموت، وأن العدل فكرة لا تُغتال، بل تتوارثها العقول والقلوب. السلام لروحه، ولكل الذين يشبهونه في صبرهم وإيمانهم بالإنسان".

أما الحقوقي ميشيل شماس فنعى معتوق بأبيات شعرية، فكتب:

"إلى صديقي وأستاذي خليل معتوق

يا خليلاً أنت حيّ ما مضى عمر وكانا

طيفك الوضاء يبقى ما حيينا في دمائنا

أنت شمس ساطعة ما غابت يوماً عن سمانا

قد فديتنا بروحك ودمك لنحيا وتحيا سوريانا

سامحني إن لم أستطع إنقاذك من جحيم الزنازين

قسماً بروحك يا خليل وبأرواح جميع معتقلينا

لن تغمض عين ولا جفن قبل معاقبة المجرمين

بشراك يا شريك الروح هرب الطغاة عن ديارنا

فنم قرير العين يا خليلاً إنا على العهد باقون

ستبقى راية الحرية مرفوعة أبد الدهر في أعالينا".

بدوره، كتب الحقوقي بسام الأحمد في نعيه معتوق أنه بعد نقله إلى سجن عدرا المركزي قادماً من فرع الشرطة العسكرية، وقبلها الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية، برفقة زملاء آخرين في ربيع عام 2012، كان أول محام قابلهم هو خليل معتوق، مضيفاً أنه من الصعب وصف الشعور، وقال: "كل من مر بتجربة الاعتقال السياسي سيفهم معنى أن يزورك محام ليدافع عنك أمام اتهامات قد تزج بك في السجن لسنوات عديدة"، وأكد الأحمد أنه لا تليق بمعتوق إلّا كلمة الشجاعة، مضيفاً: "الأستاذ خليل خسارة كبيرة وحقيقية، ليس لعائلته ولسورية فحسب، بل للحركة الحقوقية في العالم كله. كل العزاء لعائلته وأصدقائه ولنا جميعاً".