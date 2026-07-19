- حملة التأثير الإسرائيلية: شهدت الولايات المتحدة حملة مكثفة مولتها إسرائيل للتأثير في الرأي العام الأميركي بشأن العلاقات مع إيران وتعزيز مكانة إسرائيل، كرد فعل على تراجع شعبيتها. - استراتيجيات الإعلام: اعتمدت إسرائيل على وسائل الإعلام المحافظة وشركات التسويق والمؤثرين لنشر الرواية الإسرائيلية، مستهدفة فئات محددة مثل مرتادي الكنائس وطلاب الجامعات المسيحية. - الجهود الرقمية: كثفت إسرائيل جهودها الرقمية باستخدام حسابات وهمية وإعلانات موجهة، مستهدفة الجامعات والمؤسسات الدينية لتعزيز حضور الرواية الإسرائيلية في البيئة الرقمية الأميركية.

ملايين الرسائل المكتوبة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي غزت هواتف الأميركيين خلال الأشهر الأخيرة؛ كان فحواها أسئلة حول آراء الأميركيين في المحادثات بين بلدهم وإيران. أما مرسلوها فحملوا أسماء "إيما" و"سارة"، وتوقيع مجموعة تُدعى "أصدقاء من أجل السلام"، بينما لم يكن مصدرها سوى شركة يديرها مستشار قديم للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتمويل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الأحد.

ما تقدّم هو خلاصة محاولة إسرائيلية للتأثير في الرأي العام الأميركي وتوجيهه بما يعزز مكانة إسرائيل، وفق ما أوردته الصحيفة، اليوم الأحد. وأشارت إلى أن هذه الحملة جاءت على خلفية تراجع مكانة إسرائيل في الرأي العام الأميركي، إذ أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في مارس/ آذار الماضي أن نحو 60% من البالغين الأميركيين باتت نظرتهم إلى إسرائيل سلبية، في نتيجة عُزيت إلى إدارتها حَرباها على غزة وإيران.

طبقاً للصحيفة، أنفقت إسرائيل في إثر هذه النتائج عشرات الملايين من الدولارات في محاولة لقلب هذا التوجه، مستعينةً باستراتيجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى الدفع المباشر لوسائل إعلام محافظة في البلاد. وإنفاذاً لخطتها عدّت إسرائيل رسائل نصيّة مولّدة بالذكاء الاصطناعي من خلال عقد زادت قيمته على 45 مليون دولار، كانت حكومتها قد وقّعته مع حليف ترامب ومستشاره القديم، براد بارسكيل، الذي قال في مقابلة حديثة إن "التهديد الوجودي لإسرائيل هو المعلومات المضللة، بمعزل عن مصدرها".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآليات التي استخدمتها إسرائيل لتوليد الرسائل بالذكاء الاصطناعي وتوزيعها على نطاق واسع؟ كيف أثرت حملات التأثير الإسرائيلية على الخطاب الإعلامي والمحافظ في الولايات المتحدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي هذا الصدد، رصدت حكومة الاحتلال في ميزانية عام 2026 أكثر من 700 مليون دولار لتوسيع جهودها الرامية إلى "تشكيل الوعي" وتحسين صورتها على مستوى العالم، وفقاً لما صرّح به وزير الخارجية جدعون ساعر في أواخر العام الماضي. وبحسب الصحيفة، أُعدّت هذه الميزانية لقيادة حملة تأثير لمواجهة الحملات التي تقودها إيران والحركة المؤيدة للفلسطينيين. وبموازاة ذلك، استعانت إسرائيل بما لا يقل عن ست شركات للمساعدة في جهودها داخل الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وفقاً للتفاصيل التي أوردتها الصحيفة، مشيرةً إلى أن 36 شخصاً جديداً، جُلّهم من المتخصصين في التسويق، سجّلوا أنفسهم وكلاءَ أجانبَ يعملون لصالح إسرائيل.

بوابة الإعلام المحافظ

في غضون ذلك، سلّطت الصحيفة الضوء على دور بارسكيل في الحملات الإسرائيلية للتأثير على الوعي، مشيرةً إلى أن عمل المستشار السابق لترامب أثار تدقيقاً بسبب منصبه كبيرَ مسؤولي الاستراتيجية في شبكة "سالم ميديا"، وهي مؤسسة إعلامية تضم عدداً من أشهر مقدمي البرامج الإذاعية والبودكاست المحافظين، من بينهم هيو هيويت، وسكوت جينينغز، ولارا ترامب.

وبحسب الصحيفة، تضمن العقد الأول الذي أبرمه بارسكيل مع إسرائيل بنداً يقضي بإدماج الرسائل السردية في منصات شبكة "سالم ميديا" وقنوات التوزيع المتحالفة معها. ونفى كل من بارسكيل والشبكة دفع أموال لمقدمي البرامج مقابل تبني مواقف محددة بشأن إسرائيل، مؤكدين أن الأموال أُنفقت على شراء إعلانات تجاوزت قيمتها 500 ألف دولار عبر الشبكة. غير أن هذه الترتيبات أثارت انتقادات ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابق لترامب ومقدم البودكاست البارز، الذي تساءل: "كيف يمكن أن تُدار ثاني أكبر شبكة إذاعية محافظة للحوار في البلاد بواسطة شخص مسجلٍ وكيلاً أجنبياً؟"، مضيفاً: "إنهم يحاولون تسويق شيء لا يمكن تسويقه".

ولم تقتصر جهود إسرائيل على بارسكيل وحده؛ إذ قدّمت مجموعة تدعى "Show Faith By Work" وثائق تضمنت خططاً لإرسال رسائل مؤيدة لإسرائيل تستهدف مرتادي الكنائس الضخمة وطلاب الجامعات المسيحية، مؤكدةً قدرتها على الوصول إلى نحو أربعة ملايين شخص في جنوب غرب الولايات المتحدة عبر حملة تعتمد على استراتيجية "التسييج الجغرافي" (Geofencing). وتُظهر الوثائق أن المجموعة، التي تأسست في يوليو/ تموز الماضي، هدفت إلى تعزيز الصورة الإيجابية لإسرائيل، بالتوازي مع ترسيخ صورة تربط الشعب الفلسطيني بالفصائل التي تصنفها الحملة على أنها "متطرفة". وتجاوزت كلفة المشروع ثلاثة ملايين دولار، بحسب "وول ستريت جورنال".

إدارة المؤثرين

إضافة إلى ما سبق، ركزت الجهود الإسرائيلية على التيار اليساري الأميركي الذي تنامت في صفوفه انقسامات عميقة بشأن الحرب في غزة؛ حيث وصلت الانقسامات إلى داخل الحزب الديمقراطي وظهرت على هيئة أسئلة حول ما إذا كان دعم إسرائيل لا يزال يحظى بمكانة داخل الحزب.