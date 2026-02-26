خلف "الخط الأصفر" في غزة... تسارع التدمير ومقار عسكرية مستحدثة

- تصاعد عمليات الهدم والتدمير في غزة: شهدت مناطق قطاع غزة الواقعة خلف "الخط الأصفر" تدميرًا واسعًا للبنية التحتية والمنازل الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى نزوح آلاف الفلسطينيين. - الذرائع الأمنية والتوسع العسكري: تبرر إسرائيل عمليات الهدم بأنها تهدف إلى "تطهير" المنطقة من الأنفاق والمسلحين، مع استحداث مواقع عسكرية جديدة، مما يعكس نية لعدم الانسحاب واستمرار السيطرة على نحو 60% من القطاع. - التداعيات الإنسانية والسياسية: تسببت العمليات في ظروف إنسانية قاسية للفلسطينيين، ويشير المحلل مصطفى إبراهيم إلى أن هذه العمليات تهدف إلى إعادة هندسة جغرافية القطاع عمرانياً وديمغرافياً، مما يثير شكوكًا حول التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل.

تسارعت وتيرة هدم وتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين الواقعة خلف "الخط الأصفر" أو على مقربة منه في قطاع غزة من القوات الإسرائيلية المتمركزة في تلك المناطق، سواء في شرق مدينة غزة أو في المناطق الجنوبية والشمالية من الخط. ولم يكتف جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام آلياته، إذ بات يعتمد على معدات وآليات إسرائيلية تابعة لمقاولين مدنيين ينفذون عمليات هدم وتدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين في القطاع.

ويعد "الخط الأصفر" المنطقة التي تتموضع خلفها قوات الاحتلال بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف حرب غزة، وتقضم أكثر من 55% من مساحة القطاع، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع هذا الخط في خرق إضافي لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويمتد "الخط الأصفر" الذي كان افتراضياً قبل أن تضع قوات الاحتلال مكعبات إسمنتية باللون الأصفر لإظهار حدود هذا الخط في المناطق المحيطة بالأراضي المحتلة، وبعمق يتراوح بين كيلومترين اثنين إلى 5.5 كيلومترات. ويبدأ "الخط الأصفر" شمالاً في بيت لاهيا وبيت حانون مروراً على كل المناطق الشرقية للقطاع من بيت حانون إلى رفح في أقصى الجنوب على الحدود مع مصر. وخلف "الخط الأصفر" تتمركز إلى جانب قوات الاحتلال المليشيات المتعاونة معه.

ذريعة تطهير "الخط الأصفر"

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان الاثنين الماضي، أن قوات اللواء السابع في الجيش استكملت ثلاثة أشهر من النشاط العملياتي في رفح. وجاء في البيان: "استكملت قوات اللواء رقم 7 تحت قيادة الفرقة 143 نشاطها العملياتي في منطقة رفح بهدف تطهير منطقة الخط الأصفر بعد مضي ثلاثة أشهر من العمل المتواصل داخل القطاع". وبحسب البيان فإنه "خلال أعمالها تمكّنت القوات بالتعاون مع مقاتلي وحدة يهلوم من القضاء على عشرات المسلحين الموجودين في المسارات تحت الأرضية في المنطقة"، كما دمّرت مئات البنى التحتية، التي اعتبرها الاحتلال عسكرية "ومنها مسار تحت أرضي (نفق) يبلغ طوله نحو كيلومتر واحد، عُثر بداخله على غرف مكوث ووسائل قتالية". ودمرت القوات فتحة مسار تحت أرضي، سقط فيه مقاتل بوحدة المعدات الهندسية الثقيلة في الفرقة 143، بتاريخ 28 أكتوبر 2025. وبحسب بيان جيش الاحتلال "تبقى قوات الجيش الإسرائيلي في قيادة المنطقة الجنوبية، منتشرة في المنطقة طبقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار، وستواصل أعمالها الرامية إلى تطهير منطقة الخط الأصفر وإزالة أي تهديد فوري".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطت خلال الأيام الأخيرة وجود آليات تابعة لشركات تحمل صفة مدنية إسرائيلية في المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع، وسط وجود ضباط وجنود إسرائيليين في محيط عمليات الهدم. ولا يكاد يمر يوم دون أن تنفذ قوات الاحتلال عمليات نسف وتدمير للمنازل الفلسطينية الموجودة قرب "الخط الأصفر"، فضلاً عن عمليات الإزاحة التي تجري لهذا الخط باتجاه المناطق الغربية بين فترة وأخرى.

ويعمل الاحتلال على نسف هذه المنازل سواء عبر تفخيخها المسبق ثم نسفها في أوقات متأخرة من الليل بحيث تحدث عملية التدمير أصوات انفجارات ضخمة، أو عبر عملية تدمير بواسطة الآليات والمعدات الثقيلة. وتعكس هذه العمليات سعياً سياسياً وأمنياً إسرائيلياً بعدم الانسحاب من هذه المواقع من خلال استحداث مواقع عسكرية تتمركز فيها فرق عسكرية بشكل دائم. وبالتزامن مع ذلك، ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات حفر لخندق على طول "الخط الأصفر" في قطاع غزة من حي الشجاعية شرق مدينة غزة إلى وادي غزة جنوباً. ويجري الحفر على مسافة تزيد عن كيلومترين اثنين من السياج الحدودي داخل القطاع.

عمليات نسف لا تتوقف

وقال الفلسطيني عاهد فنونة، وهو أحد سكان حي الشجاعية، إن منزله دُمّر بالكامل جراء عمليات القصف والنسف التي نفذها جيش الاحتلال خلال الفترة الماضية بالرغم من توقف الحرب. وأضاف فنونة لـ"العربي الجديد"، أنه كان يأمل أن يشكل انتهاء الحرب بارقة أمل بالعودة إلى الحي الذي كان يقطنه قبل اندلاع شرارة العدوان في السابع من أكتوبر 2023، مشيراً إلى أنه بات يعيش في خيمة وسط ظروف إنسانية قاسية. وأوضح أن عمليات النسف والتدمير في المناطق الشرقية لمدينة غزة لا تتوقف وتجري يومياً، مضيفاً أن من ينفذها هم الجنود الإسرائيليون أو بعض المقاولين من خلال إدخال المعدات إلى القطاع. عمليات التدمير تتم بوتير سريعة ولا تقتصر، وفق فنونة، على منزل أو اثنين في المناطق التي يعمل بها الجيش "بل تمتد لتطاول شارعاً بأكمله بحيث تتحول المنازل في تلك المنطقة إلى كومة من الركام".

أما الفلسطيني محمد الشريف من شمالي القطاع، فقد دمر الاحتلال منزله في مخيم جباليا خلال الأسبوعين الماضيين في أعقاب عمليات التدمير والنسف المتواصلة التي تجري في تلك المنطقة. وقال الشريف لـ"العربي الجديد"، إن المنزل دُمر بالكامل من خلال إحدى شركات المقاولات الموجودة حالياً في منطقة شمالي القطاع وتعمل على تنفيذ عمليات لصالح الجيش الإسرائيلي في منطقة مخيم جباليا. وأضاف الشريف أن وجود الاحتلال في قلب مخيم جباليا وأطرافه الشرقية منعه من الاقتراب من منزله وأبقى عليه وعائلته نازحين في عدة مناطق بالقطاع في ظل ظروف إنسانية صعبة بعد أن فقدوا كامل ممتلكاتهم. ومع بدء اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي حاول الشريف الوصول إلى منزله وتفقده بعد أن علم بأن الدمار الذي لحق به خلال الحرب كان محدوداً، إلا أن جهوده لم تفلح بسبب استهداف الاحتلال لمن يقتربون من تلك المنطقة.

وجود الاحتلال في قلب مخيم جباليا وأطرافه الشرقية منع الفلسطيني محمد الشريف من الاقتراب من منزله وأبقى عليه وعائلته نازحين

ووفق مصادر ميدانية فإن آليات ومعدات تعمل حالياً في المنطقة المعروفة باسم "الإدارة المدنية" في جباليا، حيث تنفذ عمليات هدم وتدمير يشرف عليها ضباط إسرائيليون، وذلك بالتزامن مع استحداث موقع عسكري إسرائيلي في تلك المنطقة. وخلال الآونة الأخيرة عمل الجيش الإسرائيلي على استحداث عدد من المواقع العسكرية في المناطق الواقعة خلف "الخط الأصفر" بعد أن دمّر ونسف غالبية المنازل والبنية التحتية الفلسطينية في تلك المنطقة.

هدم ممنهج

في هذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى إبراهيم، إن عمليات الهدم الإسرائيلية في قطاع غزة لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، بل تصاعدت بشكل ممنهج، خصوصاً بعد سيطرة قوات الاحتلال على المناطق الشرقية من القطاع. وأوضح إبراهيم لـ"العربي الجديد"، أن الجيش الإسرائيلي "ذهب بعيداً في عمليات التدمير والتجريف، واستخدام العبوات الناسفة والروبوتات والدبابات المفخخة التي تُوضع بين المنازل لتفجيرها"، معتبراً أن هذه السياسة "قديمة جديدة" وترتبط بحرب الإبادة ومحاولة إعادة هندسة جغرافية قطاع غزة عمرانياً وديمغرافياً.

مصطفى إبراهيم: شاركت شركات مقاولات إسرائيلية في عمليات الهدم عبر استئجار جرافات وآليات هندسية ثقيلة



وبحسب إبراهيم فقد شاركت شركات مقاولات إسرائيلية منذ بداية الحرب، خصوصاً في منطقة رفح، بعمليات الهدم عبر استئجار جرافات وآليات هندسية ثقيلة. وأوضح أن تكلفة استئجار الجرافة الواحدة كانت تصل إلى نحو ألف دولار أميركي يومياً، إضافة إلى أجرة السائق والوقود الذي يوفره الجيش الإسرائيلي، ما يعكس، وفق إبراهيم، شراكة مباشرة بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص في تنفيذ عمليات التدمير داخل القطاع. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك العدد الكافي من الآليات الثقيلة، لذلك يعتمد على جرافات مدنية تابعة لشركات إسرائيلية "وهي وإن وُصفت بالمدنية، إلا أنها تعمل في نهاية المطاف ضمن منظومة دولة الاحتلال" على حد تعبيره.

ولفت إلى أن بعض الشركات احتاجت وقتاً طويلاً لنقل آلياتها بسبب الحاجة إلى تجهيزها وحمايتها، ما يؤكد "الطابع المنظم والمسبق لهذه العمليات" مبيناً أن استمرار الهدم يرتبط ببقاء السيطرة العسكرية الإسرائيلية على نحو 60% من مساحة القطاع، خصوصاً في المناطق الشرقية. وأشار في هذا السياق إلى "وجود أكثر من 23 موقعاً عسكرياً هناك (المساحة الخاضعة للاحتلال)، فضلاً عن أبراج مراقبة مزودة بتقنيات إطلاق نار وطائرات مسيّرة، ما يعزز القبضة الأمنية الإسرائيلية". وفي رأي إبراهيم، فإنّ "إسرائيل تبرر عمليات التدمير بالبحث عن أنفاق، لكنها تستكمل عملياً تدمير ما تبقى من البنية التحتية والمنازل، خصوصاً في المناطق الأكثر خصوبة والتي تضم منشآت صناعية واقتصادية، بما يدفع السكان إلى عدم العودة إليها". وأكد أنّ "هناك شكوكاً جدية حول التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل، في ظل اشتراطها نزع السلاح قبل الانسحاب من المناطق الشرقية، رغم الحديث عن ترتيبات دولية لنشر قوة متعددة الجنسيات تحل محل الجيش الإسرائيلي".