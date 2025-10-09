- توصلت حماس إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، يشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية، فتح معبر رفح، وتبادل الأسرى، مع إطلاق سراح 250 من أسرى المؤبدات و1700 من أسرى غزة، بالإضافة إلى جميع الأطفال والنساء المحتجزين. - أكد خليل الحية أن حماس تعاملت بمسؤولية مع خطة ترامب، وقدموا رداً يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، مشيداً بصمود الشعب والمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. - أعلن الوسطاء في شرم الشيخ عن الاتفاق، وأكد ترامب التوصل إليه، مع تنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل الإفراج عن المحتجزين ودخول المساعدات إلى غزة.

كشف رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، اليوم الخميس، أن حماس تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهت بشكل تام"، معلناً التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

وقال الحية، في تصريح مصوّر: "نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى". وكشف عن أنه "سوف يطلق سراح 250 من أسرى المؤبدات و1700 من الأسرى من أبناء قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، فضلاً عن إطلاق سراح الأطفال والنساء جميعاً".

وأضاف الحية: "تسلمنا ضمانات من الإخوة الوسطاء ومن الإدارة الأميركية، مؤكدين جميعاً أن الحرب انتهت بشكل تام، وسنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية استكمال باقي الخطوات، والعمل على تحقيق مصالح شعبنا الفلسطيني وتقرير مصيره بنفسه، وإنجاز حقوقه إلى حين إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس". وقال كذلك: "تعاملنا بمسؤولية عالية مع خطة الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) وقدمنا رداً يحقق مصلحة شعبنا وحقوق شعبنا وحقن دمائه ويتضمن رؤيتنا لوقف الحرب".

وتابع الحية: "حضر وفدنا إلى جمهورية مصر العربية متسلحاً بالمسؤولية والإيجابية، بما مكننا نحن وقوى المقاومة من إنجاز اتفاق نقدمه لشعبنا العزيز". وموجهاً كلامه إلى أهالي غزة، قال الحية: "لقد وقف العالم مذهولاً أمام ما بذلتموه وقدمتموه من عطاء وتضحية وثبات وصبر واحتساب، حيث خضتم حرباً لم يشهد العالم لها مثيلاً، وتصديتم لطغيان العدو وبطش جيشه ومجازره ووحشيته".

وقال القيادي في حماس إنه بعد مرور أكثر من عامين على الحرب على غزة "نقف أمام بطولات رجال المقاومة وأبطالها الذين قاتلوا من نقطة صفر، وكانوا كالطود العظيم أمام دبابات الاحتلال وآلياته وجنوده، وأفشلوا مخططات العدو واحداً تلو الآخر من مخططات التهجير والتجويع وصناعة الفوضى وغيرها".

ووجه التحية إلى الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده والوسطاء في مصر وقطر وتركيا، ومن شارك في المعركة ضد الاحتلال في اليمن ولبنان وغيرهما. كما وجه التحية إلى جميع المتضامين في العالم مع القضية الفلسطينية والمشاركين في "قوافل الإسناد والحرية براً وبحراً". وختم بالقول: "سلام على غزة، سلام على رجال غزة، سلام على نساء غزة، سلام على أطفال غزة، سلام على شيوخ غزة، على شهداء غزة، على جرحى غزة، على أسرى غزة، سلام على القادة الشهداء العظام".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الوسطاء في مفاوضات شرم الشيخ بمصر بشأن حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس التوصل إلى الاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس. وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفاً أن الاتفاق "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، وهما أولى الخطوات نحو سلام قوي ودائم ودائم".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري التوصل إلى "اتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات". بدورها، قالت حركة حماس إن الاتفاق يقضي بانسحاب الاحتلال من قطاع غزة ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى، داعية ترامب والدول الضامنة، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة.