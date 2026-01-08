خلافات في إسرائيل بشأن ميلادينوف مرشحاً لإدارة غزّة

- التقى بنيامين نتنياهو بالدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، في خطوة نحو تعيينه رئيساً لـ"مجلس السلام" لغزة، ضمن مبادرة أميركية لإعادة إعمار القطاع. وأكد نتنياهو ضرورة نزع سلاح حماس وفق خطة ترامب. - يُعتبر ملادينوف شخصية قادرة على سد الفجوات بين إسرائيل والدول العربية والفلسطينيين، ويُطرح كبديل لتوني بلير. قد يتولى رئاسة اللجنة التنفيذية لتنسيق إدارة القطاع. - رغم تقدير ملادينوف، يواجه تعيينه انتقادات داخلية، خاصة من وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، التي تعارضه بسبب مواقفه السابقة المؤيدة لحل الدولتين.

التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بالدبلوماسي البلغاري، نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأسبق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط. ويُنظر إلى هذا اللقاء، بحسب صحيفة معاريف العبرية، خطوة متقدمة نحو تعيين ملادينوف رئيساً لما يُسمى "مجلس السلام" لغزّة، الإطار الإداري الذي يجري التداول به ضمن مبادرة الإدارة الأميركية لإعادة إعمار القطاع وإدارته في "اليوم التالي" لحرب الإبادة.

وعقب اللقاء، أصدر مكتب نتنياهو بياناً، أكد فيه ما تردد بشأن إمكانية تولي نيكولاي ملادينوف منصب المدير العام لـ"مجلس السلام" في قطاع غزّة. وافاد بأن نتنياهو كرّر في الاجتماع "وأكد أن على حركة حماس التخلي عن سلاحها، وأن قطاع غزة يجب أن يكون منزوع السلاح، وفق خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس دونالد ترامب".

وحسب الصحيفة، يعدّ ملادينوف، الذي يرأس الأكاديمية الدبلوماسية في أبوظبي، يُعد شخصية قادرة، من وجهة نظر إسرائيلية، على سد الفجوات بين إسرائيل والدول العربية "المعتدلة" والفلسطينيين. كما يُطرح اسمه بديلاً لخيار تعيين توني بلير، الذي واجه اعتراضات فلسطينية وعربية. ووفق هذا التصور، قد يتولى ملادينوف رئاسة اللجنة التنفيذية التي ستنسّق بين المجلس الاستشاري وحكومة تكنوقراط يُفترض أن تتولى إدارة الشؤون اليومية في القطاع.

ورغم التقدير المهني الذي يحظى به ملادينوف داخل المؤسّسة الإسرائيلية، يأتي اللقاء في ظل انتقادات سياسية داخلية، فقد عبّر وزراء في الحكومة، وفي مقدمتهم وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، عن معارضتهم هذا التوجه، بحجة أن ملادينوف يروّج مبدأ حل الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن ستروك قولها: "أتمنى أن أكون مخطئة، لكن اختيار ملادينوف خطأ جسيم، في ضوء تجربته السابقة التي انتقد خلالها مراراً خطوات أمنية أساسية جداً لإسرائيل، مثل تصفية مخربين وهدم منازلهم، ودافع عن خطوات غير قانونية للسلطة الفلسطينية مثل البناء المخالف للاتفاقيات. إذا كان ملادينوف هو الحكم في الخلافات العملية التي ستنشأ حتماً خلال تنفيذ الخطة، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج خطيرة وصعبة".

في المقابل، يشدد مسؤولون سياسيون إسرائيليون، لم تسمّهم الصحيفة، على أن خبرة ملادينوف في الوساطة مع حركة حماس، إضافة إلى علاقاته الوثيقة مع الإمارات، تشكّل رصيداً مهماً لضمان التمويل واستقرار العملية. وتقدّر هذه الجهات أنه في حال انتهى اللقاء بتفاهمات واضحة، قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان رسمي عن إنشاء "مجلس السلام" وتعيين ملادينوف رئيساً له.