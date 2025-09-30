خطة ترامب بشأن غزة | ترحيب عربي ودولي واسع وتحفظات فلسطينية

30 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:56 (توقيت القدس)
تتوالى ردات الفعل العربية والدولية على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، التي أعلن عنها مساء أمس الاثنين. وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أنه بات "قاب قوسين أو أدنى" من إنهاء الحرب في غزة. وعدّد ترامب، في المؤتمر نفسه، أبرز بنود خطته لإنهاء الحرب، مطالباً حركة حماس بقبولها بعدما عبر نتنياهو عن دعمها خلال المؤتمر نفسه باعتبارها "تحقق أهداف إسرائيل من الحرب".

وقبل هذا المؤتمر الصحافي بوقت قصير، كشف البيت الأبيض عما أطلق عليه اسم "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، والمكوّنة من 20 نقطة، ومعها خريطة مرفقة محدّدة لمراحل الخطة، وخطوط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أن الوسيطين القطري والمصري سلّما حركة حماس خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وأفادت الوكالة نفسها بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد "التقيا للتو مفاوضي حماس وسلماهم خطة العشرين بنداً"، من دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.

وفي حين نقلت "فرانس برس" عن مفاوضي حماس تعهدهم بدراسة الخطة بحسن نية قبل الرد عليها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الخطة "وصفة لتفجير المنطقة". كما أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن الخطة  "تجاهلت الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وقُدمت بصيغة إنذار لا مجال للتفاوض على بنوده، وانحازت بشكل مطلق لإسرائيل"، مشيرة إلى أن الخطة لا يوجد بها ضمانات لعدم تجدد حرب الإبادة.

وبحسب بيان للحركة، فإن الخطة "لم تتضمن تلبية ما اعترفت به 160 دولة في العالم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة، بل استبدلته بمحاولة فرض وصاية استعمارية أجنبية عليه في ظل بقاء واستمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي". 

في هذه الأثناء، تتابعت ردات الفعل العربية والدولية المرحبة بالخطة والمشيدة بجهود ترامب لوقف الحرب. من المنطقة، رحّبت كلّ من قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر "بالدور القيادي للرئيس الأميركي وجهوده الصادقة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة، وتكثيف المساعي لإيجاد طريق للسلام"، معبرة عن استعدادها لـ"التعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإنجاح الاتفاق وضمان تنفيذه". وقد سارت باقي ردات الفعل في الاتجاه نفسه إشادةً بالخطة وتعبيراً عن الاستعداد للعب دور في تطبيقها.

"العربي الجديد" يتابع ردات الفعل العربية والدولية إزاء خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة..

رام الله
"فتح" ترحب بجهود ترامب الساعية إلى وقف الحرب

رحبت حركة "فتح" اليوم الثلاثاء بالجهود الإقليمية والدولية، بما فيها جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الساعية إلى وقف الحرب وحقن دماء الأبرياء، وصولاً إلى تحقيق السلام في المنطقة على أساس الشرعية الدولية. وأكدت الحركة في بيان صادر عنها استعدادها الكامل للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى، ووضع آليات دولية تحمي الشعب الفلسطيني وتوقف الأعمال الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، وتفرج عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل، وتوحيد الأرض والمؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة وفق الشرعية الدولية.

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
أوتشا: الأمم المتحدة لم تشارك في إعداد خطة ترامب

قال متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في جنيف، الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ذُكرت صراحةً في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بشأن قطاع غزة، لكنها لم تشارك في إعدادها. وذكر المكتب الأممي أنه يعمل جاهدًا منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة عام 2023، لتنسيق وصول المساعدات إلى السكان المتضررين.

رام الله
المبادرة الوطنية: 3 ألغام خطيرة في خطة ترامب

أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تجاهلت الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وقُدمت بصيغة إنذار لا مجال للتفاوض على بنوده، وانحازت بشكل مطلق لإسرائيل"، مشيرة إلى أن الخطة لا يوجد بها ضمانات لعدم تجدد حرب الإبادة.

وبحسب بيان للحركة، فإن الخطة "لم تتضمن تلبية ما اعترفت به 160 دولة في العالم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة، بل استبدلته بمحاولة فرض وصاية استعمارية أجنبية عليه في ظل بقاء واستمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي". وأكدت المبادرة أن "خطة ترامب تضمنت ألغاما خطيرة كل واحد منها كفيل بتفجير الوضع برمته"، من أبرزها عدم وجود ضمانات حقيقية بأن لا تجدد إسرائيل حرب الإبادة بعد استرداد أسراها، بالإضافة إلى استمرار بقاء جيش الاحتلال في القطاع لزمن غير محدد، وعدم وضوح خطط الانسحاب. وأضافت المبادرة أن "اللغم الثالث والأخطر هو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بابتداع إدارة استعمارية دولية تشرف على الحكم فيه بما يحقق هدف نتنياهو بمنع قيام دولة فلسطينية". 

رويترز

رويترز
الكرملين: نأمل تنفيذ خطة ترامب في غزة

قال الكرملين إنه يأمل أن يتم "تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة، وأن تنشر السلام في الشرق الأوسط".

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
كالاس: على حماس قبول الخطة دون تأخير

قالت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبر منصة إكس، إن "خطة الرئيس ترامب لغزة تمثل فرصة لتحقيق سلام دائم. إنها تمنح أفضل فرصة فورية لإنهاء الحرب. الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في نجاحها". وأضافت كالاس أن "إسرائيل وافقت على الخطة. وعلى حماس الآن قبولها دون تأخير، بدءا بالإفراج الفوري عن الرهائن".

بيروت
لبنان يرحب بخطة ترامب

رحب لبنان بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة. وقال الرئيس جوزاف عون إنه يرحب بـ"جهود ترامب المبذولة لإنهاء معاناة المدنيين والأبرياء في القطاع وحقن الدماء والعمل المشترك من أجل شرق أوسط مستقر ومزدهر". وأضاف: "نأمل بأن تلقى تلك الخطة موافقة المعنيين بها في أسرع وقت ممكن، وننوّه بالمقاربة الواقعية التي اعتمدتها في معالجة المسائل الخلافية والإشكالية".

من جانبه، رحب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالخطة، معتبرا أنها "تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه". ورحب سلام كذلك بإعلان الرئيس ترامب "رفض ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".

فرانس برس

فرانس برس
ميرز يشيد بخطة ترامب لغزة في لقاء مع ذوي محتجزين

التقى المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم الثلاثاء، ذوي محتجزين لدى حماس واعتبر خلال اللقاء الذي طالب فيه بالإفراج عن هؤلاء، أن الخطة التي قدّمها دونالد ترامب للسلام في غزة هي "أفضل فرصة لإنهاء الحرب" في القطاع.

وقال ميرز وفق ما جاء في بيان للمستشارية الألمانية إن "الخطة هي أفضل فرصة لإنهاء الحرب (المتواصلة) منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول"، مضيفاً أنه "ينبغي على حماس الموافقة عليها وتمهيد الطريق للسلام" وداعياً حماس إلى "الإفراج عن الرهائن"، لا سيّما هؤلاء الألمان الذين التقى ذويهم.

رويترز

رويترز
الصين تقول إنها "تدعم كل الجهود" لخفض التصعيد في غزة

أعربت الصين عن إشادتها وتأييدها "للجهود الرامية إلى خفض التوتّر بين فلسطين وإسرائيل"، بحسب ما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء، بعد إعلان دونالد ترامب خطّته لإنهاء الحرب على غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية قوه جياكون خلال الإحاطة الإعلامية الدورية "ندعو كلّ الأطراف المعنية إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحذافيرها والتوصّل فوراً إلى وقف لإطلاق النار شامل في غزة والإفراج عن كلّ المحتجزين والحدّ من الأزمة الإنسانية بأسرع ما يمكن"، معيداً التأكيد على دعم الصين لحلّ الدولتين.

فرانس برس

فرانس برس
سموتريتش يهاجم خطة ترامب: فشل دبلوماسي مدو

انتقد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء خطة "السلام" في غزة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي منشور على إكس، وصف سموتريتش الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال... عن كل دروس هجوم السابع من أكتوبر". وأضاف "في تقديري، سينتهي الأمر أيضاً بالدموع. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".

الأناضول

الأناضول
هولندا ترى نهاية الحرب في غزة "ممكنة"

قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف في تدوينة عبر "إكس"، إنه "مع خطة ترامب باتت نهاية الحرب في غزة ممكنة"، وإن وقف إطلاق النار يحمل أهمية بالغة من أجل الإيصال الآمن للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى.

قنا

قنا
رئيس وزراء باكستان يرحب بخطة ترامب

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن تنفيذ مقترح حل الدولتين هو أمر أساسي لضمان السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، مرحباً بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأضاف شريف عبر منصة إكس أن "السلام الدائم بين الشعب الفلسطيني وإسرائيل ضروري لتحقيق الاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي في المنطقة"، معرباً عن اعتقاده أن ترامب "مستعد تماما لتقديم كافة المساعدة من أجل جعل هذا التفاهم المهم والعاجل حقيقة واقعة". ونوه رئيس الوزراء الباكستاني، بـ"جهود الرئيس الأميركي والدور الحيوي الذي يقوم به مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، لإنهاء الحرب في غزة".

رويترز

رويترز
فون ديرلاين ترحب بخطة ترامب

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين اليوم الثلاثاء بخطة الرئيس الأميركي بشأن غزة. وكتبت في منشور على موقع إكس "أرحب بالتزام الرئيس... دونالد ترامب بإنهاء الحرب في غزة. أشجع جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة الآن. الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للمساهمة". وأضافت "يجب أن تنتهي الأعمال القتالية مع تقديم الإغاثة الإنسانية الفورية لسكان غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن".

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
أمين عام مجلس التعاون الخليجي يرحب بخطة ترامب

رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، بخطة ترامب، مشيرًا إلى أن أي "جهد دولي يهدف إلى إنهاء الأزمة ووضع حد للكارثة الإنسانية بقطاع غزة يستحق الإشادة والتفاعل معه والإسهام فيه".

وأكَّد البديوي، في بيان نشرته الأمانة العامة للمجلس على موقعها الإلكتروني اليوم، أن "وقف إطلاق النار ورفع القيود بشكل مباشر وسريع  فضلا عن إيصال المساعدات، ومنع تهجير السكان من القطاع وحمايتهم يشكل أولويات ينبغي أن تكون في صلب أي تحرك دولي مسؤول"، مشددًا على أن نجاح أي مبادرة مرهون بجدية التنفيذ، وضمان حماية المدنيين، وتوفير الظروف الملائمة للاستقرار. وأشار إلى أن مجلس التعاون ينظر بإيجابية إلى الخطوات المقترحة، التي يمكن أن تسهم في التمهيد لمسار حقيقي عادل يضمن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

وأكَّد الأمين العام "استعداد مجلس التعاون التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم كل جهد يُسهم في إنهاء الأزمة في قطاع غزة، وبلورة حل يحفظ جميع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، من منطلق حل الدولتين، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ترامب: باكستان تدعم خطة غزة 100%

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن باكستان رحبت بخطته لإنهاء الحرب في غزة، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشييتد برس أوف باكستان" الباكستانية اليوم الثلاثاء. ونقلت الوكالة عن ترامب قوله إن دولاً محيطة بإسرائيل مثل الأردن ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ودول عربية وإسلامية أخرى أعربت عن دعمها للصفقة، مشيراً إلى كل من باكستان وإندونيسيا مثالا لدول لا تعترف بوجود إسرائيل. وأضاف ترامب أن "رئيس وزراء باكستان (شهباز شريف) ورئيس أركان الجيش الباكستاني (المارشال سيد عاصم منير) يدعمان الخطة بنسبة 100%".

واشنطن
ويتكوف "متفائل للغاية" بشأن فرص نجاح خطة ترامب

صرّح المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لقناة فوكس نيوز، مساء الاثنين، بأنه "متفائل للغاية" بشأن فرص نجاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، مشيراً إلى الدعم الدولي الواسع للاتفاق.

وقال: "لدينا دعم واسع النطاق من جميع دول الخليج العربية، ودعم واسع من الأوروبيين. لدينا دعم كبير للخطة، وقبول واسع". وأقرّ بأنه لا تزال هناك تفاصيل لم تُحسم بعد، محذراً الأطراف المعنية من ضغوط الرئيس الأميركي. وقال "أنا متفائل جداً، ومتأمل في الوقت نفسه. أنا متفائل حقاً، لأنني التقيت بأشخاص من كلا الجانبين، ويجب أن ينتهي هذا الأمر".

رويترز

رويترز
أردوغان يشيد "بجهود" ترامب لإنهاء الحرب على غزة

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء "بجهود وقيادة" الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب في غزة. وقال أردوغان، الذي التقى ترامب الأسبوع الماضي في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ ست سنوات "أثني على جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقيادته الرامية إلى وقف إراقة الدماء في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف في منشور على منصة إكس أن تركيا ستواصل المساهمة في العملية "بهدف إقامة سلام عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف". وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية في وقت متأخر من أمس الاثنين إن وزير الخارجية هاكان فيدان ناقش مقترح ترامب في اتصال هاتفي مع نظرائه من السعودية وقطر والأردن.

فرانس برس

فرانس برس
إسبانيا ترحب بخطة ترامب

أبدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يُعتبر من أشدّ القادة الأوروبيين انتقاداً للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ترحيبه بخطة ترامب، وقال "لقد حان الوقت لوقف العنف وإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، وإتاحة وصول مساعدات إنسانية للسكّان المدنيّين".

رويترز

رويترز
إيطاليا تؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء حرب غزة

رحبت الحكومة الإيطالية، في بيان، بالاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الحرب وتأمين إطلاق سراح المحتجزين.

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ألمانيا تعتبر خطة ترامب "فرصة فريدة"

وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الاثنين، اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة بأنه "فرصة فريدة". وقال فاديفول في برلين: "لقد منح هذا الاقتراح الأمل لمئات الآلاف من سكان غزة الذين يعانون من القتال العنيف والأسر القاسي ومعاناة إنسانية لا توصف. أخيراً، أصبح هناك أمل للإسرائيليين والفلسطينيين في إمكانية انتهاء هذه الحرب قريباً".

ودعا وزير الخارجية الألماني حركة حماس الفلسطينية إلى قبول الخطة، وناشد كل من يملك نفوذاً عليها الضغط عليها للتحرك، وقال: "يجب ألا تهدر هذه الفرصة. على حماس اغتنامها". وأضاف: "مع شركائنا الأميركيين والعرب والأوروبيين، نتشاطر هدفاً مشتركاً: الأمن الدائم لدولة إسرائيل، ورؤية سياسية للفلسطينيين". وأعرب الوزير الألماني أيضاً عن أمله في أن "يفتح الاقتراح الباب أمام عملية مصالحة أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط"، وأعلن عن خطط للسفر إلى المنطقة في نهاية الأسبوع.

رويترز

رويترز
بريطانيا تدعو لتجسيد "خطة ترامب" على أرض الواقع

رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الاثنين، بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة بخطة جديدة. وقال ستارمر "ندعو جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل مع الإدارة الأميركية لإتمام هذه الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع. على حماس الآن الموافقة على الخطة وإنهاء المعاناة، وذلك بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين".

فرانس برس

فرانس برس
رئيس المجلس الأوروبي: يجب اغتنام الفرصة

حضّ رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أمس الاثنين، كل الأطراف على اغتنام الفرصة "لإعطاء السلام فرصة حقيقية" بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لإنهاء الحرب في غزة. وقال كوستا، في منشور على منصة إكس: "أرحّب بخطة الرئيس (ترامب) لإنهاء الحرب في غزة". وتابع "الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، ويجب الإفراج عن كل الرهائن على الفور".

فرانس برس

فرانس برس
استعداد عربي إسلامي لـ"التعاون لإنجاح الاتفاق وتنفيذه"

رحّب وزراء خارجية كلّ من قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر "بالدور القيادي للرئيس الأميركي وجهوده الصادقة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة، وتكثيف المساعي لإيجاد طريق للسلام". وشدّد الوزراء، في بيان مشترك، على "أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة"، ورحّبوا "بإعلان الرئيس ترامب عن مقترحه الذي يتضمن إنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وكذلك إعلانه أنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية". وأكد الوزراء "استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبناء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإنجاح الاتفاق وضمان تنفيذه".

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب يلتقي قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك 23/9/2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

8 دول عربية وإسلامية ترحب بخطة ترامب بشأن قطاع غزة

غزة
"الجهاد": الإعلان الأميركي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في تصريح صحافي، إن "الإعلان الأميركي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة"، مشيرا إلى أن ما أعلن عنه خلال المؤتمر الصحافي لترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "اتفاق أميركي إسرائيلي، وهو تعبير عن موقف إسرائيل بالكامل، وهو وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني"، كما حذر من أن "إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب".

 

الأناضول

الأناضول
تركيا تجري اتصالات مع دول عربية بعد إعلان خطة ترامب

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الاثنين، اتصالات هاتفية مع نظرائه السعودي والقطري والأردني بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لوقف الحرب في قطاع غزة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة الأناضول من مصادر دبلوماسية بالخارجية التركية، أجرى فيدان اتصالات هاتفية مع كل من وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والأردني أيمن الصفدي. وأكدت المصادر أنّ فيدان بحث مع نظرائه العرب خطة ترامب التي أعلنها لوقف إطلاق النار في غزة.

فرانس برس

فرانس برس
ماكرون: لا خيار أمام حماس سوى الموافقة على خطة ترامب

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، بتعهد نظيره الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الحرب في غزة وتحرير جميع المحتجزين، وذلك تعليقاً على خطة السلام التي أعلنها ترامب. وكتب ماكرون على منصة إكس: "آمل بالتزام إسرائيلي حاسم على هذا الأساس. لا خيار آخر لحماس سوى أن تفرج فوراً عن جميع الرهائن وتلتزم بهذه الخطة". وأضاف: "يجب أن تتيح هذه العناصر نقاشاً معمقاً مع جميع الشركاء المعنيين لبناء سلام دائم في المنطقة".

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
السلطة الفلسطينية تشيد بجهود ترامب "الصادقة" لوقف حرب غزة

رحبت السلطة الفلسطينية، الاثنين، بما اعتبرته "جهوداً صادقة وحثيثة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة المدمر. وقالت السلطة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا): "ترحّب دولة فلسطين بجهود الرئيس دونالد ترامب الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة، وتؤكّد ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. كما تشدّد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة".

فرانس برس

فرانس برس
الاتّحاد الأوروبي يدعو إلى "اغتنام الفرصة"

رحّب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بخطة ترامب وحضّ كلّ الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة لإعطاء السلام فرصة حقيقية"، معتبرا الردّ "الإيجابي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها "مشجّعا". وأضاف كوستا في منشور على منصة إكس أنّ "الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، ويجب الإفراج عن كل الرهائن على الفور".

