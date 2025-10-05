- مفاوضات شرم الشيخ: تبدأ غداً في مصر مفاوضات بين إسرائيل وحماس حول خريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وسط اعتراضات حماسية على الخطة التي أعلنها ترامب، والتي تشمل ثلاث قضايا خلافية رئيسية: خطوط الانسحاب، نزع سلاح حماس، وربط إطلاق سراح المختطفين بشروط معينة. - خطة ترامب: تتضمن الخطة انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً وتبادل أسرى فور تأكيد حماس، مع إطلاق سراح جميع المحتجزين خلال 72 ساعة، وهو ما تعتبره حماس مطلباً صعب التنفيذ. - توقعات إسرائيلية: تتوقع إسرائيل استعادة 48 محتجزاً، بينهم 22 يُعتقد أنهم أحياء، بينما تستعد طواقم المفاوضات لمناقشة تفاصيل الخطة بحضور وفود إسرائيلية وأميركية رفيعة المستوى.

أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية (كان ريشت- بت)، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات المزمع انطلاقها غداً الاثنين في شرم الشيخ المصرية، بأن حركة حماس لديها بعض الاعتراضات على خريطة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، التي نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس السبت، ولفتت إلى أن هذه النقطة ستكون محور المحادثات.

وطبقاً للمصادر الإسرائيلية، فإنّ قضية خطوط الانسحاب هي واحدة من ثلاث قضايا خلافية مركزية بين الطرفين؛ إذ تضاف إليها أيضاً قضية نزع سلاح حماس فضلاً عن رغبة الأخيرة "بربط إطلاق سراح المختطفين بشيء ما"، إلى جانب التباينات حول آليات وقف إطلاق النار وترتيبات ما بعد الحرب. وفي ما يتعلق بورقة الأسرى ومحاولة حماس استغلالها، تسود تقديرات في إسرائيل مفادها بأن ترامب سيصرّ على التمسك بخطته الأصلية

، ولن يربط عملية الإفراج عن الأسرى بأي بند آخر من بنود الاتفاق، وفقاً للإذاعة.

وقال ترامب، السبت، في منشور على منصة "تروث سوشيال" إنّ إسرائيل وافقت على "خط انسحاب أولي" من غزة، مشيراً إلى أنه جرى نقل ذلك لحركة حماس، وأضاف ترامب الذي أرفق منشوره بخريطة الانسحاب، أنه "عندما تؤكد حماس ذلك" سيكون وقف إطلاق النار سارياً "على الفور" وسيبدأ تبادل الأسرى، ما يُمهد الطريق للمرحلة التالية من انسحاب إسرائيل من القطاع.

في غضون ذلك، تستعد طواقم المفاوضات لبدء المباحثات غداً الاثنين في مصر، إذ ستناقش الأطراف الخطة التي أعلنها ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة. فيما تترقب إسرائيل إعادة 48 محتجزاً، يُقدّر أن 22 منهم على قيد الحياة (اثنان منهما تسود ضبابية بشأن مصيرهما) والبقية يُرجح أنهم باتوا في عداد القتلى.

وخلافاً للصفقات والمقترحات السابقة، تطالب خطة الرئيس الأميركي هذه المرّة بإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياءً وأموات في غضون 72 ساعة. وذكرت حماس سابقاً أن مطلباً كهذا قد يكون مستحيلاً وهو ما سيناقشه وفدها غداً مع الوفد الإسرائيلي الذي سيرأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش، ونائب رئيس "الشاباك" المُشار إليه بالحرف "م"، فضلاً عن ممثلي الجيش وجهاز "الموساد". إلى جانب الوفد الأميركي الرفيع الذي سيقوده مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، على ما أفاد موقع "واينت".

إلى ذلك، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في كلمة مسجلة مساء أمس السبت، إنّنا "على أعتاب إنجاز كبير لم يحسم بعد، لكنني آمل أن نتمكن من استعادة جميع المختطفين الأحياء والقتلى خلال أيام، مع بقاء الجيش في غزة".