- خطة "مشروع شروق الشمس" لتحويل غزة: تهدف إلى تحويل غزة إلى مدينة عصرية بتكلفة 112.1 مليار دولار، مع التزام أميركي بـ60 مليار دولار. تشمل الخطة بناء ناطحات سحاب وشقق فاخرة، لكنها تفتقر لتفاصيل التمويل وأماكن إقامة النازحين. - التحديات والشكوك: تتضمن الشكوك حول موافقة حماس على نزع سلاحها، وهو شرط أساسي، وقدرة الولايات المتحدة على إقناع الدول الغنية بتمويل المشروع. - ردود الفعل والتوقعات: رغم التحديات، يرى مؤيدو المشروع أنه الخيار الأفضل، لكن الخطة تواجه انتقادات لكونها "حالمة" في ظل الوضع الأمني المتوتر.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الجمعة، إن فريقاً من الإدارة الأميركية بقيادة جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وضع مسودة مقترح لتحويل قطاع غزة المدمر إلى مدينة عصرية مزدهرة. ووفقاً لما نقلته الصحيفة الأميركية، تتضمن الخطة التي حملت اسم "مشروع شروق الشمس"، والمكونة من 32 صفحة من شرائح "باوربوينت"، صوراً لناطحات سحاب ساحلية إلى جانب رسوم بيانية وجداول تكاليف، وتحدد خطوات لنقل سكان غزة من الخيام إلى "الشقق الفاخرة"، و"من الفقر إلى الرخاء". ووُصِف العرض التقديمي بأنه "حساس ولكنه غير مصنف"، ولم يتطرق إلى تفاصيل الدول أو الشركات التي ستموّل إعادة إعمار غزة. كما لم يحدد بدقة أماكن إقامة مليوني فلسطيني نازح خلال فترة إعادة الإعمار.

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الولايات المتحدة عرضت الشرائح على دول مانحة محتملة، من بينها ما وصفوها بـ"دول خليجية ثرية" وتركيا ومصر. وذكرت الصحيفة أن بعض المسؤولين الأميركيين الذين راجعوا الخطة أبدوا شكوكاً جدية حول مدى واقعيتها، وأيضاً بشأن موافقة حركة حماس على نزع سلاحها "لكي تدخل الخطة حيز التنفيذ". وحتى في حال الموافقة، شكك المسؤولون في قدرة الولايات المتحدة على إقناع "دول غنية" بتحمّل تكاليف تحويل بيئة ما بعد الحرب الخطيرة إلى مدينة متطورة تقنياً.

ويعتقد مسؤولون أميركيون آخرون أن الخطة تقدم "الرؤية الأكثر تفصيلاً وتفاؤلاً" حتى الآن لما يمكن أن تبدو عليه غزة "إذا ألقت حماس سلاحها"، بحسب "وول ستريت جورنال". وقال ستيفن كوك، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، والذي زار إسرائيل مؤخراً لكنه لم يطلع على المسودة: "بإمكانهم إعداد كل الشرائح التي يريدونها. لا أحد في إسرائيل يعتقد أنهم سيتجاوزون الوضع الراهن، والجميع راضٍ بذلك". وأضاف: "لن يحدث شيء حتى تُسلّم حماس سلاحها. وحماس لن تُسلّم سلاحها، لذا لن يحدث شيء".

وعند سؤاله عن الأمر، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب يواصل مراقبة غزة وخطة السلام. وأضاف: "ستواصل إدارة ترامب العمل بجدّ مع شركائنا من أجل إرساء سلام دائم ووضع الأسس لغزة تنعم بالسلام والازدهار".

وبحسب ما نقلته الصحيفة الأميركية عن المسودة، سيبلغ إجمالي تكلفة المشروع 112.1 مليار دولار على مدى عشر سنوات، مع التزام الولايات المتحدة بدور "الداعم الرئيسي" بتقديم ما يقارب 60 مليار دولار من المنح والضمانات على الديون لجميع مسارات العمل المقترحة خلال تلك الفترة. وبذلك، ستتمكن غزة من تمويل العديد من المشاريع ذاتياً خلال السنوات اللاحقة من الخطة، و"سداد ديونها تدريجياً مع تحسن الأوضاع ودعم الصناعة المحلية والاقتصاد بشكل عام"، وفق المصدر نفسه.

وأفاد مسؤولون بأن كوشنر وويتكوف وكبير مساعدي البيت الأبيض جوش غرينباوم ومسؤولين أميركيين آخرين أعدّوا المقترح على مدار الأيام الخمسة والأربعين الماضية، مضيفين أنهم تلقوا آراء من مسؤولين إسرائيليين وأفراد من القطاع الخاص ومتعاقدين. وأوضح المسؤولون أنه في حال انطلاق المشروع، فإنهم يخططون لتحديث الأرقام ومراجعتها كل عامين تقريباً مع تقدم العمل.

وووفق الصحيفة، يصرّ مؤيدو المشروع على أن السماح لغزة بالبقاء من دون تطوير وترك أزمة إنسانية متفاقمة هما "بديل أسوأ بكثير"، مضيفين أنه من الأفضل تحقيق رؤية ترامب بتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". وتُشكل العقبات التي تعترض سبيل تطوير المنطقة تحديات هائلة. فبعد آلاف الغارات الإسرائيلية على غزة خلال حرب الإبادة التي استمرت عامين، تشير تقديرات المسؤولين إلى وجود نحو 10 آلاف جثة تحت 68 مليون طن من الأنقاض.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن المقترح يُقرّ في صفحته الثانية، بخط أحمر عريض، بأنّ إعادة إعمار غزة تعتمد على حماس لـ"نزع سلاحها وتفكيك جميع بنيتها وأنفاقها". وقال مسؤولون في إدارة ترامب إنّه إذا سمحت الظروف الأمنية، فبإمكانهم تنفيذ الخطة في غضون شهرين. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، يوم الجمعة، متحدثًا عن الوضع العام في غزة: "لن تستطيع إقناع أحد باستثمار أمواله في غزة إذا كان يعتقد أنّ حرباً أخرى ستندلع خلال سنتين أو ثلاث".

يشار إلى أن واشنطن طرحت العديد من المشاريع والمقترحات التي تتناول اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، والتي بدأت تقريباً منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وواجهت هذه المشاريع والمقترحات انتقادات عديدة كونها "حالمة وبعيدة عن الواقع" البائس الذي يرزح القطاع الفلسطيني تحته.