- تصاعدت التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة القضائية بعد تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضد رئيس المحكمة العليا، مما أثار إدانات وتحذيرات بشأن سلامة القضاة واستقلالية القضاء. - نشر 143 قاضيًا رسالة مفتوحة لدعم رئيس المحكمة، محذرين من خطورة الخطاب التحريضي الذي يهدد ثقة الجمهور بالجهاز القضائي ويقوض مبدأ الرقابة القضائية المستقلة. - امتد الجدل إلى الساحة السياسية والاقتصادية، مع انقسام داخل الحكومة، وسط مخاوف من محاولات إضعاف القضاء مع اقتراب الانتخابات.

تصاعدت حدة المواجهة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة القضائية على نحو غير مسبوق، عقب تصريحات شديدة اللهجة أطلقها وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش ضد رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، بلغت حد التهديد الصريح باستخدام العنف. وقد أثارت هذه التصريحات موجة واسعة من الإدانات والتحذيرات داخل الأوساط القضائية والسياسية والاقتصادية في إسرائيل، وسط مخاوف متزايدة من تهديد سلامة القضاة.

وكان سموتريتش قد وصف خلال اجتماع لكتلته البرلمانية رئيس المحكمة العليا بأنه "مغال في نرجسيته، عنيف، لا يقبل التعدد، يسرق الديمقراطية الإسرائيلية ويعيش في حالة متطرفة من انعدام الوعي"، مضيفا أن "النتيجة ستكون أننا سندوسه اضطرارا، لا عن رغبة". ورفض وزير المالية الإسرائيلي لاحقا التراجع عن أقواله، معتبرا أنه "لا يمكن استخدام كلمات ألطف للتعبير عن الألم والإحباط من ممارسات المحكمة العليا تجاه الحكومة والشعب".

في أعقاب هذه التصريحات، نشر 143 قاضيا، من بينهم رؤساء سابقون للمحكمة العليا، رسالة مفتوحة أعربوا فيها عن دعمهم لرئيس المحكمة العليا وتحذيرهم من خطورة الخطاب التحريضي المتصاعد. ووقع على الرسالة القضاة السابقون أهارون باراك، دوريت بينيش، وإستر حايوت، مؤكدين أن ما يجري لم يعد خلافا سياسيا، بل حملة تحريض ممنهجة تتسم بالعنف اللفظي والإهانة والتشهير، وتستهدف تقويض مكانة القضاء وتحويله إلى هدف مشروع للهجوم.

وأشار الموقعون إلى أن هذه الحملة "تجاوزت الخط الأحمر"، لا سيما عندما فُهم من أقوال وزير في الحكومة تحريض فعلي على أعمال عنف حقيقية ضد رئيس المحكمة العليا، وحذروا من أن استمرار هذا المسار يهدد ثقة الجمهور بالجهاز القضائي، ويقوض مبدأ الرقابة القضائية المستقلة، ما قد يفتح الباب أمام سلطة تعسفية وقمعية، ويقود إلى "انهيار عميق للحلم الصهيوني".

وأكد القضاة السابقون أنهم يشعرون بوجود خطر حقيقي وفوري على سلامة رئيس المحكمة العليا، مطالبين أجهزة إنفاذ القانون بضمان أمنه وسلامته، وكذلك أمن جميع قضاة إسرائيل، ودعوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى التحرك الفوري، وبكافة الوسائل المتاحة، لوضع حد للتحريض ضد السلطة القضائية ورئيسها. كما أصدرت السلطة القضائية بيانا رسميا أكدت فيه أن التهديدات الموجهة إلى القضاة لا تندرج ضمن أي نقاش عام مشروع، بل تمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تأجيج خطاب العنف والتحريض.

في موازاة ذلك، رد رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، برسالة وجهها إلى موظفي الجهاز القضائي، قال فيها إن عشرات القضاة والمسؤولين القضائيين تواصلوا معه للتعبير عن شعورهم بالإهانة الشخصية والأذى الذي لحق بهم جراء التصريحات. وأوضح عميت أن هذه الأقوال، رغم تجاوزها خطا أحمر في نظره، لن تثنيه عن أداء مهامه، مؤكدا أنه سيواصل قيادة السلطة القضائية "بحكمة وروح رسمية، انطلاقا من التزام كامل بخدمة الجمهور". وأضاف أن التصريحات لم تستهدفه شخصيا فحسب، بل هدفت إلى المس بالمؤسسة القضائية برمتها وبكل العاملين فيها.

ولم يقتصر الجدل على الساحة القضائية، بل امتد إلى النظام السياسي والاقتصادي. فقد وصف رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان تهديد سموتريتش بأنه "ليس سياسة، بل سلوك من عالم الجريمة"، محذرا من أن إسرائيل تواجه "عصابة إجرامية" على حد تعبيره.

من جهته، حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من خطورة الخطاب العنيف، معتبرا أن استخدام تعبيرات مثل "الدهس" ضد رئيس المحكمة العليا أمر مقلق وخطير، داعيا المسؤولين المنتخبين إلى الالتزام بلغة مسؤولة ونظيفة. أما رئيس نقابة المحامين عميت باخر، فذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن سموتريتش "كسر رقما قياسيا جديدا في التحريض"، مطالبا بفتح تحقيق جنائي فوري ضده، ومحملا الحكومة ورئيسها المسؤولية السياسية والأخلاقية عن أي تصعيد قد يؤدي إلى إراقة الدماء.

في المقابل، خرج وزير الاتصالات شلومو كرعي للدفاع عن سموتريتش، داعيا إلى ترجمة أقواله إلى أفعال، ومهاجما المحكمة العليا وقراراتها، في موقف عكس عمق الانقسام داخل الحكومة نفسها، وساهم في تأجيج المخاوف من نية السلطة التنفيذية المضي قدما في مواجهة مباشرة مع الجهاز القضائي.

وتأتي هذه الأزمة في سياق صراع أوسع بين حكومة نتنياهو والجهاز القضائي، إذ تنظر أطراف مركزية في الائتلاف الحاكم إلى المحكمة العليا باعتبارها معقلا للنخب الليبرالية التي تعيق "إرادة الناخبين". في المقابل، يرى أنصار القضاء أن المحكمة تشكل خط الدفاع الأخير في وجه الشعبوية الحكومية التي تهدد حقوق الأقليات ومبادئ سيادة القانون.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اتخذت المحكمة العليا سلسلة قرارات زادت حدة التوتر، من بينها تجميد تحويل مليار شيكل إلى مدارس دينية لا تدرّس المناهج الأساسية، ووقف خطوات لإغلاق إذاعة الجيش، ومنع تعيين مفوض الخدمة المدنية دون إجراءات تنافسية، فضلا عن انتقادات لطريقة تعامل الحكومة مع مسألة التحقيق في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد دفعت هذه القرارات حلفاء نتنياهو إلى وصف القضاة بـ"مجموعة خطيرة من مثيري الحرائق".

وفي السياق نفسه، حذر قانونيون إسرائيليون من تجدد مساعي الحكومة لإضعاف القضاء، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات، بما يعيد إلى الواجهة الصراع الذي فجر موجة احتجاجات واسعة خلال عام 2023، قبل أن تتوقف مؤقتا عقب هجوم السابع من أكتوبر والحرب متعددة الجبهات التي تلته. وفي ظل هذا المناخ، تبدو المخاوف من انزلاق الخطاب السياسي إلى مستويات أكثر خطورة، بما في ذلك تهديد سلامة القضاة، حاضرة بقوة في المشهد الإسرائيلي.