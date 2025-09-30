خطة ترامب بشأن غزة: أفكار عامة بلا ضمانات تلبي طموحات إسرائيل

- خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة: تتضمن 20 بنداً تتماشى مع وجهة النظر الإسرائيلية، تشمل نزع سلاح حماس وتولي إدارة دولية الحكم في غزة، لكنها تفتقر إلى الضمانات مما يجعل قبولها فلسطينياً صعباً. - التحديات والانتقادات: تكرس الخطة السيطرة الإسرائيلية وتربط الانسحاب بنزع سلاح حماس، مما يفتح الباب لمفاوضات طويلة الأمد ويهمش دور السلطة الفلسطينية. - الأفضلية الإسرائيلية والابتزاز: تمنح الخطة إسرائيل الأفضلية في تحديد مستقبل غزة، حيث تربط إعمارها بنزع سلاح المقاومة، مما يضع الفلسطينيين أمام ابتزاز مستمر.

جاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، لخطته المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على غزة قبل أسبوع من دخولها العام الثالث، متماشياً مع وجهة النظر الإسرائيلية ويلبّي طموح حكومة اليمين المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو. وتنص الخطة في جوهرها على فرض واقع سياسي جديد في غزة ونزع سلاح حركة حماس وتولي إدارة دولية مسؤولية الحكم في غزة مع الاستعانة بشخصيات مستقلة في إدارة الملف الحكومي خلال الفترة الأولى.

وحذر مراقبون من أنّ بنود الخطة يشوبها الغموض وتفتقد الضمانات، فيما يبدو قبولها فلسطينياً أمراً بالغ الصعوبة، لكونها تكرّس السيطرة الإسرائيلية على القطاع الذي يشهد إبادة جماعية منذ عامين، فضلاً عن أنها تلبّي كامل الشروط الإسرائيلية التي روّجها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراؤه المتطرفون في جولات التفاوض الأخيرة، مبررين تنصّلهم من مقترحات سابقة لوقف الإبادة.

وتشمل خطة ترامب مسؤولية أمنية لإسرائيل عن القطاع، فضلاً عن السماح بخروج آمن لبعض قيادات حركة حماس ضمن مسارات معينة، إلى جانب انسحاب إسرائيلي متدرج وبطيء، في مقابل إدخال مساعدات إنسانية. وكان البند الأبرز في الخطة تسليم المحتجزين، جميعهم الأحياء والأموات، خلال 72 ساعة من قبول الطرفين، حماس وإسرائيل، فيما يُفرَج عن قرابة 2000 أسير فلسطيني، من بينهم 250 أسيراً من أصحاب المؤبدات.

خطة بلا ضمانات

وقال الباحث في الشأن السياسي محمد الأخرس إنّ "ما قدّمه ترامب وتلقّفه بنيامين نتنياهو في خطابه، لا يمكن النظر إليه على أنه خطة لإنهاء الحرب، بل حزمة أفكار عامة بلا أي ضمانات أو إلزامات حقيقية للاحتلال". وأضاف الأخرس لـ"العربي الجديد" أنّ جوهر المقترح يقوم على تكريس "السيطرة الأمنية" الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يعني عملياً استمرار عمليات القتل والاستهداف الممنهجة ضد الفلسطينيين، تحت غطاء تفاوضي لا يغيّر من واقع الاحتلال شيئاً. وأشار إلى أن بنود الخطة اتسمت بالغموض والعمومية، باستثناء النقطة المتعلقة بالمحتجزين الإسرائيليين، إذ فُصِّلَت مواعيد الإفراج عنهم.

وربطت الخطة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي بمسألة "نزع سلاح" حماس وتحديد آليات نشر قوات دولية داخل القطاع. وقال الأخرس إنّ هذا الشرط يفتح الباب أمام مفاوضات طويلة الأمد قد تستمر لأشهر، خصوصاً أن الخلافات ستتركز حول هوية تلك القوات، وطبيعتها القانونية، وحدود انتشارها، الأمر الذي يجعل وقف الحرب بعيد المنال. وذكر الأخرس أن هناك صعوبات ميدانية تحول دون قدرة المقاومة على تسليم جثث جميع المحتجزين الإسرائيليين داخل غزة، وهو ما سيوفر ذريعة جاهزة للاحتلال للتنصل من أي التزام بالانسحاب الجزئي الذي يُفترض أن يشكّل الخطوة الأولى في الاتفاق.

خريطة الانسحاب الإسرائيلي المقرر من غزة وفق خطة ترامب، 29 سبتمبر 2025 (البيت الأبيض)

ورأى الأخرس أن الخطة تمثل انقلاباً سياسياً وقانونياً على الوضعية التاريخية للفلسطينيين في أراضي 1967، إذ تعني عملياً نهاية مرحلة أوسلو بكل ما ترتب عنها من هياكل سياسية وإدارية، "فالهيئة الدولية المؤقتة التي يجري الحديث عنها ستتحول إلى كيان دائم، وستجد السلطة الفلسطينية نفسها مُلحقة بها وتابعة لقراراتها، ما يهمش دورها ويقوض أي استقلالية متبقية لها"، وفق قوله.

ووفقاً للباحث في الشأن السياسي، فإنّ كثيراً من بنود الخطة يتقاطع مع الأفكار التي طرحتها الإمارات خلال الأشهر الماضية، والمتعلقة بآليات نشر القوات الدولية وإدارة القطاع، وهو ما يجعل لقاء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الأخير مع نتنياهو مؤشراً إضافياً على أن هناك تنسيقاً إقليمياً لفرض وصاية على غزة، تتجاوز حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإدارة شؤونهم.

أفضلية إسرائيلية في غزة

إلى ذلك، اعتبر الباحث في الشأن الإسرائيلي، سليمان بشارات، أنّ الخطة الأميركية الأخيرة صُممت بالأساس لتمنح إسرائيل الأفضلية المطلقة في تحديد مستقبل القطاع ومآلات الحرب. وأشار بشارات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاعتراضات التي أبدتها بعض أقطاب اليمين الإسرائيلي، مثل الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لا تتجاوز كونها جزءاً من لعبة سياسية اتبعتها حكومة نتنياهو، هدفها الإيحاء بأنها ترفض التنازل عن "السيادة الكاملة" على القطاع، بينما تكشف بنود الخطة في جوهرها أنها تلبّي كل الشروط التي وضعتها إسرائيل مسبقاً.

وينصّ البند التاسع في خطة ترامب على أنّ قطاع غزة "سيُدار مؤقتاً عبر لجنة فلسطينية تكنوقراط غير سياسية، تتولى مسؤولية تقديم الخدمات العامة والبلدية وتضم اللجنة فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين تحت إشراف هيئة دولية جديدة يطلق عليها مجلس السلام برئاسة الرئيس ترامب، ومشاركة رؤساء دول، بمن فيهم رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير".

وقال بشارات إنّ البند الأخطر "يتمثل باشتراط نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتفكيك بنيتها التحتية العسكرية، مقابل تحويل غزة إلى منطقة إدارية تحت وصاية دولية بقيادة توني بلير وبرعاية أميركية مباشرة، ووفق هذا التصور، ستكون المرجعية النهائية لإسرائيل، التي ستظل الحاكم الفعلي لكل تفاصيل المشهد في غزة، حتى لو ظهرت صيغة دولية شكلية لإدارة القطاع".

وحول تبادل الأسرى، أضاف أن الثمن المعروض على الفلسطينيين غير عادل ولا يتناسب مع حجم التضحيات، "فالمطروح إطلاق سراح بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين، بينهم نحو 250 من أصحاب الأحكام المؤبدة، وقرابة ألف من المعتقلين بعد الحرب، مقابل أقل من خمسين أسيراً إسرائيلياً بين أحياء وأموات، وهو ما يعكس إصرار إسرائيل على خفض كلفة الصفقة وفرض شروطها على حساب حقوق الفلسطينيين".

وبيّن بشارات أن الخطة تربط إعمار غزة مباشرةً بالقبول بسحب سلاح المقاومة، وهو ما يضع الفلسطينيين أمام ابتزاز مستمر، شبيه بما يجري في لبنان منذ أكثر من عام، حيث ما زال ملف الإعمار هناك رهينة للضغط الأميركي والإسرائيلي ومرتبطاً بمصير سلاح حزب الله. وذكر أن الولايات المتحدة تحاول تمرير هذا النموذج باعتباره "رؤية مستقبلية" للحل في غزة، بينما هو في جوهره تجسيد للأهداف الإسرائيلية بعيدة المدى، حيث تبقى إسرائيل الطرف المستفيد والمتحكم في كل تفاصيل العملية.

وبحسب الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي، فإن الخطة وُضعت لفرض واقع سياسي وأمني جديد على غزة، لا لإنهاء الحرب، وإن قبولها فلسطينياً يبدو بالغ الصعوبة، في حين أن الترحيب العربي السريع بها "لا يعكس إدراكاً لتبعاتها بعيدة المدى".