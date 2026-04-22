خسائر متوقعة في لندن لحزب العمال الحاكم بالانتخابات المحلية

- توقع استطلاع للرأي هزيمة غير مسبوقة لحزب العمال الحاكم في لندن منذ خمسة عقود، مع مكاسب كبيرة لحزبي الخضر والإصلاح. - الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو قد تشهد توسع خسائر حزب العمال لتشمل مجالس محلية أخرى خارج لندن، حيث يتوقع أن يحصل الحزب على أعلى نسبة تصويت في 15 بلدية فقط. - نتائج الاستطلاع تشير إلى تحديات كبيرة تواجه الحزب الحاكم وزعيمه كير ستارمر، مع تزايد نفوذ الأحزاب الشعبوية في بريطانيا وأوروبا.

قدّر استطلاع للرأي، نُشر اليوم الأربعاء، أنّ حزب العمال الحاكم في بريطانيا سوف يُمنى بهزيمة في الانتخابات المحلية في لندن، ستكون غير مسبوقة منذ خمسة عقود. وتوقع الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة يوغوف لمصلحة شبكة سكاي نيوز وموقع بوليتيكو، أن يحقق حزبا الخضر والإصلاح مكاسب كبيرة في العاصمة البريطانية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية في بريطانيا في 7 مايو/ أيار المقبل، وسط توقعات بأن تتسع خسائر حزب العمال لتشمل مجالس محلية أخرى خارج لندن. ووفق نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة من الناخبين في بلديات لندن الـ32، فإن الحزب سيحصل على أعلى نسبة تصويت في 15 بلدية فقط، أي أقل بست بلديات مقارنة بانتخابات عام 2022.

وتشير النتائج أيضاً إلى أن حزب الخضر سوف يستحوذ على جزء من القاعدة التصويتية التي يتمتع بها حزب العمال منذ عقود، ما يمكنه من حيازة أعلى نسبة تصويت في أربع بلديات. أما حزب الإصلاح اليميني، فمن المتوقع أن يحصل على أعلى نسبة تصويت في ثلاث بلديات.

وقال موقع بوليتيكو إن نتائج الاستطلاع تقدم مزيداً من الأدلة على حجم التحدي الذي يواجه الحزب الحاكم في بريطانيا وزعيمه، رئيس الحكومة كير ستارمر، في بعض معاقله الأكثر أهمية قبل انتخابات السابع من مايو في جميع أنحاء إنكلترا واسكتلندا وويلز. وأضاف الموقع، الذي وصف حزبي الخضر والإصلاح بأنهما "شعبويان"، أن هذا التحدي يتزامن مع محاولات أحزاب الوسط في جميع أنحاء أوروبا صدّ تيار الشعبويين من اليسار واليمين.