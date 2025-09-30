خطة ترامب بشأن غزة | ترحيب عربي ودولي واسع ودعوات لتنفيذها

30 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 08:20 (توقيت القدس)
تتوالى ردات الفعل العربية والدولية على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، التي أعلن عنها مساء أمس الاثنين. وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أنه بات "قاب قوسين أو أدنى" من إنهاء الحرب في غزة. وعدّد ترامب، في المؤتمر نفسه، أبرز بنود خطته لإنهاء الحرب، مطالباً حركة حماس بقبولها بعدما عبر نتنياهو عن دعمها خلال المؤتمر نفسه باعتبارها "تحقق أهداف إسرائيل من الحرب".

وقبل هذا المؤتمر الصحافي بوقت قصير، كشف البيت الأبيض عما أطلق عليه اسم "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، والمكوّنة من 20 نقطة، ومعها خريطة مرفقة محدّدة لمراحل الخطة، وخطوط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أن الوسيطين القطري والمصري سلّما حركة حماس خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وأفادت الوكالة نفسها بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد "التقيا للتو مفاوضي حماس وسلموهم خطة العشرين بنداً"، من دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.

وفي حين نقلت "فرانس برس" عن مفاوضي حماس تعهدهم بدراسة الخطة بحسن نية قبل الرد عليها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الخطة "وصفة لتفجير المنطقة". في هذه الأثناء، تتابعت ردات الفعل العربية والدولية المرحبة بالخطة والمشيدة بجهود ترامب لوقف الحرب.

من المنطقة، رحّبت كلّ من قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر "بالدور القيادي للرئيس الأميركي وجهوده الصادقة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة، وتكثيف المساعي لإيجاد طريق للسلام"، معبرة عن استعدادها لـ"التعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإنجاح الاتفاق وضمان تنفيذه". وقد سارت باقي ردات الفعل في الاتجاه نفسه إشادةً بالخطة وتعبيراً عن الاستعداد للعب دور في تطبيقها.

"العربي الجديد" يتابع ردات الفعل العربية والدولية إزاء خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة..

إسبانيا ترحب بخطة ترامب

أبدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يُعتبر من أشدّ القادة الأوروبيين انتقاداً للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ترحيبه بخطة ترامب. وقال "لقد حان الوقت لوقف العنف، وإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، وإتاحة وصول مساعدات إنسانية للسكّان المدنيّين".

إيطاليا تؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء حرب غزة

رحبت الحكومة الإيطالية، في بيان، بالاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الحرب وتأمين إطلاق سراح المحتجزين.

ألمانيا تعتبر خطة ترامب "فرصة فريدة"

وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الاثنين، اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة بأنه "فرصة فريدة". وقال فاديفول في برلين: "لقد منح هذا الاقتراح الأمل لمئات الآلاف من سكان غزة الذين يعانون من القتال العنيف والأسر القاسي ومعاناة إنسانية لا توصف. أخيرا، أصبح هناك أمل للإسرائيليين والفلسطينيين في إمكانية انتهاء هذه الحرب قريبا".

ودعا وزير الخارجية حركة حماس الفلسطينية إلى قبول الخطة، وناشد كل من يملك نفوذا عليها الضغط عليها للتحرك. وقال: "يجب ألا تهدر هذه الفرصة. على حماس اغتنامها". وأضاف: "مع شركائنا الأميركيين والعرب والأوروبيين، نتشاطر هدفا مشتركا: الأمن الدائم لدولة إسرائيل، ورؤية سياسية للفلسطينيين". وأعرب وزير الخارجية أيضا عن أمله في أن "يفتح الاقتراح الباب أمام عملية مصالحة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط"، وأعلن عن خطط للسفر إلى المنطقة في نهاية الأسبوع.

بريطانيا تدعو لتجسيد "خطة ترامب" على أرض الواقع

رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة بخطة جديدة. وقال ستارمر "ندعو جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل مع الإدارة الأميركية لإتمام هذه الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع. على حماس الآن الموافقة على الخطة وإنهاء المعاناة، وذلك بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين".

رئيس المجلس الأوروبي: يجب اغتنام الفرصة

حضّ رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الاثنين كل الأطراف على اغتنام الفرصة "لإعطاء السلام فرصة حقيقية" بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لإنهاء الحرب في غزة. وقال كوستا، في منشور على منصة إكس "أرحّب بخطة الرئيس (ترامب) لإنهاء الحرب في غزة". وتابع "الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، ويجب الإفراج عن كل الرهائن على الفور".

استعداد عربي إسلامي لـ"التعاون لإنجاح الاتفاق وتنفيذه"

رحّب وزراء خارجية كلّ من قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر "بالدور القيادي للرئيس الأميركي وجهوده الصادقة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة، وتكثيف المساعي لإيجاد طريق للسلام". وشدّد الوزراء، في بيان مشترك، على "أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة"، ورحّبوا "بإعلان الرئيس ترامب عن مقترحه الذي يتضمن إنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وكذلك إعلانه أنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية". وأكد الوزراء "استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإنجاح الاتفاق وضمان تنفيذه".

غزة
"الجهاد": الإعلان الأميركي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في تصريح صحافي، إن "الإعلان الأميركي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة"، مشيرا إلى أن ما أعلن عنه خلال المؤتمر الصحافي لترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "اتفاق أميركي إسرائيلي، وهو تعبير عن موقف إسرائيل بالكامل، وهو وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني"، كما حذر من أن "إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب".

 

تركيا تجري اتصالات مع دول عربية بعد إعلان خطة ترامب

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الاثنين، اتصالات هاتفية مع نظرائه السعودي والقطري والأردني بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لوقف الحرب في قطاع غزة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة الأناضول من مصادر دبلوماسية بالخارجية التركية، أجرى فيدان اتصالات هاتفية مع كل من وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والأردني أيمن الصفدي. وأكدت المصادر أنّ فيدان بحث مع نظرائه العرب خطة ترامب التي أعلنها لوقف إطلاق النار في غزة.

ماكرون: لا خيار أمام حماس سوى الموافقة على خطة ترامب

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، بتعهد نظيره الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الحرب في غزة وتحرير جميع المحتجزين، وذلك تعليقاً على خطة السلام التي أعلنها ترامب. وكتب ماكرون على منصة إكس: "آمل بالتزام إسرائيلي حاسم على هذا الأساس. لا خيار آخر لحماس سوى أن تفرج فوراً عن جميع الرهائن وتلتزم بهذه الخطة". وأضاف: "يجب أن تتيح هذه العناصر نقاشاً معمقاً مع جميع الشركاء المعنيين لبناء سلام دائم في المنطقة".

السلطة الفلسطينية تشيد بجهود ترامب "الصادقة" لوقف حرب غزة

رحبت السلطة الفلسطينية، الاثنين، بما اعتبرته "جهوداً صادقة وحثيثة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة المدمر. وقالت السلطة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا): "ترحّب دولة فلسطين بجهود الرئيس دونالد ترامب الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة، وتؤكّد ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. كما تشدّد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة".

الاتّحاد الأوروبي يدعو إلى "اغتنام الفرصة"

رحّب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بخطة ترامب وحضّ كلّ الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة لإعطاء السلام فرصة حقيقية"، معتبرا الردّ "الإيجابي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها "مشجّعا". وأضاف كوستا في منشور على منصة إكس أنّ "الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، ويجب الإفراج عن كل الرهائن على الفور".

