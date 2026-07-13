خريطة أهداف أحدث الضربات الأميركية على إيران

- شنت القوات الأميركية موجة جديدة من الهجمات على أهداف إيرانية، مستهدفة أنظمة دفاع جوي، مواقع رادار، ومعدات صواريخ وطائرات مسيّرة، باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين. - توزعت الهجمات على أربع محافظات إيرانية، منها هرمزغان، بوشهر، سيستان وبلوشستان، والمحافظة المركزية، حيث شهدت مناطق مثل بندر عباس وجزيرة قشم انفجارات متعددة. - في محافظة خوزستان، استهدفت الهجمات ثماني مدن، بينما تعرض قضاء خنداب في المحافظة المركزية لهجمات جديدة، دون تسجيل خسائر بشرية.

شنّ الجيش الأميركي ليل الأحد-الاثنين، موجة جديدة من الهجمات على أهداف داخل إيران، في رابع هجمات ليلية من نوعها خلال أقل من أسبوع، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن القوات الأميركية نفذت موجة جديدة من الهجمات، استهدفت عشرات المواقع الإيرانية في مناطق متعددة، باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة المواقع الإيرانية التي استهدفتها الهجمات الأميركية؟ ما هي الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الموجة الجديدة من الهجمات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضحت القيادة المركزية أنها استهدفت أنظمة دفاع جوي تابعة للجيش الإيراني، ومواقع رادار ساحلية، ومعدات للصواريخ والطائرات المسيّرة، وزوارق صغيرة، عبر مشاركة مقاتلات أميركية وسفن تابعة للبحرية وطائرات وزوارق مسيّرة.

ووفقاً لما أعلنته السلطات الإيرانية حتى اللحظة، فقد أسفرت الهجمات عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين، إذ أفادت محافظة هرمزغان بمقتل المسؤول في قطاع الاتصالات نوح مهوي، وإصابة اثنين من مرافقيه، في وقت قُتل حارس محطة مياه في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان وإصابة أربعة آخرين.

هرمزغان خوزستان بوشهر سيستان وبلوشستان بندر عباس خريطة الضربات الأميركية على إيران

وتوزعت المواقع الإيرانية المستهدفة التي لم توضح السلطات طبيعتها بعد، على ما لا يقل عن أربع محافظات، وفقاً لوسائل إعلام تداولت تقارير عن الانفجارات والاستهدافات خلال الساعات الماضية. وشملت هذه المحافظات: هرمزغان الساحلية، التي نالت النصيب الأكبر من الهجمات، وبوشهر، وسيستان وبلوشستان في جنوب شرقي البلاد، والمحافظة المركزية وسط إيران. وفي محافظة هرمزغان، شهدت مدينة بندر عباس، وجزيرة قشم، وميناء جاسك، ومنطقة سيريك في مضيق هرمز، انفجارات عدة، حيث نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن سلطات جزيرة قشم، تعرضها لـ11 مقذوفاً معادياً مساء الأحد، دون تسجيل خسائر بشرية. كما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، نقلاً عن مصادر محلية، باستهداف موقعين في جزيرة أبو موسى.

وفي سياق متصل، أوضح نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية ولي الله حياتي، لوسائل الإعلام، صباح اليوم، أن الهجمات الأميركية طاولت ليل الأحد-الاثنين، ثماني مدن في المحافظة، منها موقعان في محيط مدينة الأهواز مركز المحافظة، ومواقع في مدنينتي بهبهان ودزفول، وأربعة مواقع في مدينتي أميدية وماهشهر.

وفي المحافظة المركزية أو الوسطى، تعرض قضاء خنداب وسط إيران لهجمات جديدة للمرة الثانية خلال اليومين الماضيين. وفي هذا الصدد، صرح مساعد المحافظ للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية حسن قمري، لوكالة "إرنا"، بأن القضاء تعرض فجر اليوم لهجوم بمقذوفات معادية، مؤكداً عدم وقوع خسائر بشرية. يُشار إلى أن قضاء خنداب يضم منشآت للمياه الثقيلة تُستخدم في الأنشطة النووية، والتي تعرضت خلال الحرب الأخيرة لهجمات عدة.