خريطة الضربات الأميركية على إيران الليلة الماضية

- شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية دقيقة ضد مواقع إيرانية في مضيق هرمز لتعطيل قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية، مع تأكيد الرئيس ترامب على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران رغم الحصار البحري. - أفادت وكالات الأنباء الإيرانية بوقوع انفجارات في مناطق متعددة، بما في ذلك بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم، مع تسجيل إصابات في أميديه وتصادم بحري في المضيق. - أكد ترامب أن القادة الإيرانيين عاجزون عن الرد على الضربات، وأعلن عن استئناف الحصار البحري، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستُعرف كـ"حُرّاس مضيق هرمز".

شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات ضد إيران على خلفية الصراع في مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً استراتيجياً للاقتصاد العالمي، رغم تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال "ممكناً".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف العسكرية المحددة التي استهدفتها القوات الأميركية في إيران؟ ما هي تداعيات هذه الضربات على الاقتصاد العالمي حسب النص؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، فجر اليوم الثلاثاء، أنها أتمّت أحدث موجة من الضربات ضد إيران اليوم عند الساعة 10:15 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. وأضافت أنها خلال الهجمات التي استمرت خمس ساعات، ضربت القوات الأميركية أهدافاً عسكرية في مختلف أنحاء إيران، بما في ذلك بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس، بهدف مواصلة إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية. وقالت إنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد منظومات الدفاع الساحلي الإيرانية، ومواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة، والقدرات البحرية.

بوشهر تشابهار جاسك كنارك بندر عباس كيش قيش جم مضيق هرمز خريطة أحدث الضربات الأميركية على إيران

وكان ترامب قال قبل ذلك بقليل إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة" الليلة بعدما أعلن في وقت سابق إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في منطقة مضيق هرمز التي تشهد ضربات على نطاق غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار في إبريل/نيسان، في حرب لا تزال تداعياتها تهزّ الاقتصاد العالمي. وصرح دونالد ترامب في مقابلة مع المذيع هيو هيويت "سنضربهم بقوة الليلة، وسنضربهم بقوة غداً".

من جهتها، أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية بدوي أربعة انفجارات جديدة قرب بندر عباس، المدينة الساحلية الواقعة في جنوب إيران والمطلة على مضيق هرمز. وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في محافظة هرمزغان الساحلية، مشيرة إلى وقوع عدة انفجارات في بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم. وأضافت أن دوي الانفجارات في بعض مناطق المحافظة يمكن أن يعود إلى اشتباكات في البحر ومضيق هرمز. بدورها، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة جم في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

من جهتها، أعلنت السلطات المحلية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران أن الهجوم الأميركي فجر اليوم على مدينة أميديه في المحافظة خلف أربع إصابات. كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بوقوع تصادم بحري في مضيق هرمز، فجر اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية اصطدام سفينة شحن بضائع بسفينة أخرى في عرض البحر شمال جزيرة قشم. وأضافت أنه عقب الحادث، نسق مركز البحث والإنقاذ البحري في محافظة هرمزغان لإرسال قاطرة وسفينة إرشاد إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أنه لحقت بسفينة الشحن التي كانت تحمل طاقما مكونا من 23 فرداً لحالة طوارئ، أضرار جسيمة في منتصف هيكلها وتسرب المياه إليها، مما دفع قائد السفينة إلى إصدار أوامر بإخلائها. وتابعت الوكالة أن مركز البحث والإنقاذ البحري الإيراني تمكن من إجلاء جميع أفراد الطاقم الأجانب بسلام، ونقلهم إلى جزيرة قشم الإيرانية.

واعتبر ترامب أن القادة الإيرانيين "لا يمكنهم فعل أي شيء مطلقا حيال" الضربات "ليس لديهم أي شيء آخر في مصلحتهم سوى ألسنتهم السليطة". لكن في الوقت نفسه، أكد ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي أن الاتفاق مع إيران "ما زال ممكناً". وكان ترامب قال على منصته "تروث سوشال"، بعد سلسلة ضربات ليلية هدفت بحسب "سنتكوم" إلى منع إيران من مهاجمة السفن، "ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعداً باسم ’حُرّاس مضيق هرمز". كما أعلن إعادة فرض الحصار على إيران "وقد سُمّي كذلك لأنه يمنع فقط السفن أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج".

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وأعلن الجيش الأميركي الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية الثلاثاء الساعة 20:00 توقيت غرينيتش. لاحقاً، قال الرئيس الأميركي إنه سيوجّه خطاباً إلى الأمة الخميس عبر التلفزيون. ولم يكشف ترامب ما سيتناوله الخطاب، كما تعذّر الحصول من البيت الأبيض على الفور على أي تفاصيل. ويعود آخر خطاب رئيسي وجّهه ترامب إلى الأمة عبر التلفزيون إلى الأول من إبريل، حين قدّم أول تبرير علني متكامل للحرب مع إيران بعد أكثر من شهر على بدء الضربات العسكرية الأميركية الإسرائيلية.

(فرانس برس، العربي الجديد)