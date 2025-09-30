خطة ترامب بشأن غزة | ترحيب عربي ودولي واسع ودعوات لتنفيذها

تتوالى ردات الفعل العربية والدولية على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، التي أعلن عنها مساء أمس الاثنين. وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أنه بات "قاب قوسين أو أدنى" من إنهاء الحرب في غزة. وعدّد ترامب، في المؤتمر نفسه، أبرز بنود خطته لإنهاء الحرب، مطالباً حركة حماس بقبولها بعدما عبر نتنياهو عن دعمها خلال المؤتمر نفسه باعتبارها "تحقق أهداف إسرائيل من الحرب".
وقبل هذا المؤتمر الصحافي بوقت قصير، كشف البيت الأبيض عما أطلق عليه اسم "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، والمكوّنة من 20 نقطة، ومعها خريطة مرفقة محدّدة لمراحل الخطة، وخطوط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أن الوسيطين القطري والمصري سلّما حركة حماس خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وأفادت الوكالة نفسها بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد "التقيا للتو مفاوضي حماس وسلموهم خطة العشرين بنداً"، من دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.
وفي حين نقلت "فرانس برس" عن مفاوضي حماس تعهدهم بدراسة الخطة بحسن نية قبل الرد عليها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الخطة "وصفة لتفجير المنطقة". في هذه الأثناء، تتابعت ردات الفعل العربية والدولية المرحبة بالخطة والمشيدة بجهود ترامب لوقف الحرب.
من المنطقة، رحّبت كلّ من قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر "بالدور القيادي للرئيس الأميركي وجهوده الصادقة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة، وتكثيف المساعي لإيجاد طريق للسلام"، معبرة عن استعدادها لـ"التعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإنجاح الاتفاق وضمان تنفيذه". وقد سارت باقي ردات الفعل في الاتجاه نفسه إشادةً بالخطة وتعبيراً عن الاستعداد للعب دور في تطبيقها.
"العربي الجديد" يتابع ردات الفعل العربية والدولية إزاء خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة..