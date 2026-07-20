خليل الحية رئيساً لمكتب "حماس" السياسي خلفاً للسنوار

- انتخاب خليل الحية رئيساً لمكتب حماس السياسي: تم انتخاب خليل الحية رئيساً لمكتب حماس السياسي خلفاً ليحيى السنوار، حيث حصل على دعم كبير من مصوتي غزة والضفة الغربية والسجون الإسرائيلية، بينما دعم خالد مشعل من الخارج. - التحديات والمهام المستقبلية: يواجه الحية تحديات كبيرة تشمل تجاوز العقبات الداخلية والخارجية، ووقف العدوان على غزة، ورفع الحصار، ودعم الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والأسرى. - العملية الانتخابية والتغييرات القيادية: أنهت حماس انتخاباتها بعد جولة إعادة، حيث أظهرت النتائج تقدماً حاسماً للحية، في ظل ظروف أمنية وسياسية معقدة، مما يعكس التزام الحركة بمؤسساتها.

أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، انتخاب خليل الحية

رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لقائدها السابق يحيى السنوار الذي استشهد في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وقال مصدران في "حماس" لـ"العربي الجديد"، إنّ الحية الذي تقدّم بشكل حاسم يقترب من الإجماع في غزة، حاز على نسبة كبيرة من مصوتي "حماس" في الضفة الغربية والسجون الإسرائيلية، مقابل منافسه رئيس المكتب السياسي الأسبق ورئيس "حماس" في الخارج خالد مشعل الذي حاز على شبه إجماع من مصوتي الخارج وجزء من أصوات الضفة الغربية.

وستكون أمام الحية مهام صعبة للغاية في قيادة الحركة، وتجاوز العقبات الداخلية والخارجية، والمؤثرات التي تعيق التقدم في استكمال خطة وقف الحرب على قطاع غزة، والإجابة عن أسئلة كثيرة لدى الشارع الفلسطيني وجمهور "حماس" والموالين لها. وفي بيان طويل بالمناسبة، قالت حركة حماس إنّ "إنجاز هذا الاستحقاق في هذه اللحظة بالذات، وفي ظلّ ظروف أمنية وسياسية بالغة التعقيد، وسط تواصل العدوان والاستهداف الممنهج لقيادات الحركة وكوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ليس تفصيلاً إجرائياً يمرّ عرضاً، بل تأكيد أنّ حماس حركة تحكمها مؤسّساتها وشوراها، وتنضبط بنُظمها ولوائحها".

ولفتت "حماس" إلى أنها "إذ تُنجز استحقاقها الداخلي، فإنّ عينها ويدها وقلبها منشغلة بأولويتها المركزية في هذه المرحلة، وهي وقف العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وحماية حقوقه غير القابلة للتصرّف، والعمل على رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة، وفي مقدّمة ذلك رفع الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية، والشروع في مسار الإعمار العادل، ورفض كلّ مخطّطات التهجير مهما كانت الأسماء والذرائع، إلى جانب الوقوف مع أهلنا في القدس والضفة الغربية وخارج فلسطين، ومع أسرانا في سجون الاحتلال، في مواجهة ما يتعرّضون له من انتهاكات يوميّة".

وكانت مصادر موثوقة في حركة حماس كشفت أمس الأحد، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ الحركة أقرت إنهاء العملية الانتخابية لاختيار رئيس مكتبها السياسي الجديد خلال يومين، وإعلان هويته قبل حلول الذكرى السنوية الثانية لاغتيال رئيس مكتبها الأسبق إسماعيل هنية التي تصادف في 31 من شهر يوليو/ تموز الحالي.

وكانت المصادر قالت إنّ "حماس" في غزة استكملت جولة الإعادة لانتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة، فيما يُنتظر، في وقت قريب، انتهاء الانتخابات في ساحات السجون والضفة الغربية والخارج. وأظهرت النتائج في غزة، وفق المصادر ذاتها، تقدماً حاسماً يقترب من الإجماع حول قائد الحركة في القطاع، خليل الحية، وهو رئيس وفد التفاوض في ملف حرب غزة، وقد فقد ثلاثة من أبنائه شهداء، أحدهم في الدوحة خلال محاولة اغتياله مع وفد التفاوض في 9 سبتمبر/ أيلول 2025. وهذا الانتخاب، الذي أُجِّل مرتين، الأولى لظروف أمنية والثانية لعدم الحسم، سيكون بديلاً من المجلس القيادي الخماسي للحركة الذي اختير عقب اغتيال هنية في 31 يوليو/ تموز 2024 في طهران، ثم استشهاد خلفه يحيى السنوار.

وفي 16 مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحركة تأجيل اختيار رئيس الحركة إلى جولة انتخابية ثانية، بعد أن أجرت الجولة الأولى التي لم تشهد حسم أي من المرشحين للمنصب. وقالت الحركة، في بيان صحافي مقتضب حينها، إن "الجولة الانتخابية لاختيار رئيس الحركة لم تُحسم من الجولة الأولى، وبناءً عليه، ستُجرى جولة ثانية في وقت لاحق، وفق لوائح الحركة وأنظمتها الداخلية".

وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ ما يجري داخل الحركة ليس انتخابات داخلية شاملة على مستوى القواعد، بل هو إجراء تنظيمي شوروي يهدف إلى سدّ الشواغر في المواقع القيادية. وأضاف أبو مرزوق أنّ من بين المواقع التي تستهدف الحركة سدّ الشاغر فيها، موقع رئيس الحركة، واستكمال ما تبقى من الدورة القيادية الحالية، التي لم يتبقَّ من عمرها سوى عدة أشهر.

وتولى إسماعيل هنية عام 2021 رئاسة المكتب السياسي لـ"حماس" للدورة الثانية على التوالي، وبقي في رئاسة الحركة حتى اغتياله، ثم خلفه يحيى السنوار، رئيس الحركة في غزة، حتى استشهد في اشتباك مع جيش الاحتلال بمدينة رفح جنوبي القطاع. وبعد ذلك، تولّى مجلس قيادي مكون من خمسة أفراد قيادة الحركة، ضم كلّاً من الحية، ومشعل، إلى جانب رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، وأمين سر الحركة نزار عوض الله، ورئيس مجلس الشورى العام محمد درويش، الذي تولى رئاسة المجلس القيادي.