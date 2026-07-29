خليدة بوفدش... طبيبة شابة تقود البرلمان الجزائري

- أشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إمكانية تعيين امرأة كرئيسة للحكومة، مما يعكس تزايد حضور المرأة في السياسة الجزائرية. - انتُخبت خليدة بوفدش رئيسةً للبرلمان، وهي طبيبة متخصصة في أمراض الحساسية والمناعة، وبدأت مسيرتها السياسية كعضو في المجلس الشعبي البلدي ثم الولائي. - أكدت خليدة بوفدش في خطابها الأول أن انتخابها يمثل لحظة فارقة في الجزائر الجديدة، مشيرة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها في إدارة برلمان تعددي.

في الثالث من مايو/أيار الماضي، سُئل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عمّا إذا كان يمكن تعيين امرأة رئيسةً للحكومة في الجزائر. ولم يعترض على ذلك، وقال إن الأمر مرتبط بتوفر عامل الكفاءة، دون غيرها من الجوانب المرتبطة بكون المرشح امرأة أو رجلاً. وبعد ذلك بأقل من ثلاثة أشهر، انتُخبت خليدة بوفدش رئيسةً للبرلمان، أمس الثلاثاء، في تطور يعكس أمرين: ترسيخ تزايد حضور المرأة في المشهد السياسي والقطاعات المهنية والوظيفية في الجزائر، وكسر نسق سياسي ظل يستبعد المرأة من المناصب الأساسية والحساسة، لاعتبارات مختلفة كان لها تأثير في هذا السياق.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه خليدة بوفدش في إدارة البرلمان الجزائري؟ كيف يعكس انتخاب خليدة بوفدش ترسيخ حضور المرأة في المشهد السياسي الجزائري؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

قبل تداول اسمها مرشحةً لكتل الأغلبية النيابية في البرلمان لرئاسة المجلس، لم تكن خليدة بوفدش (44 عاماً) معروفة على نحو واسع، لا على الصعيد السياسي ولا الإعلامي أو في النقاش العام بشأن القضايا السياسية أو تلك الخاصة بالمرأة، إلا في نطاق محلي، باعتبارها عضواً في المجلس الولائي للعاصمة الجزائرية، أو في نطاق ضيق داخل حزبها، جبهة التحرير الوطني. وبرغم انشغالها واهتمامها بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يُعرف لخليدة بوفدش نشاط لافت على صعيد المجتمع المدني والأهلي، لكن اسمها برز بشكل مفاجئ عشية جلسة التصويت، وأُعلِنَ توافقٌ سياسي بشأن انتخابها بين كتل الأغلبية.

ويبرز في سيرة خليدة بوفدش (من مواليد مايو/أيار 1982)، سياسياً، تدرجها في العضوية داخل حزبها، جبهة التحرير الوطني، إلى غاية عضويتها في اللجنة المركزية للحزب (المجلس الوطني)، وبالأساس انتقالها من عضوية المجلس الشعبي البلدي في انتخابات عام 2012، في بلديتها برج البحري بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، إلى عضوية المجلس الشعبي الولائي للعاصمة الجزائرية في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قبل أن تقرر الترشح للبرلمان في الانتخابات النيابية التي جرت في الثاني من يوليو/تموز الجاري، ضمن لائحة حزبها، جبهة التحرير الوطني، في العاصمة الجزائرية.

تقارير عربية خليدة بوفدش... أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري

وعلى الصعيد المهني، درست خليدة بوفدش الطب، وتخرجت عام 2008 طبيبةً في الطب العام من كلية الطب بجامعة الجزائر، وواصلت دراستها ومسارها الأكاديمي، حيث حصلت عام 2019 على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض الحساسية والمناعة السريرية، بالتزامن مع عملها في مستشفيات العاصمة الجزائرية، قبل أن تنتقل إلى مستوى التسيير الإداري، مسؤولةً في مديرية الصحة لولاية الجزائر.

وتدرك خليدة بوفدش، وهي أم لطفلين وزوجة صحافي يعمل في القطاع العمومي، أن انتخابها أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان الجزائري يُعد حدثاً سياسياً بحد ذاته. وقالت في خطابها الأول عقب انتخابها رئيسةً للبرلمان إن ذلك "يمثل لحظة فارقة، باعتبارها أول امرأة تتولى هذه المهمة، كحدث يعكس التحولات التي تعرفها الجزائر الجديدة المنتصرة، ويجسد الإرادة السياسية الرامية إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مؤسسات الدولة"، مشيرةً إلى أن "الثقة التي حظيت بها لا تمثل تكريماً لشخصها فحسب، وإنما تعد تكريماً وتتويجاً للمرأة الجزائرية، ومكسباً يندرج ضمن مسار وطني جعل من ترقية دور المرأة وتعزيز حضورها في المؤسسات الدستورية خياراً ثابتاً، في إطار رؤية قوامها الكفاءة والاستحقاق".

ولا تخوض خليدة بوفدش، في تجربتها على رأس البرلمان، وشغل رابع أعلى منصب في البروتوكول والعرف السياسي في الجزائر، بعد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المحكمة الدستورية، تحدياً لإثبات قدرة المرأة الجزائرية على شغل المناصب العليا في الدولة، لكن التحدي الرئيس الذي ستواجهه يرتبط بمدى قدرة هذه الشابة على إدارة برلمان تعددي وفي ظرفية سياسية خاصة، ولا سيما في ظل عودة بعض قوى المعارضة المتشددة في مواقفها إزاء السياسات العمومية، مثل جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، وهي ظروف قد تخلق نقاشاً حاداً داخل البرلمان، ما يتطلب كثيراً من الجهد والحكمة في التعاطي معها.