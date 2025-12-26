- التحقيقات التركية في وفاة الفريق محمد الحداد تثير تساؤلات حول الشخصية القادرة على ملء الفراغ الذي تركه، مع تكليف الفريق صلاح النمروش مؤقتاً بمهام رئاسة الأركان. - غياب الحداد يطرح تحديات في الحفاظ على وحدة القرار العسكري في ليبيا، مع تعقيدات في اختيار خليفة دائم له، حيث تُطرح أسماء مثل الفريق صلاح النمروش والفريق أسامة الجويلي واللواء عبد السلام زوبي. - غياب الحداد يؤثر على العلاقات العسكرية بين طرابلس وأنقرة ومشروع بناء قوة مشتركة بين معسكري الشرق والغرب، مما قد يؤدي إلى إبطاء هذه المسارات وإعادة تقييمها.

فيما انطلقت التحقيقات التركية للكشف عن ملابسات وفاة رئيس الأركان العامة الليبي الفريق محمد الحداد ومرافقيه، مساء الثلاثاء الماضي، إثر تحطم طائرة كانت تقلّهم قرب أنقرة، تتسارع الأسئلة في ليبيا بعد شغور منصبه، لتصيب مباشرة واحدة من أكثر القضايا هشاشة في غرب البلاد، والمتعلقة بوحدة السلاح. ورغم إعلان تكليف معاون الحداد، الفريق صلاح النمروش، بتولي مهمات رئاسة الأركان بشكل مؤقت إلى حين اختيار خليفة له، فإن علامات استفهام كثيرة تطرح بشأن الشخصية القادرة على ملء الفراغ الذي خلفه الحداد، بعدما مثّل حالة نادرة نسبياً في المشهد العسكري بغرب ليبيا، بسبب قدرته على الوقوف على مسافة واحدة من خريطة التحالفات المتصارعة داخل العاصمة ومحيطها.

محمد الحداد والحياد النسبي

ومنذ بروزه قائداً عسكرياً لـ"لواء الحلبوص"، أحد أكبر تشكيلات مدينة مصراتة عام 2012، ثم قائداً للمنطقة العسكرية الوسطى عام 2017، لم ينخرط محمد الحداد في أتون الصراعات العسكرية التي عصفت بغرب البلاد، وحافظ على قدر من الحياد داخل معسكر يعجّ بالانقسامات. وربما يفسّر ذلك اختياره في سبتمبر/أيلول 2020 رئيساً للأركان العامة، في أعقاب توقف الحرب بعد فشل هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس منتصف العام نفسه، حين تطلبت المرحلة شخصية عسكرية غير متورطة في صراعات النفوذ.

حسن عبد المولى: تأثير رئاسة الأركان في خريطة القوى المسلحة غربي طرابلس ليس كبيراً

ورغم إعلانه موقفاً واضحاً معارضاً للهجوم على طرابلس، لم يبرز الحداد قائدا ميدانيا في تلك المعارك، ولم يُعرف عنه لاحقاً انخراطه في الصراعات المسلحة التي شهدتها مناطق عدة في غرب البلاد، وداخل طرابلس، بما فيها الأخيرة التي قادت فيها قوات حكومة عبد الحميد الدبيبة عملية عسكرية، في مايو/أيار الماضي، أطاحت جهاز دعم الاستقرار، بل لعب لاحقاً دوراً رئيسياً في احتواء التوتر الحاد بين الحكومة وقوة الردع الخاصة خلال الأشهر التي تلت العملية، لمنع انزلاق العاصمة إلى مواجهة مفتوحة.

ويبرز في مسيرة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد أيضاً موقفه المعلن لدعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، فبعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه، بادر للقاء رئيس أركان قوات الشرق السابق، الفريق عبد الرزاق الناظوري، في مدينة سرت، في خطوة وصفت آنذاك بمحاولة جدية لكسر الجمود العسكري بين الشرق والغرب. وفي مارس/آذار 2023 استقبل الناظوري في طرابلس، قبل أن يزور بنغازي في الشهر التالي، مؤكدا في تلك اللقاءات على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية.

أسماء متداولة للخلافة

غير أن هذه الخلفيات التي شكلت شخصية الحداد لا تختزل كامل تداعيات غيابه، فبحسب الباحث في الشأن الأمني هدية الغرابلي، لا يفتح غياب الحداد باب التنافس على خلافته فقط، بل يطرح سؤالاً أعمق يتعلق بإمكانية الحفاظ على وحدة القرار العسكري في غرب البلاد بظلّ تشظي الولاءات وتداخل الخلفيات المناطقية والسياسية.

وفي الأوساط الليبية، يجري تداول أسماء عدة لخلافة الحداد، أبرزها الفريق صلاح النمروش، معاون الحداد وآمر المنطقة العسكرية الغربية، والفريق أسامة الجويلي، القائد العسكري البارز في مدينة الزنتان ووزير الدفاع السابق بين عامي 2012 و2014، إضافة إلى اللواء عبد السلام زوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وآمر اللواء 111 قتال. لكن الغرابلي يرى أن "مشكلة هذه الشخصيات أنها تنطلق من خلفيات شديدة التعقيد، سواء من حيث الانتماءات المناطقية أو المواقف السياسية من الحكومة".

ويتحدر النمروش من مدينة الزاوية غرب طرابلس، ويُعرف عنه ولاؤه الواضح لحكومة الوحدة الوطنية التي تعتمد عليه في تعزيز نفوذها في مناطق غرب العاصمة، حيث تنتشر قوى مسلحة ذات ولاءات متباينة، بينها مجموعات موالية لمعسكر حفتر، وبعضها يوالي الحكومة في طرابلس، لكنه يعادي النمروش بسبب الانتماءات المناطقية. أما عبد السلام زوبي، فقد صعد نفوذه سريعاً مع تشكيل اللواء 111 قتال بالتزامن مع تسلم حكومة الوحدة مهامها عام 2021، ويُنظر إليه بوصفه قريباً من الدبيبة، وممثلاً لنفوذ مصراتة العسكري داخل العاصمة، وهو ما يثير تحفظات قوى أخرى تخشى تكريس هيمنة فصيل بعينه على المؤسسة العسكرية.

في المقابل، تبدو حظوظ الفريق أسامة الجويلي الأضعف، رغم حضوره العسكري في مناطق جنوب غرب طرابلس وتاريخه السياسي والعسكري، إذ ارتبط اسمه بدعم التغيير الحكومي عام 2022 عبر الحكومة التي كلفها مجلس النواب بديلاً عن حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة فتحي باشاغا) وما رافق ذلك من دعم عسكري لمحاولات دخولها العاصمة، وهو ما يجعله خياراً غير مقبول بالنسبة للحكومة الحالية.

هذه المعطيات تضعف فرص أي من الأسماء المطروحة خيارا توافقيا جامعا، وفقاً للغرابلي، بل تعيد إلى الأذهان خطوط الانقسام التي تفجرت خلال مراحل سابقة، فبخلاف محمد الحداد الذي حافظ على حياد نسبي داخل خريطة الصراعات، يؤكد الغرابلي أن الأسماء المتداولة تنطلق "من مواقع اصطفاف واضحة، ما ينذر بتراجع في وحدة القرار العسكري". وبحسب الغرابلي، فإن هذا الوضع قد يدفع إلى سيناريو آخر لا يقل خطورة، يتمثل في اختيار شخصية عسكرية "لا حضور وثقل لها لسدّ الفراغ دون امتلاك قدرة فعلية على ضبط التوازنات".

ويبرز أستاذ العلوم السياسية حسن عبد المولى، أبعاداً أخرى تحيط بغياب الحداد، بالتزامن مع "لحظة سياسية حرجة" لحكومة الوحدة الوطنية، في ظلّ إعلان وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، مطلع الأسبوع الحالي، عزم الحكومة إجراء تعديل وزاري واسع يشمل عدداً من الحقائب والمناصب السيادية، مشيراً إلى أن هذا التغيير قد يؤثر بشكل غير مباشر على رئاسة الأركان التي تتبع وزارة الدفاع في الحكومة، لا سيما وأنها وزارة سيادية تسعى أغلب الشخصيات إلى شغلها.

وحتى الآن، لم تشهد رئاسة الأركان تغييرات تُذكر باستثناء تكليف النمروش بالمهام مؤقتاً، وقراره تعيين الفريق محمد موسى رئيساً لأركان القوات البرية خلفاً للفريق الراحل الفيتوري غريبيل. غير أن عبد المولى لا يعتبر أن تأثير رئاسة الأركان في خريطة القوى المسلحة "كبيراً"، معتبرا أنها تمثل "مظلة جامعة نظرياً أكثر من كونها مركز قرار فعلي"، إذ تتوزع تبعية التشكيلات المسلحة بين وزارتي الدفاع والداخلية والمجلس الرئاسي، وتعمل في كثير من الأحيان بمعزل عن رئاسة الأركان.

تنطلق شخصيات مرشحة لخلافة الحداد من خلفيات شديدة التعقيد

ويعتبر عبد المولى أن حساسية منصب الحداد تتركز في ظلّ سياقات إقليمية ودولية متشابكة، لافتاً إلى تزامن الحديث عن التعديل الوزاري مع معلومات متداولة بشأن تفاهمات غير رسمية بين جناحي الدبيبة ومعسكر حفتر، برعاية أميركية، من بينها اجتماعات عُقدت في روما بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة المستشار الأمني لرئيس الحكومة، وأفضت إلى الإعلان منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تفاهمات حول إدارة موارد التنمية والإعمار. ورغم غياب تأكيد رسمي لهذه التفاهمات، إلا أن عبد المولى يعتبر أن أي فراغ في قمة الهرم العسكري، كالذي خلفه الحداد، قد يشكل عامل إعاقة لتنفيذ مشاريع من هذا النوع، التي تتطلب حدّاً أدنى من التوافق لتوفير بيئة أمنية مناسبة للتنمية والإعمار.

كما يشير عبد المولى إلى أهمية محمد الحداد في سياق العلاقات العسكرية بين طرابلس وأنقرة، باعتباره أحد أبرز المشرفين على تنفيذ الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الطرفين نهاية عام 2019، وعلى برامج التدريب التي تقدمها القوات التركية لوحدات تابعة لرئاسة الأركان. ورغم استبعاده أن تتأثر العلاقات التركية الليبية بغياب الحداد، إلا أنه يرى أن ذلك يفرض ضغطاً إضافياً على الحكومة للإسراع في اختيار بديل قادر على إدارة هذا الملف.

ويضيف عبد المولى أن غياب الحداد يطاول أيضاً مساراً راهنت عليه واشنطن خلال العام الماضي، يتمثل في مشروع بناء قوة مشتركة بين معسكري الشرق والغرب مدخلا لتوحيد المؤسسة العسكرية، فقد كان الحداد الممثل الأبرز لمعسكر غرب البلاد في الاجتماعات التي عقدتها القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في هذا الإطار، كما لعب دوراً محورياً في التحضيرات لتدريبات عسكرية مشتركة مقررة في مدينة سرت، خلال العام المقبل، ضمن تمرين "فلينتلوك 2026"، بمشاركة أوروبية تتصدرها إيطاليا. ويخلص عبد المولى إلى أن غياب الحداد قد يؤدي، على الأقل، إلى إبطاء هذا المسار وإعادة تقييمه، في ظلّ عدم وضوح شخصية بديلة تحظى بالثقة نفسها لدى الأطراف الليبية والدولية المعنية.