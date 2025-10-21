خصوم زهران ممداني يُسعّرون حملتهم ضدّه

- يواجه زهران ممداني حملة شرسة من خصومه الذين يتهمونه بدعم الإرهاب بسبب أصوله الهندية ودعمه للفلسطينيين، لكنه يستند إلى تزايد نفوذ التقدميين و"الديمقراطيين الاشتراكيين" في نيويورك. - تتصاعد المنافسة الانتخابية مع اقتراب موعد التصويت المبكر، حيث يواجه ممداني منافسة قوية من أندرو كومو وكورتيس سليوا، مع محاولات كومو لتصوير ممداني كخطر على المدينة. - يتعرض ممداني لهجمات بسبب صورة له مع إمام مسجد، لكنه يظل متقدماً في استطلاعات الرأي، مستفيداً من دعم "الديمقراطيين الاشتراكيين" وشعبيته المتزايدة.

رغم بنائه حملته الانتخابية على قاعدة صحيحة، وهي أن مدينة نيويورك أصبحت خارج السيطرة لجهة تحمل تكاليفها من قبل سكّانها "الأصليين"، أبناء المدينة الطبيعيين من الطبقات الوسطى، اخترع خصوم المرشح لمنصب عمدة نيويورك عن الحزب الديمقراطي زهران ممداني كلّ الشرور المُمكنة لشيطنته، أملاً في قلب استطلاعات الرأي التي لا تزال تمنحه الأفضلية على منافسيه، المستقل أندرو كومو، والجمهوري كورتيس سليوا. وبينما تدرج في الولايات المتحدة اليوم "موضةٌ" تجتاح عالم السياسة، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ يسهل نعت الخصوم، خصوصاً إذا كانوا مسلمين، بـ"دعم الإرهاب" الذي أصبح اسمه حركة "حماس"، يواجه ممداني هذه الحملة، وحملات أخرى، مرتكزاً على قاعدة تزايد نفوذ التقدميين داخل الحزب، وفي نيويورك تحديداً، وكذلك ذوي التوجهات "الديمقراطية الاشتراكية"، مستلهماً حملته من قصة صعود النادلة في منطقة "برونكس" ألكساندريا أوكاسيو كورتيز لتصبح نائبة عن الديمقراطيين في الكونغرس وتزداد شعبيتها، وصولاً لطرح اسمها داخل أجنحة الحزب اليسارية مرشحةً رئاسيةً في 2028.

استغل المعارضون لفوز ممداني صورة له مع إمام مسجد

اتحادٌ ضد زهران ممداني

وتستعر حملة انتخاب عمدة جديد لنيويورك مع اقتراب التصويت المبكر السبت المقبل (يوم التصويت مقرّر في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)، وتحمل الحملة أبعاداً سياسية إضافية نظراً لكون ممداني، وهو من أصول هندية، مسلماً ومتضامناً صريحاً مع الفلسطينيين. ووجد خصوم ممداني في ذلك فرصة للتصويب عليه، لا سيما أن الاستطلاعات قبل أيام قليلة من التصويت المبكر تمنحه هامش تقدم مُريحاً أمام كومو، الحاكم السابق لولاية نيويورك عن الحزب الديمقراطي، الذي واجه سابقاً اتهامات بسوء السلوك الجنسي. ورغم أن الجمهوريين لم يرحموا كومو سابقاً، لا سيما خلال فترة كورونا، حين شّن الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى هجوماً شرساً عليه بسبب الإغلاق، إلا أن عداء الطرفين تحول اليوم إلى زهران ممداني الذي يسعى لخلافة العمدة الحالي الديمقراطي إريك أدامز، ويلقّبه ترامب بـ"الشيوعي الصغير". ويجري التهويل من ممداني الذي فرض نفسه مرشحاً داخل حزبه رغم تحفظ الكثير من قيادات الحزب، على اعتبار أن فوزه قد يساهم في تفشي "الاشتراكية" في نيويورك.

وينتمي زهران ممداني إلى الحزب الديمقراطي وتيار "الديمقراطيين الاشتراكيين في أميركا" (DSA). وهذا التيار ليس حزباً، بل ينشط في الولايات، وازداد حضوره مع توسع شعبية السيناتور التقدمي بيرني ساندرز خلال السنوات الأخيرة. وبإمكان هذا التيار أن يحشد لدعم مرشحين ديمقراطيين يتناسبون مع أجندته. وبحسب "الديمقراطيين الاشتراكيين"، كما ذكرت شبكة سي أن أن الأميركية أمس الاثنين، فإن أعداد المنتسبين إليه في نيويورك ازدادت خلال صعود ممداني.

واضطر كومو للتماهي مع حملة ممداني التي تحمل أهداف تجميد ارتفاع تكاليف السكن في نيويورك، وخفض أسعار السلع الأساسية، وتأمين وسائل نقل مجانية وسريعة، وغير ذلك لتهيئة ظروف استعادة اقتصاد الرعاية الاجتماعية الذي فقدته المدينة منذ عقود، والتي أصبحت اليوم مثالاً للرأسمالية المتوحشة. لكن كومو يرى أن المدينة يجب أن تتجنب الوقوع في فخّ "الاشتراكية"، واتهم ممداني في المناظرة بينهما التي أجريت الخميس الماضي، بمشاركة سليوا، الذي يملك فرصاً ضئيلة جداً للفوز، بأنه يدعم الفلسطينيين "من النهر إلى البحر"، وهو الشعار الذي يستغلّه المؤيدون لإسرائيل، وكومو واحد منهم (رغم اعتبار تقارير إعلامية أخيراً أنه بدّل لهجته قليلاً لكسب ود المتعاطفين مع الفلسطينيين في المدينة قبيل الانتخابات)، لتصوير الصراع خطراً وجودياً على دولة الاحتلال ومحاولة لإزالتها، حيث يمثل ذلك، وفق دعايتهم، عداء للسامية.

يعدّ منصب عمدة نيويورك من أهم المناصب المحلية في الولايات المتحدة

جي دي فانس يتدخل

واستغل الكارهون لوصول ممداني إلى المنصب صورة كان قد نشرها الأسبوع الماضي على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه بالإمام سراج وهّاج، من مسجد التقوى في بروكلين، لتنهال الهجمات والانتقادات له من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين على حدّ سواء، ووصل ذلك إلى حدّ تدخل نائب ترامب جي دي فانس شخصياً، متهماً وهّاج بالضلوع في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وبأنه أحد المشاركين (غير المدانين) بالتخطيط للهجوم، الذي كان أودى بحياة ستة مواطنين من المدينة. وكتب فانس على إكس: "لقد تمّ إعلامي من مصادر موثوقة بأن الديمقراطيين يعارضون أي نوع من العنف السياسي، ولذلك فإني أتطلع إليهم لكي يدينوا جماعياً زهران ممداني لأنه يشارك حملته مع متآمر في التخطيط لهجوم إرهابي أدى إلى مقتل ستة نيويوركيين". وتصف النائبة عن الحزب الجمهوري إليز ستيفانيك ممداني بـ"الجهادي".

ويعدّ منصب عمدة نيويورك من أهم المناصب المحلية في الولايات المتحدة، والذي يحمل أبعاداً تتخطى الخدماتية، في مدينة يتهمها الجمهوريون، وترامب الذي كان قد نقل مقر إقامته منها، بأنها أصبحت معقلاً لليساريين. لكن المدينة التي تصوّت للديمقراطيين تاريخياً، كما ولايتها، باتت غارقة في أزمة التضخم، وأصبح الغلاء فيها معضلة تعصى على الحلّ، لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة. ورغم أن المواطنين من أصول أفريقية في نيويورك على علاقة جيّدة بكومو، إلا أن ممداني بدأ يكتسب أصواتاً متزايدة في صفوفهم، وفق تقرير "سي أن أن". وبحسب آخر استطلاع رأي لشبكة فوكس نيوز، نشر الخميس الماضي، فإن ممداني يتقدم في السباق بفارق 21 نقطة عن كومو (49% مقابل 28%)، فيما حصل سليوا على (13%) من الأصوات. وليس معروفاً ما إذا كان الأخير، أو داعموه، سيجيّرون أصواتهم لكومو لقطع الطريق على وصول ممداني للمنصب. ويملك كومو، بحسب الاستطلاع، شعبية كبيرة لدى المستقلين (44%).

وحتى الآن، لم يعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بالكونغرس حكيم جيفريز دعمه لممداني، الذي فاز بترشيح الحزب للمنصب في انتخابات تمهيدية أجريت في يونيو/ حزيران الماضي. وقال جيفريز أخيراً إنه سيتحدث مرة أخرى مع مرشح الحزب قبيل بدء التصويت المبكر، معتبراً أن ما أدى إلى فوز الأخير في الانتخابات التمهيدية بناؤه حملته على غلاء الأسعار. لكن وفق تقرير "سي أن أن"، أمس، نقلاً عن غوستافو غورديلو، من تيار "الديمقراطيين الاشتراكيين"، وأحد المتحمسين للتصويت لممداني، فإن أحد أسباب تقدم التيار الداعم لممداني في المدينة هو "فراغ القيادة" داخل الحزب الديمقراطي.