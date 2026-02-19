- كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، مستهدفة مواقع تزعم أنها تابعة لحزب الله، مما يشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، مع استعداد الجيش الإسرائيلي للتحرك الفوري. - تعتبر إسرائيل حزب الله الوكيل الأكثر فاعلية لإيران في الشرق الأوسط، حيث يمتلك الحزب آلاف الصواريخ، وقد عمل الجيش الإسرائيلي على إضعافه من خلال غارات جوية وعمليات برية محدودة. - تستمر الغارات الإسرائيلية في استهداف البنية التحتية اللبنانية، مما يعيق جهود التعافي، ولبنان يدعو المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الانتهاكات.

وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي خططًا لتكثيف العدوان على لبنان، خصوصًا حال تدخل حزب الله دعماً لإيران إذا تعرضت الأخيرة لهجوم أميركي قد تشارك فيه إسرائيل. ويأتي ذلك في وقت زاد فيه سلاح الجو الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، من وتيرة غاراته على مواقع لبنانية، يزعم أنّها تابعة لحزب الله، لتواصل إسرائيل بذلك خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، المبرم مع لبنان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، إنه "في الوقت الذي يترقّب فيه العالم الهجوم المحتمل على إيران، من المهم جداً توسيع زاوية الرؤية، والنظر نحو لبنان"، داعية إلى الإصغاء جيداً إلى ما قاله هذا الأسبوع قائد الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي، يوفال غاز، خلال حديثه مع رؤساء مستوطنات الشمال. ونقلت عن يوفال غاز قوله: "مسؤوليتنا ليست فقط الرد، بل المبادرة، واتخاذ خطوات استباقية، والدفاع. سنعمل في أي مكان يُطلب من الجيش الإسرائيلي العمل فيه". وأضاف: "أنا هنا لأقول لكم إننا نستعد لسيناريوهات مختلفة. لدينا خطط عملياتية للتحرك الفوري، وقوات منتشرة على طول الحدود وفي عمق المنطقة (أي في الأراضي اللبنانية)".

وتدّعي إسرائيل أن حزب الله ما زال "الوكيل" الأكثر فاعلية وقوة الذي تمتلكه إيران في الشرق الأوسط، ولديه وفق تقديراتها، عدة آلاف من الصواريخ، معظمها بمدى يرواح بين 20 و30 كيلومتراً. كما يمتلك حزب الله وفق المزاعم الإسرائيلية عشرات عديدة من الصواريخ ذات المدى الأطول. وبحسب تقرير "معاريف"، فقد عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الأخير، على "إضعاف حزب الله من خلال غارات جوية وعمليات برية محدودة نُفذت داخل لبنان". ومنذ بداية هذا الشهر فقط، قام "بتصفية" 13 مقاتلاً من حزب الله ومن منظّمات أخرى في لبنان.

وأوضح التقرير أن لدى جيش الاحتلال عدة خطط عمل (عسكرية) تجاه لبنان، من بينها خطة "هجوم وقائي" واسع ضد منظومات حزب الله. وهناك خيار آخر قائم، ويبدو أنه الأكثر واقعية، على حد وصف التقرير، وهو أن يتحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوة، ولكن فقط إذا انجرّ حزب الله وحاول إطلاق صواريخ أو مسيّرات باتجاه إسرائيل. وأضاف أن لدى جيش الاحتلال خططاً جاهزة للردّ، وأنه يفضّل التركيز على ساحة مركزية واحدة وعدم فتح جبهات فرعية إضافية. ومع ذلك، يقولون في الجيش الإسرائيلي، خاصة في سلاح الجو، إنهم مستعدون للتعامل مع أكثر من جبهة قتال واحدة، بما في ذلك اليمن ولبنان. ويعتقد جيش الاحتلال أنه سيتلقى إنذاراً مسبقاً قبل أي هجوم أميركي، الأمر الذي سيسمح له بتفعيل منظومات الدفاع، ويمنحه الوقت للاستعداد.

تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان

في سياق متّصل، تستمر الغارات الإسرائيلية على مواقع في لبنان. وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس، أنه هاجم "مخازن وسائل قتالية، ومنصّات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية في جنوب لبنان"، الليلة الماضية، زاعماً أنها تابعة لحزب الله. وأفادت وسائل إعلام عبرية، في الأيام الأخيرة، بأنّ وتيرة الهجمات التي تسارعت في الأيام الأخيرة قد تزداد أكثر في الفترة القريبة.

وتأتي الغارات الإسرائيلية في إطار الخروق المستمرة لاتفاق نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، رغم الدعوات اللبنانية المتواصلة للمجتمع الدولي للتدخل ووقفها. وتشير تقارير منظمات دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، والمجلس النرويجي للاجئين، والمكتب الأممي لحقوق الإنسان، إلى أنّ الاحتلال يستهدف في غاراته البنية التحتية بتركيز واضح على "منع التعافي"، إذ استهدفت المسيّرات آليات إصلاح الطرق، وخطوط إمداد المياه، ومنشآت الطاقة الشمسية في قرى حيوية مثل طير حرفا وعيتا الشعب.