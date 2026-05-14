خسائر الولايات المتحدة في الحرب على إيران: 17 طائرة و25 مسيّرة

- خسائر الطائرات المقاتلة والهجومية: فقدت الولايات المتحدة أربع طائرات "إف-15" وواحدة "إف-35" وواحدة "A-10" خلال العمليات ضد إيران، مع نجاة الطيارين. - خسائر الطائرات الداعمة واللوجستية: تعرضت سبع طائرات "KC-135" لحوادث، منها تحطم في العراق وهجوم إيراني على قاعدة الأمير سلطان، وتضررت طائرة "E-3 Sentry" ودُمرت طائرتان "MC-130J". - خسائر الطائرات دون طيار: فقدت الولايات المتحدة 24 طائرة "MQ-9" وتحطمت "MQ-4C"، وتضررت مروحية "HH-60W". إجمالي الإنفاق بلغ 29 مليار دولار.

نشرت دائرة الأبحاث في الكونغرس تقديراً للخسائر الأميركية من الطائرات في الحرب على إيران التي بدأت في نهاية فبراير/شباط، قبل أن تتراجع الهجمات في ظل وقف إطلاق النار منذ الثامن من إبريل/نيسان، وبلغ إجمالي الطائرات التي تعرضت للضرر، أو فُقدت أو دُمّرت، نحو 42 طائرة، من بينها طائرات دون طيار.

ولم تصدر وزارة الحرب الأميركية أي تقييم شامل للخسائر، وإن كانت قد أعلنت هذا الأسبوع أن إجمالي الإنفاق على الحرب يُقدَّر بـ29 مليار دولار، ليس من بينها الخسائر في القواعد الأميركية في منطقة ودول الشرق الأوسط، وذلك بعد تقديرات سابقة في إبريل بإنفاق 25 مليار دولار.

وفي ما يلي تفاصيل الخسائر الأميركية من الطائرات:

4 طائرات "إف-15 سترايك إيغل"

في الثاني من مارس/آذار 2026، أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن فقدان ثلاث طائرات من طراز "إف-15" بنيران صديقة فوق الأجواء الكويتية، وتمكن أفراد الأطقم الجوية من القفز بالمظلات بسلام. وفي الخامس من إبريل، أعلنت عن إسقاط وتدمير طائرة من الطراز نفسه أثناء عمليات قتالية في الأجواء الإيرانية، وتم إنقاذ الطاقم المكون من فردين في عملتين منفصلتين للبحث والإنقاذ.

أضرار بطائرة "إف-35"

كشف تقرير بتاريخ 19 مارس، عن أضرار لحقت بإحدى طائرات إف 35 (F-35E أثناء عمليات قتالية في الأجواء الإيرانية.

طائرة هجوم أرضي A-10

في مؤتمر صحافي عُقد بتاريخ السادس من إبريل، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين إن "نيران العدو أصابت في الثالث من إبريل إحدى طائرات A-10 التي تحطمت ودُمّرت أثناء عملية البحث والإنقاذ، وتمكن الطيار من القفز بالمظلة".

7 طائرات للتزود بالوقود من طراز KC-135

في 12 مارس 2026، أفادت القيادة المركزية الأميركية بأن طائرتين من طراز KC-135 تعرضتا لحادث فوق المجال الجوي لإحدى الدول، حيث تحطمت إحدى الطائرتين في العراق، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها الستة، أما الطائرة الثانية فقد نفذت هبوطاً اضطرارياً في موقع غير معلن في المنطقة.

كما نقل التقرير أنه بتاريخ 14 مارس، نشر عن تضرر خمس طائرات من طراز KC-135 وهي على الأرض في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، وذلك أثناء هجوم إيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

طائرة من طراز E-3 Sentry (نظام الإنذار والسيطرة الجوي المبكر)

نقل رصد الدائرة عن تقرير صحافي بتاريخ 28 مارس أن طائرة واحدة من طراز E-3 تضررت وأصيبت في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، وذلك أثناء هجوم إيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة، قبل أن يشير تقرير آخر هذا الشهر إلى أنها كانت في ممر أرضي دون حماية، ما سهل إصابتها.

طائرتان من طراز MC-130J للعمليات الخاصة

نقل رصد الدائرة أنه خلال عملية البحث والإنقاذ الخاصة لإنقاذ الطيار الأميركي داخل الأراضي الإيرانية في إبريل، دمّرت القوات الأميركية عمداً طائرتين من طراز MC-130J، وهما على الأرض، بعدما سقطتا وأصبح من المستحيل إقلاعهما، وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أشار بالفعل إلى تدمير بعض المعدات على الأرض لمنع استيلاء الإيرانيين عليها.

مروحية من طراز HH-60W المخصصة للبحث والإنقاذ القتالي

في السادس من إبريل، قال كين، في مؤتمر صحافي، إن مروحية من طراز HH-60W تعرضت لأضرار بسبب نيران الأسلحة الخفيفة، أثناء عملية إنقاذ أحد طياري طائرة "إف-15" التي سقطت داخل إيران.

24 طائرة دون طيار مسيّرة من طراز MQ-9

تُعدّ هذه الطائرات دون طيار متوسطة الارتفاع، وطويلة التحمّل. ونقل الرصد عن تقرير صحافي بتاريخ التاسع من إبريل أن الجيش الأميركي خسر 24 طائرة مسيّرة من طراز MQ-9، منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران.

طائرة دون طيار من طراز MQ-4C

نقل تقرير عن وثيقة تابعة للبحرية الأميركية تحطم طائرة مسيّرة دون طيار من طراز MQ-4C، وذلك أثناء حادث عملياتي. ويُعدّ هذا النوع من الطائرات المسيّرة عالي الارتفاع وطويل التحمّل.