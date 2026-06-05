خلافات أميركية أوروبية بشأن البوسنة.. وواشنطن تهدد بمراجعة دورها

- فشل المسؤولون الأميركيون والأوروبيون في التوصل إلى اتفاق لاختيار ممثل سام جديد للبوسنة خلفاً لكريستيان شميدت، وسط استمرار المشاورات وتباين الآراء حول المرشحين المحتملين. - أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من عدم توافق الأوروبيين على مرشحها المفضل، مهددة بإعادة النظر في دورها في البوسنة، بينما يحظى الدبلوماسي الفرنسي رينيه تروكاز بدعم بريطانيا وألمانيا. - تأسس مكتب الممثل السامي ضمن اتفاقيات دايتون للسلام، ويتمتع بصلاحيات واسعة، لكن هناك دعوات لإغلاقه أو تقليص صلاحياته، وسط تباين في المواقف الدولية.

أخفق المسؤولون الأميركيون والأوروبيون حتى الخميس، في التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار ممثل سام جديد للإشراف على حفظ السلام في البوسنة يخلف كريستيان شميدت، وذلك بعد يومين من الاجتماعات. وقال شميدت الذي استقال بشكل مفاجىء في مايو/أيار إن "المشاورات ستستمر"، معرباً عن أمله في "اختيار مرشح توافقي خلال الأيام المقبلة".

في غضون ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من فشل مرشحها المفضل، الدبلوماسي الإيطالي أنطونيو زاناردي لاندي، في الحصول على توافق، وهددت بالانسحاب من مجلس السلام. وأشار متحدث باسم الخارجية الأميركية إلى "التردد الأوروبي" سبباً رئيسياً لفشل المحادثات، قائلاً إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في دورها في البوسنة والهرسك. وإلى جانب لاندي، طُرح اسم الدبلوماسي الفرنسي رينيه تروكاز بديلاً محتملاً لشميدت. ويحظى تروكاز الذي يشغل منصب المبعوث الفرنسي الخاص إلى غرب البلقان، بدعم من بريطانيا وألمانيا.

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وخلال فترة توليه منصبه، أدى استخدام شميدت صلاحيات الممثل السامي التي تشمل سن قوانين أو عزل مسؤولين منتخبين، إلى دخوله في نزاع مع ميلوراد دوديك، زعيم صرب البوسنة وحليف موسكو. وعند استقالته، أشار شميدت إلى ضغوط "هائلة وغير متوقعة" من واشنطن والتي كانت أحد أسباب تنحيه. وفي مايو/أيار، دعت روسيا إلى الإغلاق الفوري لمكتب الممثل السامي في البوسنة، غداة استقالة شميدت. كما دعا قادة الصرب والكروات داخل البوسنة إلى إلغاء المنصب أو على الأقل تقليص صلاحياته. لكن المسؤولين البوسنيين يصرون على ضرورة الحفاظ على السلطة التقديرية للممثل السامي.

وتأسس مكتب الممثل السامي في إطار اتفاقيات دايتون للسلام بعد حرب البوسنة التي دارت بين عامي 1992 و1995 وأسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص، وهو يتمتع بصلاحيات واسعة في الدولة البلقانية. وتباينت وجهات نظر الدول الأوروبية وروسيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة حول الصلاحيات الممنوحة للممثل السامي الذي يعينه مجلس تنفيذ السلام المكلف بالإشراف على اتفاقية دايتون. وتؤيد الولايات المتحدة الإبقاء على المنصب، لكنها ترغب في أن يسلم الممثل السامي القادم زمام الأمور إلى المؤسسات البوسنية.

(فرانس برس)