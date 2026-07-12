خريطة الأهداف في ثالث الهجمات الأميركية على إيران خلال أسبوع

- شهدت إيران مواجهات مع الولايات المتحدة في مضيق هرمز، حيث استهدفت الهجمات الأمريكية ست محافظات إيرانية، مما أدى إلى دمار في البنية التحتية العسكرية دون وقوع إصابات بشرية مؤكدة. - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 300 هدف عسكري إيراني ردًا على هجمات إيرانية على سفينة تجارية، بينما أغلقت بحرية الحرس الثوري الإيراني المضيق. - ردًا على الهجمات، استهدف الحرس الثوري الإيراني قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومراكز لوجستية في عُمان، محذرًا من ردود أشد قسوة إذا استمر العدوان الأمريكي.

شهدت إيران، الليلة الماضية، للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، مواجهات ليلية مع الولايات المتحدة على خلفية الصراع في مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً استراتيجياً للاقتصاد العالمي. وطاولت الهجمات الأميركية على إيران ست محافظات؛ ثلاث منها ساحلية، هي بوشهر وهرمزغان جنوبي البلاد، وخوزستان جنوب غربيها، فضلاً عن محافظة لرستان غربي البلاد والمحافظة الوسطى.

وأعلنت السلطات المحلية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران تعرّض مناطق في مدن هنديجان وماهشهر وأبادان لمقذوفات معادية. وذكرت محافظة خوزستان أن فرق الإغاثة تجري حالياً تقييماً لحجم الأضرار، وستعلن الخسائر المادية والبشرية لاحقاً. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جاسك وسيريك وميناب وبندر عباس بمحافظة هرمزغان، ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد طبيعة الأهداف التي تعرّضت لهجمات أميركية.

وأفاد التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأحد، في تقرير، بسقوط سبعة مقذوفات على قواعد عسكرية في بوشهر، وثلاثة مقذوفات أخرى على قاعدة عسكرية في جغادك منذ فجر اليوم، بالإضافة إلى سقوط خمسة مقذوفات على مواقع عسكرية في قضاء دير، وأربعة مقذوفات في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر. وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن الهجمات استهدفت مخافر ساحلية وأبراجاً للاتصالات، مشيراً إلى أنه لم يُعلَن حتى الآن وقوعُ أي إصابات بشرية.

ولم تقتصر الهجمات الأميركية على المحافظات الساحلية على الخليج وبحر عُمان، بل تعدتها إلى غرب إيران ووسطها أيضاً، إذ أعلنت السلطات المحلية في محافظة لرستان تعرّض مدينة ويسيان مرتين لهجمات من دون خسائر بشرية. كما قال نائب رئيس المحافظة الوسطى، حسن قمري، في حديث مع وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إنّ موقعاً في مدينة خنداب تعرّض فجر اليوم لمقذوفات معادية، قائلاً إنّ التحقيقات جارية لمعرفة حجم الخسائر البشرية والاقتصادية للهجوم. وتحتضن منطقة خنداب وسط إيران منشآت الماء الثقيل النووية، التي تعرّضت خلال الحرب الأخيرة لهجمات أميركية إسرائيلية.

تقارير دولية الحرب في المنطقة | غارات أميركية على إيران بعد إعلانها إغلاق هرمز

في الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" استهداف 300 هدف عسكري إيراني خلال الليلة الماضية وليلتَي الثلاثاء والأربعاء الماضيتين. وعن هجمات فجر اليوم، قالت "سنتكوم" إنها شملت نحو 140 هدفاً عسكرياً داخل الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أنها استخدمت ذخائر دقيقة وموجهة عبر مقاتلات متمركزة في قواعد برية وحاملات طائرات، بالإضافة إلى مسيّرات وسفن حربية تابعة للبحرية الأميركية.

وأعلن الجيش الأميركي استكمال جولته الثالثة من الهجمات ضد إيران، موضحاً أنها جاءت لمحاسبة القوات الإيرانية على خلفية مهاجمة سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز. من جانبها، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز واستهداف سفينتين قالت إنهما حاولتا العبور من مسار ملاحي "غير مرخص" إيرانياً. وأضافت بحرية الحرس أنها أغلقت المضيق حتى إشعار آخر بسبب "غياب الأمن الناتج عن تدخل غير قانوني للأجانب"، مؤكدة أنه سيبقى مغلقاً إلى حين إنهاء الولايات المتحدة تدخلاتها، وشددت على أنه لن يُسمح لأي سفينة بالعبور منه حتى ذلك الحين.

وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، قائلاً إنه دمّر مركز قيادة وتحكم وحظائر لطائرات مسيّرة من طراز "إم كيو-9" في القاعدة. وفي بيان آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن "تدمير مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد بالوقود لحاملات الطائرات الأميركية في ميناء الدقم في عُمان". وأوضح البيان أن الضربات جاءت رداً على ما وصفه بمحاولات الولايات المتحدة "فرض إرادتها" على سلطنة عمان، وأن الولايات المتحدة من بين أمور أخرى شجعت عدة سفن على سلوك "مسار غير قانوني جنوب مضيق هرمز".

وقال البيان إن رد البحرية الإيرانية حال دون تنفيذ تلك المحاولات، كما اتهم الولايات المتحدة بشن هجمات على أهداف تقع على طول الساحل الجنوبي لإيران. وختم الحرس الثوري بيانه بالتحذير من أن "استمرار العدوان الأميركي الغادر سيقابل بردود أشد قسوة". وأعلن الحرس الثوري الإيراني، كذلك، استهداف ما قال إنه موقع رادار أميركي في الكويت.

كما أكد رئيس الوفد الإيراني المفاوض، محمد باقر قاليباف، في منشور على منصة "إكس" صباح اليوم الأحد، أن "عهد الاتفاقات الأحادية قد ولى". وخاطب قاليباف الجانب الأميركي قائلاً: "كنا قد أبلغناكم بأن تنفذوا تعهداتكم ووعودكم وإلا ستدفعون الثمن، والآن عليكم مواجهة الواقع"، مرفقاً منشوره بجزء من البند الخامس لمذكرة التفاهم المبرمة منتصف الشهر الماضي مع واشنطن، بوساطة قطرية وباكستانية.