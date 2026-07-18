- شهدت إيران هجمات أميركية مكثفة لليوم السابع، مستهدفة أربع محافظات، بما في ذلك هرمزغان ويزد، مما يشير إلى توسع النطاق الجغرافي للهجمات رغم تركيزها الساحلي. - تركزت الهجمات على البنية التحتية، مستهدفة الجسور والطرق، مثل نفق "الشهيد ميرزائي" وجسر نهر شور، مما أدى إلى إغلاق الطرق وتحذير السكان من التنقل غير الضروري. - استهدفت الهجمات أيضاً منشآت الكهرباء ومضخات تحلية المياه في هرمزغان، مما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن عدة قرى، وبدأت الجهود لإعادة استقرار الإمدادات.

شهدت مناطق داخل إيران، الليلة الماضية، ولليوم السابع على التوالي، هجمات أميركية جديدة تركزت على الساحل، ولا سيّما محافظة هرمزغان. غير أن الهجمات طاولت، للمرة الأولى خلال موجة التصعيد الجديدة، مدينة يزد وسط إيران، على بعد 650 كيلومتراً من مدينة بندر عباس الساحلية، ما يشير إلى اتساع النطاق الجغرافي للاعتداءات الأميركية، رغم استمرار تركيزها على الساحل الإيراني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأضرار التي لحقت بمنشآت الكهرباء ومضخات تحلية المياه في محافظة هرمزغان؟ ما هي المحافظات الإيرانية الأربع التي طاولتها الهجمات الأميركية، وما هي المدن الرئيسية التي استهدفتها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وطاولت الهجمات الأميركية، الليلة الماضية، ما لا يقل عن أربع محافظات إيرانية، هي هرمزغان وخوزستان وفارس ويزد. وشملت مدينة الأهواز، مركز محافظة خوزستان، ومدينة أميدية في المحافظة نفسها، فضلاً عن مدينة بندر عباس وجزر قشم ولارك وهرمز ومدينة جاسك في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، ومدينتَي داراب ولار في محافظة فارس، ومحيط مدينة يزد، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

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وكانت الهجمات على مدينة لار ومحيطها، بما في ذلك طريق لار ــ غراش في محافظة فارس، "كثيفة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ سُمع دوي انفجارات ضخمة. وقالت السلطات المحلية في محافظة هرمزغان الإيرانية إنّ الهجمات التي استهدفت مناطق في المحافظة، الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، وفقاً لما أورده التلفزيون الإيراني.

وعلى غرار الليلة السابقة، تركزت هجمات الليلة الماضية على استهداف الجسور والطرق، إذ أعلنت السلطات في محافظة هرمزغان استهداف جسرَين ونفق، مشيرة إلى استهداف نفق "الشهيد ميرزائي" الواقع على محور بندر عباس ــ حاجي آباد، في منطقة غلوغاه، ما أدى إلى إغلاق الطريق في الاتجاهَين حتى إشعار آخر. كما تعرض جسر نهر شور، الواقع على الطريق الرابط بين بندر عباس، مركز محافظة هرمزغان، وسيرجان في محافظة كرمان، لهجوم جوي أميركي، فيما استُهدف أيضاً جسر على مسار الذهاب من تقاطع ميناب باتجاه رودان في محافظة هرمزغان.

ودعا نائب محافظ هرمزغان، صفر صادقي بور، سكان المحافظة إلى تجنّب التنقل غير الضروري، حتى إشعار آخر، على المحاور المستهدفة، ولا سيّما في محيط نفق "الشهيد ميرزائي" وجسر نهر شور ومحور تقاطع ميناب باتجاه رودان، واستخدام الطرق البديلة. وأضاف صادقي بور، وفق وكالة "مهر" الإيرانية، أن عمليات إزالة الأنقاض من نفق "الشهيد ميرزائي" وإعداده للعبور الآمن تجري على مدار الساعة، بعد ساعات من الجهود المتواصلة التي بذلتها الفرق الفنية وفرق صيانة الطرق.

وطاولت الهجمات الصاروخية الأميركية أيضاً منشآت الكهرباء ومضخات تحلية المياه في رصيف قرية بونجي التابعة لقضاء جاسك في محافظة هرمزغان. وأعلنت سلطات محافظة هرمزغان أن استهداف هذه المنشآت أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن عدة قرى غربي قضاء جاسك. وبدأت التحقيقات الأولية لتقييم حجم الأضرار وتداعيات الهجوم، فيما انطلقت جهود لإعادة استقرار إمدادات مياه الشرب في المنطقة.