خريطة انتشار مقاعد القوى المسلّحة في البرلمان العراقي

- حصلت الفصائل المسلحة على نحو ثلث مقاعد البرلمان العراقي، حيث استفادت من نفوذها في مناطق انتشارها العسكري لتعزيز حضورها السياسي، مثل نينوى وصلاح الدين وديالى. - دخول الفصائل المسلحة إلى البرلمان يعقد تشكيل الحكومة، حيث تمتلك قدرة تفاوضية عالية بفضل أذرعها المسلحة، مما يفرض على الأطراف الأخرى التوصل إلى تفاهمات لضمان الاستقرار. - في نينوى، يعكس حصول الفصائل على ثلث المقاعد نفوذها، مما يعزز موقفها في البرلمان والحكومة المقبلة، مع تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة.

في سابقة ما زالت محط اهتمام العراقيين منذ أسبوعين، حصلت الفصائل المسلحة في العراق على نحو ثلث مقاعد البرلمان العراقي الجديد، وذلك بعد انتخابات شاركت فيها أكثر من 20 جماعة وفصيل مسلح عبر أجنحة سياسية شكلتها حديثا، وشخصيات مرتبطة بها دخلت ضمن تحالفات وقوائم ائتلاف "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري.

"قوى السلاح"، التي سيكون لها حضور هو الأول من نوعه في البرلمان الجديد، حيث حصلت على نحو 90 مقعدا من أصل 329 تمثل مجموع مقاعد البرلمان العراقي، وفق ما أفرزته النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات الأسبوع الماضي، حصلت على قسم من تلك المقاعد في مناطق نفوذها المسلح بمناطق شمال وغرب ووسط العراق.

وحصلت جماعة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي على 28 مقعداً داخل البرلمان، تليها منظمة "بدر" بزعامة هادي العامري بـ18 مقعدا، من بينها مقعدان في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، حيث تنشط الجماعة عسكريا هناك.

بالتتابع تأتي قائمة رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض بواقع عشرة مقاعد انتخابية، والتي حملت اسم قائمة "عطاء"، تليها "حقوق"، التابعة لـ"كتائب حزب الله"، بواقع ستة مقاعد، بينما حصلت قائمة فصيل "آراك" الذي يتزعمه القيادي في "كتائب الإمام علي" محمد الباوي على ثلاثة مقاعد، وحصل تحالف "خدمات" بزعامة شبل الزيدي على تسعة مقاعد، كما حصلت كتلة "سند" بزعامة أحمد الأسدي، وهو وزير العمل وقائد "كتائب جند الإمام"، على أربعة مقاعد ضمن تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتوزعت مقاعد أخرى على فصائل أخرى عبر شخصيات شاركت في تحالفات وائتلافات متفرقة، من ضمنها "ائتلاف الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى "تحالف قوى الدولة" الذي يتزعمه عمار الحكيم، وتقدر المقاعد المتفرقة بنحو سبعة مقاعد.

وحصلت أيضا سرايا عاشوراء "أبشر يا عراق" على أربعة مقاعد، فيما حصلت مليشيا "بابليون" بزعامة ريان الكلداني على مقعدين، و"حشد الشبك" بزعامة وعد القدو على مقعد واحد، وقوى أخرى تمثل واجهات لفصائل مسلحة على ما يقرب من عشرة مقاعد برلمانية.

وبالرغم من عدم توصيف بعض الجهات السياسية بأنها واجهات للفصائل المسلحة، إلا أنها تمتلك علاقة وثيقة جدا بالفصائل من جهة وإيران من جهة أخرى، كائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي والذي حصد 29 مقعدا.

وحصلت الجماعات المسلحة على مقاعد في مناطق انتشارها العسكري، وهي مناطق ذات غالبية سنية تفرض وجودا عسكريا فيها، مثل نينوى وعاصمتها الموصل، وصلاح الدين وعاصمتها تكريت، وديالى وعاصمتها بعقوبة، وكركوك وعاصمتها مدينة كركوك، إلى جانب مناطق حزام بغداد وشمال بابل.

عملية شديدة التعقيد

وعن مدى تأثير قوى السلاح العراقية في رسم المشهد السياسي واختيار الحكومة المقبلة، يرى الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي أن حصول القوى السياسية العراقية التي تمتلك السلاح على ما يقارب ثلث مقاعد البرلمان "سيجعل تشكيل الحكومة عملية شديدة التعقيد".

ويضيف التميمي أن "هذه القوى السياسية ورغم دخولها عبر بوابة السياسة، ما زالت تحتفظ بأذرع مسلّحة تمنحها قدرة تفاوضية أعلى من الأحزاب التقليدية، سواء في توزيع الوزارات أو في رسم الخطوط العامة للسياسات الأمنية".

وأوضح الباحث العراقي في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "من الناحية الواقعية لن تكون هناك حكومة من دون تفاهمات مع القوى التي تمتلك السلاح، وهو ما يعني أنها ستسعى لضمان نفوذ داخل مفاصل الدولة، خصوصاً في الوزارات الأمنية أو الخدمية ذات التأثير، وفي المقابل، ستجد الأطراف الأخرى نفسها مضطرة لقبول نوع من "التسويات" بدل الدخول في صدام قد يهدد الاستقرار".

وعن مستقبل السلاح في البلاد، رجح التميمي عدم حسمه بسهولة رغم الضغط الأميركي، إذ إن وجود تمثيل كبير للفصائل المسلحة داخل البرلمان يمنحها شرعية سياسية تُصعّب على أي حكومة فرض حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، لافتا إلى إمكانية أن يشهد العراق خطوات تنظيمية أو محاولات دمج محدودة، "لكن من غير الواقعي توقع تفكيك شامل للسلاح غير الرسمي في المدى القريب".

قوى السلاح تحصد ثلث مقاعد نينوى

ولم يقتصر الثقل البرلماني لقوى الفصائل المسلحة على مناطق وسط وجنوب العراق ذات الغالبية العربية الشيعية، بل امتد للمناطق السنية، كما يشير مدير مركز "رصد للدراسات" محمد غصوب، الذي أشار إلى أن القوى المسلحة حصلت في محافظة نينوى على ثلث المقاعد المخصصة للمحافظة والبالغة 34 مقعدا.

وقال غصوب في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "نتائج الانتخابات كانت مخيبة لآمال الطامحين للتغيير عبر الانتخابات لأنها جاءت لتكرس سلطة الأحزاب الحاكمة منذ عشرين عاما، كما عززت موقف القوى السياسية التي تمتلك الأذرع المسلحة بسبب ما تمتلكه من نفوذ وسلاح ومال استطاعت من خلاله التأثير على اختيار الناخبين".

وأوضح أن الانتخابات العراقية عادة ما ترسم بريشة الفنان الماهر الذي يتقن خلق صورة تضمن نفوذ أحزاب السلطة ذاتها، وكذلك أحزاب الفصائل المسلحة التي هيمنت على نينوى بعد استعادة السيطرة عليها من داعش عام 2017، وأشار إلى أن نينوى ووفقا للنتائج التي أعلنت ستشهد واقعا سياسيا لا يختلف عن الواقع الذي عاشته خلال السنوات الماضية، وربما سيتجه نحو الأسوأ، نتيجة غياب التمثيل الحقيقي للمحافظة في بغداد ووصول نواب من المحافظة لا يمثلون إلا موقف الأحزاب والفصائل المسلحة.

وفي نينوى حصلت القوى التي تمتلك فصائل مسلحة على 11 مقعدا من أصل 34 مقعدا، إذ حصل تحالف السوداني الذي يعد أحد أطراف الإطار التنسيقي مع الفصائل المسلحة المنضوية معه على أربعة مقاعد، وحصلت منظمة بدر على مقعدين، وبابليون والقضية الأيزيدية القريبة من الفصائل المسلحة الأيزيدية في سنجار على مقعدين لكل منهما، وحشد الشبك على مقعد واحد.

وساعدت القوى السياسية التي تمتلك الفصائل المسلحة على كسب أكثر من عشرة مقاعد برلمانية في نينوى نتيجة لنفوذها وهيمنتها على العديد من مناطق المحافظة، فمناطق شرق الموصل تخضع لسلطة الحشود المسلحة "لواء 50 التابع لريان الكلداني" و"لواء 30 التابع لحشد الشبك والقريب من حركة بدر"، فيما تنتشر ألوية عديدة من الحشد العشائري في المحافظة والتي تتبع لقوى وشخصيات سياسية منخرطة في تحالف العقد الوطني بزعامة فالح الفياض، أما قضاء سنجار فهو الآخر يخضع لسيطرة مليشيا "حماية سنجار"، المعروفة اختصارا بـ"اليبشة"، والمتحالفة مع حزب العمال الكردستاني.

الفصائل بعد وصولها للسلطة

ويتفق بجزء كبير مع ما سبق المحلل السياسي مجاهد الطائي، إذ يؤكد أن قوى السلاح التي بدأت بعد مرحلة الحرب على داعش بالهيمنة على البرلمان والحكومة، ستبقى حاضرة وبقوة في البرلمان والحكومة المقبلين.

وقال الطائي لـ"العربي الجديد"، إن "تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة أثر على الوضع العراقي، ولكن ليس عبر إنهاء دور الفصائل المسلحة السياسي كما كان يتوقع الكثيرون"، مبينا أن تلك الفصائل والقوى السياسية التي تمثلها ترى في السلطة الهدف الأول وكانت تستخدم شعارات المقاومة ومواجهة الهيمنة الأميركية من أجل الوصول لهدفها، مستبعدا أن تغامر تلك القوى في المرحلة المقبلة وتتحرك بعيدا عن السياق الأميركي، الأمر الذي قد يفقدها السلطة التي لطالما سعت للسيطرة عليها.

ولفت إلى أن درس حكومة عادل عبد المهدي وإسقاطها بعد تصعيد الجهات المسلحة العراقية مع الولايات المتحدة سيكون حاضرا في الحكومة المقبلة، ما يعني أن قوى السلاح ستتجنب التصعيد المقبل مع الجانب الأميركي.

ووفقا لنظام توزيع المناصب بناء على الحصص داخل المكون نفسه، فإن كل كتلة تملك سبعة مقاعد برلمانية ستكون لها وزارة أو منصب بالحكومة، والأقل منها ستكون لها مناصب الأجهزة والهيئات العامة والمؤسسات المستقلة، مثل أجهزة المخابرات، والأمن الوطني، وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة الإعلام والاتصالات، وهيئة الحج، والأوقاف، وهيئة التصنيع الحربي، وهيئة المنافذ الحدودية، ووكلاء الوزراء والمدراء العامين، ما يعني أن هذه الجماعات المسلحة ستحصل على مناصب تنفيذية داخل الدولة العراقية، إلى جانب وجودها في "الحشد الشعبي".