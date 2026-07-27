خط الموت الأصفر في غزة

- يشهد قطاع غزة تمدداً للخط الأصفر الذي يلتهم 70% من أراضيه، مما يزيد من معاناة السكان ويدمر البنية التحتية، مع إنشاء "مناطق سكنية آمنة" في رفح لتغيير الواقع الديمغرافي. - تسعى إسرائيل لفرض الأمر الواقع عبر تدمير إمكانية قيام كيان فلسطيني متصل، مما يدفع السكان نحو الهجرة أو الانتقال إلى "المناطق الإنسانية"، بهدف القضاء على المقاومة وتحويل غزة إلى كانتونات أمنية. - يمثل تمدد الخط الأصفر إعادة رسم قاسية لجغرافيا القطاع، مما يحول النازحين إلى أوراق ضغط ويستدعي موقفاً حازماً لوقف التدهور الإنساني والسياسي.

​يصحو أهالي قطاع غزة، أو من تبقى منهم على قيد الحياة والأمل، يومياً على إزاحة جيش الاحتلال الإسرائيلي للخط الأصفر ومكعباته الصفراء. يتمدد الخط الأصفر الذي يفصل غزة الشرقية عن الغربية، وكلاهما مدمر بتفاوت، وسط أحاديث إسرائيلية وإقليمية عن مخططات لإنشاء ما يسمى "مناطق سكنية آمنة" في رفح في خطوة أولى وتجريبية، بعيداً عما يسميه الاحتلال سيطرة حماس على الأرض.

​إن ما يجري على الأرض في غزة خطير، والأخطر من ذلك أن لا أحد من الوسطاء ولا الفصائل الفلسطينية المعنية، وخاصة حركة حماس، لديه حل أو موقف واضح سوى التنديد والإدانة، وكما في كل مرة، ليس لهذين الفعلين أي قيمة على أرض الواقع أمام التغول الإسرائيلي تجاه الأرض والإنسان في قطاع غزة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل من وراء تمدد "الخط الأصفر" في غزة؟ كيف يؤثر تمدد "الخط الأصفر" على إمكانية قيام كيان فلسطيني متصل جغرافياً وقابل للحياة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

​يقضم الخط الأصفر نحو 70% من أراضي قطاع غزة الضيق أصلاً، والذي بات يضيق بأهله وسكانه وسط مأساة يومية تلتهم ما تبقى من أرضهم وآمالهم. داخل الخط الأصفر، تتمركز إسرائيل وقواتها، وتدمر آلياتها وآليات الشركات الخاصة ما تبقى من منازل الفلسطينيين والبنية التحتية في المنطقة التي باتت جرداء كأن زلزالاً بقوة 10 على مقياس ريختر قد ضربها، وأحالها إلى ركام ودمار. تخرج بعض الفيديوهات بين الحين والآخر لهذا الدمار، يصورها جنود الاحتلال أو متعاونو الشركات الخاصة، مما يعيد الدموع لعيون الفلسطينيين على ما أصابهم، ويرجع الذكريات والأوجاع على المأساة المستمرة.

​ليس تقدم الخط الأصفر غرباً نحو السكان أمراً عادياً، فإلى جواره يسكن الأهالي النازحون، ويُجبر هؤلاء مع كل تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية لوضع المكعبات الصفراء (وهي التي تحدد الخط والمناطق المنضمة إليه) على مغادرة أماكنهم لإيجاد مكان آخر يؤويهم مع أطفالهم ونسائهم وشيوخهم، وهي رحلة مكلفة نفسياً ومادياً وتزيدهم هما على همومهم.

​بات الخط الأصفر يتقدم بشكل لافت شرقي دير البلح وسط القطاع وشرق مدينة غزة وصولاً إلى شارع صلاح الدين الذي كان يربط كل غزة من بيت حانون شمالاً والمدمرة كلياً والمحرمة على أهلها، إلى رفح التي تشبهها تماما، وهاتان المنطقتان تكتظان بالنازحين. كانت دير البلح من أقل مناطق القطاع تعرضاً للعدوان، لكن هذه الصفة قد تنتهي في وقت قريب إذا استمر تمدد الخط الأصفر ونفذ الاحتلال مخططاته المعلنة تجاه المنطقة.

​تريد إسرائيل أن تفرض وقائع يومية جديدة على أرض غزة، ولا تكتفي بعمليات القتل اليومية والاغتيال والاستهداف والحصار والتجويع

​لا تستهدف استراتيجية "فرض الأمر الواقع" الإسرائيلية في القطاع المنهك والمدمر القضاء على أشكال المقاومة المسلحة فحسب، بل هي خطوة تهدف بالأساس إلى تدمير الإمكانية المادية لقيام كيان فلسطيني متصل جغرافياً وقابل للحياة، وتحريض السكان ودفعهم لخيارات محددة ومجهزة مسبقاً لهم، مثل المناطق الإنسانية أو الهجرة لمن استطاع إليها سبيلاً، وكل ذلك مخطط من قبل الاحتلال.

​تريد إسرائيل أن تفرض وقائع يومية جديدة على أرض غزة، وهي لا تكتفي بعمليات القتل اليومية والاغتيال والاستهداف والحصار والتجويع، بل تمضي في مشروعها التوسعي مع محاولة للضغط أكثر على السكان لإجبارهم على الذهاب إلى ما يسمى "المناطق الإنسانية" التي يجري الترويج لها منذ أسابيع قليلة، وهي مناطق يُقال إن هناك دعماً لها من أطراف مختلفة عربية ودولية، إلى جانب إسرائيل وأميركا. وهذه المناطق سيدخلها فقط الفلسطينيون بعد فحص أمني دقيق، وفق التسريبات الإسرائيلية.

لجوء واغتراب الخط الأصفر يزحف غرباً: سكان غزة يعيشون رعب النزوح المتكرر

​إن تثبيت الخط الأصفر وتمدده غرباً لا يمثل مجرد إجراء عسكري مؤقت، بل هو إعادة رسم قاسية وجديدة لجغرافيا القطاع الديمغرافية، تحول النازحين إلى أوراق ضغط، وتحول غزة من شريط ساحلي متصل إلى كانتونات ومربعات أمنية مغلقة تُسلب منها مقومات الحياة وتبقى السيادة والسيطرة للمحتل. وأمام هذا المشهد المتسارع والتوحش الإسرائيلي لا بد من موقف، حتى لو كان صدامياً مع الأفكار والمعتقدات والمبادئ، لا بد من تحرك ينهي مأساة غزة، أو يوقفها عند هذا الحد على أقل تقدير.